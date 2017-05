Inför FA-cupfinalen: Arsenal - Chelsea

Ligan är avslutad och färdigspelad. Arsenals enda chans till en titel den här säsongen hänger på den här matchen.

Gunners vann senast hemma mot Everton med 3-1 efter tre fina mål. Tyvärr räckte det inte till topp fyra, eftersom Liverpool vann sin match hemma mot Middlesbrough med 3-0. Arsenal slutade alltså som femma i ligan och därav utanför topp fyra för första gången under Wengers långa sejour. Situationen gällande Wengers kontrakt är fortfarande ouppklarad och det går rykten om att Wenger inte är överens med delar av styrelsen om vissa saker och ting. FA-cupfinalen är Wengers sista chans att få fansen att tro på att han är rätt man att leda laget nästa säsong, trots att de flesta verkar tycka att han ska lämna Gunners i sommar, även om han skulle vinna FA-cupen.Arsenal är det lag som spelat flest FA-cupfinaler någonsin, 20 stycken, sedan den äldsta fotbollsturneringen i världen drog igång säsongen 1871/72. Gunners är också det lag som har flest FA-cupvinster, tolv stycken, tillsammans med Manchester U nited. Man vann senast 2015 när man slog Aston Villa med 4-0, och året innan vann man en titel för första gången på nio år när man vann mot Hull City i en rysare med 3-2. Arsene Wenger, tillsammans med Aston Villa-profilen George Ramsey, är den manager som vunnit turneringen flest gånger - sex gånger. Wenger kan alltså bli turneringens mest framgångsrika manager någonsin vid vinst på lördag.Wenger om att skriva historia:”Jag vill bara vinna cupen. Laget har tagit itu med situationen på den sportsliga sidan och det skulle vara ett värdigt avslut för de senaste två månaderna. Spelarna vill verkligen vinna något. Om jag dessutom drar någon fördel av det så är det okej.”Vägen till FA-cupfinalen var förhållandevis enkel. Första matchen borta mot Preston North End skulle visa sig vara den näst svåraste av de alla. Preston tog välförtjänt ledningen men Gunners kunde vända på steken i andra halvlek efter tidigt mål av Ramsey och ett sent sådant av Giroud. Därefter blev Arsenal lottat att möta Southampton på bortaplan, vilket de flesta minns som matchen när Welbeck gjorde en efterlängtad comeback och gjorde två riktigt fina mål. Walcott gjorde hattrick och Arsenal vann totalt med 5-0. Arsenal skulle sedan spela ytterligare en bortamatch, när man begav sig till lilla Gander Green Lane för att bli emottagna av succélaget Sutton United i en åttondelsfinal. Man vann med 2-0 och Lucas samt Walcott gjorde målen, som då gjorde sitt hundrade mål för klubben. Efter det, i en kvartsfinal, fick man en enkel lottning på hemmaplan mot det andra succélaget Lincoln City. Matchen slutade 5-0 och målen gjordes av Walcott, Giroud, Alexis och Ramsey, samt genom ett självmål av Lincoln City. I semifinalen på Wembley mötte man Manchester C ity, som skulle visa sig vara en riktigt svår match. City tog ledningen genom Agüero med bara en halvtimme kvar, men Monreal kunde kvittera bara några minuter senare. Förlängning väntade, där Alexis avgjorde med ett avslut nära mål efter en frispark som slagits in av Özil. Chelsea väntar alltså i finalen och Arsenal har tyvärr flera frågetecken och otillgängliga spelare, framförallt i backlinjen. Koscielny blev utvisad mot Everton, som förmodligen skulle fått leda ut laget som kapten i en cupfinal, men missar alltså matchen genom avstängning. Gabriel blev skadad senast och kommer vara borta från spel i upp mot två månader och missar därmed finalen. Mustafi fick en hjärnskakning för några veckor sedan och är ett stort frågetecken