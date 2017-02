2017-02-15 20:45

Bayern München - Arsenal



Vem blir den segrande Chilenaren, Sanchez eller Vidal?

Inför: Bayern München-Arsenal

Nu är det äntligen dags för den största turneringen och de största matcherna. Det är tid för Arsenal att vinna tillbaka fansen och det gör man genom att först och främst slå ut Bayern München.





Arsenal ska möta Bayern München för tredje gången på 5 säsonger, och det är bara i utslagsfasen. Man mötte också Bayern förra säsongen då man vann hemma och fick ordentligt med stryk borta, i gruppspelet. Den stora skillnaden denna gång är att Arsenal börjar på bortaplan. Dessutom är det inte exakt samma maskin till Bayern som Arsenal ska ta sig an. 2013 gjorde Bayern sin bästa säsong på jag vet inte hur många år och slog ut Barcelona med 7-0 totalt efter man gjort av sig med Gunners. Säsongen efter tränades man av en viss Guardiola och trots att Arsenal var ett bättre lag 2014 är 2013 så blev det en ännu större skillnad mellan lagen. Det Wenger kan ta med sig från dessa fyra besvikelser till matcher är att tyskarna faktiskt inte lyckades slå oss i Tyskland. Det var på Emirates som Arsenal gav bort åttondelsfinalerna, och det talar för att saker och ting kan komma att förändras den här gången.



Arsenal

Vi vet alla vad som pågår i Arsenal för tillfället och Wenger får återigen ta emot en kritikstorm där fans slänger med (ibland befogade, ibland obefogade) slagord till höger och vänster. Det som är intressant inför onsdag är hur Wenger väljer att formera laget. Inte kan han väl peta Özil? Kommer Welbeck starta? Eftersom det idag är alla hjärtans dag så kommer jag bjuda på dubbla elvor, en elva som undertecknad vill se och en som jag tror Wenger spelar med.



En spelare som har tagit steg framåt denna vinter är Chamberlain. Jag minns hur han var lysande som central mittfältare 2014 på Allianz Arena. Jag tror och hoppas att han får spela på onsdag, och så här säger han om detta Bayern:



”They’re a very good team, but so are we if we play as good as we can on the day. We can cause them enough troubles and go on and win. Obviously we’ve had a few good experiences at the Allianz too. I think we’ve drawn once, a tough game and obviously we’ve won there.”



Det som bekymrar mig mest inför denna match är mittfältet. Coquelin har inte varit sitt stabila jag det senaste och är det något som kommer ge bort hela åttondelsfinalen är det om Arsenals mittfält spelar dåligt på onsdag. Då är Bayern helt enkelt för bra. Jag tror att Xhaka kommer få spela tillsammans med Coquelin; därför att han har spelat mycket i Tyskland och vi behöver en duktig passningsspelare på mitten. Xhaka har fått en hel del skit det senaste men det ska erkännas att han har en bra vänsterfot och vi behöver kunna vända spelet snabbt och slå bra långa bollar under kontringar. Det kan Xhaka. Jag tror inte Chamberlain får spela centralt, helt enkelt för att det är för stor risk mot Vidal och kompani. Jag skulle älska att se Lucas Perez, tycker han verkar vara riktigt bra och en dödlig avslutare. En Podolski med bra work-rate. Så här hoppas jag laget ställer upp imorgon:

Cech

Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal

Xhaka, Coquelin

Perez, Özil, Chamberlain

Sanchez



Här vill jag att Chamberlain kommer in i mitten och hjälper till, samt visar prov på samma genombrottsförmåga som vi alla vet att han har. Ett alternativ skulle kunna vara att peta Özil och spela Welbeck på kanten, men jag ger Özil en chans till att visa någon slags kvalité den här vintern. Men det är förmodligen inte så här Wenger kommer spela, även om jag tror att Sanchez kommer spela på topp och att Xhaka kommer spela i mitten. Jag gissar på denna elva från fransmannen:

Cech

Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal

Xhaka, Coquelin

Ramsey, Özil, Iwobi

Sanchez



Bayern München

Eftersom undertecknad var mitt i gula väggen på Westfalenstadion häromveckan och därmed blivit än mer förtjust i Dortmund, så är inte Bayern någon personlig favorit. De har som vanligt ett mycket bra lag och speciellt har de för någon säsong sedan hämtat in en av världens bästa mittfältare, Vidal. Den mannen är en best och Arsenal behöver steppa upp sitt mittfält en, två och tre gånger för att hänga med i duellerna. Vi vet att Bayern är riktigt svåra att besegra på deras hemmaplan, men får Arsenal med sig lite luft under vingarna så kan absolut Bayern börja tveka. Dock har inte Bayern åkt på däng någon gång på Allianz den här säsongen, och inte kryssat mer än ett par gånger.



Det som skiljer laget från föregående säsonger verkar vid första anblick vara dels det att man dels har ännu en mittback i världsklass, då Hummels hämtades in från Dortmund. Dessutom verkar det som att Guardiolas idé om att spela Lahm som mittfältare har förkastats av Ancelotti som nu använder honom som högerback.



Det är ett lag i kanonform som tar emot Gunners, i alla fall resultatmässigt. Man har på de senaste 15 matcherna tagit 14 (!) segrar och kryssat den femtonde, hemma mot Schalke. Det är inte samma Guardiola-Bayern som slog motståndare med 5-6 bollar var och varannan omgång, men det är ändå ett lag som vinner i princip alla sina matcher - ett sådant lag som Arsenal så gärna vill bli. Man har ett par skador; Boateng och Ribery verkar missa morgondagens match. Detta innebär att min gissning blir följande:

Neuer

Lahm, Martinez, Hummels, Alaba

Vidal, Alonso, Thiago

Müller, Lewandowski, Costa



Det här är givetvis ett fruktansvärt bra lag och jag skulle vilja hävda att detta laget på pappret är det andra eller tredje bästa laget i världen, då det knappt finns några svagheter överhuvudtaget. Men som bekant spelas inte fotboll på pappret, för att damma av en gammal klyscha.



Matchen

Ja, Arsenal behöver göra säsongens match på onsdag - alternativt att Bayern har en dålig dag. Då kanske detta möte lever även efter onsdag. Vi ska också komma ihåg att ett resultat som 2-1 eller 3-2 inte alls är dåligt, och jag tror det är något sådant det kommer landa i. Arsenal skulle verkligen behöva ett bortamål och därför är det så fundamentalt att Özil och Sanchez gör bra matcher, samtidigt som mittfältet håller nivån uppe. Jag tror det blir 2-1 till Bayern München och det är Müller och Costa som hänger för tyskarna och för oss är det Sanchez.



COYG!!!!



Källor: forza-appen, https://fcbayern.com/en

2017-02-14 20:15:49

