Inför: Arsenal - Watford

Arsenal tar emot the Hornets på Emirates Stadium för januaris sista match. Watford kommer från FA-cupfiasko och Arsenal från en övertygande bortaseger på sydkusten, när lagen nu möts i omgång 23.

Arsenal har goda minnen från sina tidigare ligamöten med Watford . I augusti tog man sin första ligaseger på Vicarage Road och övertygade i en bra första halvlek där man vann med 3-1. Innan dess vann man med 4-0 på Emirates under en av förra säsongens avslutande matcher. Formen är god hos Gunners, som har tagit sex segrar på de sju senaste matcherna i alla tävlingar.Arsenal slog senast Southampton i FA-cupen med 5-0 på St. Mary’s och kunde samtidigt lufta flera spelare. En rapp och kvick offensiv ställdes upp med Lucas Perez, Welbeck, Walcott allra längst fram, samtidigt som det backades upp med ett bolltrillande och offensivt viktat mittfält som för övrigt bara innehöll dubbelnamn (Maitland-Niles, Oxlade-Chamberlain, Reine-Adelaide). Detta resulterade i en överkörning av sydkustlaget som i sin tur ställde upp ett lag med nästan bara reserver och ungdomslirare. Mustafi är fortfarande obesegrad i Arsenal-tröjan, men hade inte mycket att göra mot Saints som såg tandlösa ut. En enkel seger som hade kunnat vara ett mål större om Lucas hade gjort mål på sitt friläge.Arsenal är alltså i bra form och en del snack har handlat om den fina målproduktion som laget har visat upp under säsongen. I fjol gjorde man 91 mål på hela säsongen, men man har redan nu lyckats göra 81 under den här säsongen. Det visar på en stark offensiv och att spelarna verkar bli bättre av konkurrensen. Nu är Welbeck samt Walcott tillbaka och delade på målgörandet mot Southampton, samtidigt som Lucas fortsätter vara involverad i flera mål. Dessa spelare är för närvarande inte ens ordinarie, även om skador delvis har satt stopp för det, och Alexis fortsätter leverera och gjorde två assister på bara några minuter senast.Xhaka är avstängd och har varit i blåsväder den senaste tiden, både för sina vårdslösa tacklingar och flygplatsbråk där det är påstått att han använt sig av rasistiska uttryck, som han själv förnekar att han gjort. Han är avstängd i ytterligare tre matcher i inhemska tävlingar för sitt röda kort mot Burnley och därför lär Coquelin och Ramsey starta på tisdag. Det vore spännande att återigen få se Ox centralt men Wenger lär satsa på säkrare kort i ligan. I övrigt är Debuchy tillbaka i full träning, såväl som Mertesacker som satt på bänken i cupen. Cazorla är den enda spelaren som är otillgänglig på grund av skada, samtidigt som Elneny fortfarande är iväg på Afrikanska mästerskapen.Giroud lär fortsätta spela med tanke på sin målform, även om Arsenal alltjämt visar upp ett bättre spel med en mer rörlig central anfallare, såsom Alexis. Nu när dessutom Welbeck, Walcott och Lucas visar upp fin form blir det ännu mer positiv huvudbry för Wenger om han vill ha ett mer rörligt anfall. I övrigt är det positivt att Bellerin är tillbaka och han lär starta istället för Gabriel för att få in ytterligare ett offensivt hot mot Watford.Potentiell startelva:CechBellerin - Mustafi - Koscielny - MonrealRamsey - CoquelinIwobi - Özil - AlexisGiroudLaget har inte utvecklats något särskilt under Mazzarri. Man slutade på en 13:e plats i fjol och ligger för närvarande på en tråkig, förvisso hyfsat stabil, 14:e plats. Ighalos målform från förra säsongen verkar ha försvunnit helt och samtidigt som han inte får chansen från start längre lika mycket som förr har han knappast bevisat att han bör finnas med i startelvan med ett mål på 14 starter (plus fyra inhopp). Man ställer allt som oftast upp med en 5-3-2-uppställning med Deeney och Capoue som största hot framåt, för närvarande. Förlusten mot Millwall i helgen får ses som en stor besvikelse men 2-2 mot Bournemouth senast i ligan på bortaplan ser helt okej ut på pappret. Av allt att döma klarar man, utan några stora problem, sig kvar i ligan till nästa säsong.Senaste startelvan:GomesKabasele - Kaboul - Prödl - Britos - HolebasCapoue - Doucoure - CleverleyDeeney - OkakaEn liknande startelva lär ställas upp, men eventuellt kommer Ighalo, Janmaat eller Zuniga in i startelvan.Watford kommer att, som vanligt när sämre lag besöker Emirates, försöka kontra vid tillfälle och satsa på fasta situationer. Man lär parkera någon form av buss och ta det därifrån, samtidigt som Arsenal försöker bryta ner fembackslinjen. För lite mindre än ett år sedan åkte Gunners ut från FA-cupen just på Emirates när Guedioura bombade upp ett skott i närmsta krysset och tog Watford vidare, men annars har Arsenal bra statistik mot de gulsvarta. Man har inte misslyckats att ta tre poäng mot Watford sedan 1988, då man förlorade med 1-0, när Premier League inte ens hade grundats än.Arsenal bör dominera bollinnehavet som sig bör och förhoppningsvis kan man skapa tillräckligt många chanser för att ta alla tre poäng.Slutresultatet skrivs till 2-0 efter mål av Alexis och Walcott som kommer in från bänken när matchen står och väger.Matchen börjar 20:45 men sänds inte på svensk tv eftersom det är full omgång och Liverpool Chelsea prioriteras av Viasat.