Inför: Arsenal - West Ham

Matcherna kommer tätt och efter ett okej resultat mot Man City tar Arsenal emot West Ham på hemmaplan. En vinst är återigen ett måste.

Tippning:

Stämningen är osäker och situationen skakig i Arsenal. Bråk utbröt bland Arsenal-supportrar efter matchen mot Man City som slutade 2-2. Man kan lugnt säga att situationen gällande Wenger eskalerat och det är svårt att förstå varför styrelsen och Wenger inte velat kommunicera hur framtiden kommer se ut. Genom att inte förmedla ett beslut kastar man bara mer bensin på den redan okontrollerbara elden. Joel på redaktionen skrev en läsvärd text om hur många Arsenal-supportrar känner sig kring Wenger och den rekommenderas starkt.Arsenals VD Ivan Gazidis ska ha sagt på ett möte med Arsenal-supportrar inför Man City-matchen att Wenger måste vara en ”catalyst for change”. Det vill säga, någon sorts ”pådrivare” eller ”utlösare” av förändring. Det har även sagts att Wenger sagt till styrelsen att han är villig att återuppfinna sig själv och vara just den som driver klubben framåt och tar Arsenal till nya (eller gamla) höjder.Wenger själv kommenterar situationen:”Jag önskar bara att ägna min energi åt fotboll och nästa match, och lämna min egen situation ur debatten. Jag tror att om jag visat en sak i mina 20 år, är det att jag bryr mig om Arsenal, jag bryr mig om nästa match, och jag kommer att fortsätta göra så länge jag är här.””Det är svårt att diskutera saker som inte är så viktigt. Vad som är viktigt är ett bra fotbollslag på fotbollsplanen som spelar bra fotboll. Allt annat är litteratur och vi kan debattera, prata och organisera forum. Vad som är viktigt är bra fotbollsspelare som spelar med rätt anda, rätt attityd och rätt stolthet för att försvara klubbens färger.””Vad jag tror, återigen, är att alla har en åsikt idag. Vad som är viktigt är att de som kan påverka resultaten håller ihop och tar hand om vad som verkligen betyder något för dem, vilket är att vinna fotbollsmatcher”Hursomhelst, man tar emot West Ham United för kvällsmatch. Arsenal ligger i skrivande stund sexa i tabellen (Everton kan gå om, men kommer inför Arsenals match ha tre fler matcher spelade). Formen är rent ut sagt usel med sex förluster på tio matcher, eller en seger på fem matcher. Den vinsten kom mot Lincoln City i FA-cupen på hemmaplan. Arsenal måste till varje pris ta tre poäng för att kunna ha chans på topp fyra när nu de övriga lagen som slåss för topp fyra börjar se bättre och bättre ut för varje match. Tottenham känns för närvarande orubbligt och det ska mycket till om Gunners ska ta sig förbi sin största rival. Spurs ligger just nu elva (!) poäng före, med en match mer spelad.Skadesituationen är okej, med ny skada på Koscielny med oklar frånvarolängd. Cech är fortsatt satt ur spel för sin vadskada och Chamberlain samt Ramsey är också osäkra för spel. Om Lucas finns det inga nya rapporter. Förra matchen spelade Welbeck för det mesta på topp och Alexis till vänster och Walcott till höger. Özil var tillbaka i startelvan med Xhaka och Coquelin bakom sig. En liknande startelva lär ställas upp, även om det skulle vara intressant att för en gångs skull se Elneny starta. Gabriel kommer med största sannolikhet komma in i stället för Koscielny, även om det pratades lite på presskonferensen om Mertesackers eventuella chanser att spela.Potentiell startelva:OspinaBellerin - Mustafi - Gabriel - MonrealCoquelin - XhakaWalcott - Özil - AlexisWelbeckKlubben har haft svårt att prestera på hemmaplan sedan man flyttade till sin nya arena, och man hoppas på större framgångar när man nu möter Gunners på bortaplan. Man kommer från fyra raka förluster, och innan dess två kryss. Formen är alltså ännu sämre än Arsenals, så självförtroendet är sannolikt inte på topp. Caroll spelade och gjorde mål senast mot Hull och West Ham får hoppas på att han kan sätta dit något mål på en fast situation eller inlägg, något som han gjort förut mot Arsenal ett flertal gånger. Säsongen började uselt, men man ryckte sedan upp sig, för att sedan återigen behöva oroa sig för eventuell bottenstrid. Payet lämnade med dunder och brak i januari och lämnade över det offensiva ansvaret på Feghouli, Lanzini och Ayew. Snodgrass från Hull och Fonte från Southampton kom in i januari och båda väntar på att verkligen få visa vad de går för.Senaste startelvan, mot Hull City RandolphByram - Fonte - Collins - CresswellLanzini - KouyateFeghouli - Ayew - SnodgrassCarrollTränare Slaven Bilic s kommentarer:”Jag såg Arsenals match mot Man City på söndagen två gånger och de var väldigt motiverade och fysiskt och taktiskt redo. Jag såg några saker. De har sina problem, annars skulle det inte finnas några bekymmer. När de förlorar bollen, är de sårbara.””De är fortfarande ett lag med mycket fart, att man inte har råd att förlora bollen i sin egen planhalva är för att omställningsspelet och farten de har längst fram är otrolig.””Vi vill få ut något av matchen, men först måste vi vara solida och organiserade och koncentrerade.”Arsenal har bara förlorat två gånger de tio senaste åren mot West Ham, men den senaste kom rätt nyligen i förra säsongens premiär på Emirates. Senast vann Gunners med hela 5-1 på bortaplan och Alexis gjorde ett fint hattrick. Totalt har Arsenal vunnit 62, spelat oavgjort 38 och förlorat 34 matcher mot West Ham genom historien.Baserat på tidigare erfarenheter och även på Bilics uttalanden kommer Arsenal förmodligen dominera bollinnehavet. Man får akta sig dock för kontringar och fasta situationer, där West Ham har flera starka huvudspelare att sätta i spel.Arsenal vinner med 2-0 efter en krampaktig första halvlek. Alexis och Walcott gör målen.Matchen börjar 20:45 men sänds inte på svensk tv eftersom det är full omgång. En repris visas 22:50 på Viaplay.