inför matchen på lördag. Enligt Wenger har han inte tränat under veckan och mår fortfarande dåligt. Gibbs var inte med i truppen mot Everton och är också ett frågetecken, men ser ändå ut att kunna vara med. Tittar man längre upp i plan, så utgick Alexis skadad återigen mot Everton men ska vara okej och redo för spel. Oxlade-Chamberlain har missat de senaste veckorna genom skada men har börjat träna och ska vara med i konkurrensen om en startplats. Det har pratats en del om Wenger kommer välja Ospina eller Cech mellan stolparna, men enligt the Telegraph har Wenger valt Cech. Det finns också en del snack om huruvida Wenger väljer en fyr- eller trebackslinje. Just nu ser Mertesacker ut att behöva starta, som inte spelat 90 minuter på hela säsongen, om Mustafi inte kan komma till spel. Wenger lär inte spela Monreal och Holding som mittbackspar i en fyrbackslinje, utan det är nog mer aktuellt om Mustafi kan spela, då tillsammans med Holding. Vad som också diskuterats är om Welbeck eller Giroud kommer starta. Giroud startade mot City i semifinalen men Welbeck har startat de senaste matcherna. Welbeck bytte av Giroud i semifinalen och ställde till en del oreda mot ett trött City-försvar, vilket skulle tala för att Welbeck börjar på bänken. Det som är troligast är att Giroud börjar på bänken och Welbeck startar, eftersom Arsenal får ett rörligare anfall med Welbeck på plan och Giroud presterar alltjämt som bäst när han kommer in från bänken.Potentiell startelva:CechHolding - Mertesacker - MonrealBellerin - Ramsey - Xhaka - GibbsÖzil - Welbeck - AlexisFler kommentarer från Wenger:”Vi är inte favoriter, det är ganska jämnt. Chelsea är kanske lite före oss men det liknar semifinalen mot Manchester City.””Jag vet inte [om det är min sista match som Arsenal-tränare]. Det kommer inte vara min sista match oavsett vad som händer för jag kommer stanna inom fotbollen.””Jag vill vinna och göra det bra för min klubb och vinna cupen för min klubb. Det handlar inte om mig. Det handlar om att vinna.”Antonio Conte tog över laget inför säsongen efter ett bra EM med Italien. Man började knackigt med en fyrbackslinje och när man förlorade borta mot just Arsenal med 3-0 bytte Conte till sin älskade tre/fembackslinje. Succén var omedelbar och man vann hela 13 matcher i rad under hösten och vintern. Tottenham var största utmanare till ligatiteln men Conte och hans mannar höll undan och kunde lyfta Premier League -bucklan förra helgen. Conte har sagt att Arsenal är favoriter i finalen men det är inget snack om att Chelsea är favoriter. Laget har gjort en strålande säsong och är fullt värda ligatiteln, när man nu hungrar efter en dubbel. Formen är också den fantastisk, med sju raka segrar i både liga och cup. Som grädden på moset, har Chelsea inte en enda skada eller avstängning inför finalen. I senaste matchen mot Sunderland roterade man lite grann och man lär ställa upp med den elva som spelat nästan hela säsongen tillsammans.Potentiell startelva:CourtoisAspilicueta - Luiz - CahillMoses - Kanté - Matic - AlonsoPedro - Diego Costa - HazardContes kommentarer:”Det är viktigt att koncentrera sig på rätt sätt. I den aspekten startar vi som underdogs för vi möter ett lag som förlorade Champions League .””Imorgon kommer vi se om vi kan utnyttja den här möjligheten (skadesituationen) i Arsenals lag. I den här typen av matcher, det här är en final, är det viktigt att inte saknar en eller två spelare. Det är väldigt viktigt att spela med den rätta hungern och viljan. Bra organisation är viktigt, men det räcker inte. Imorgon måste vår vilja vara större än deras.””När man stannar så länge är han (Wenger) såklart en bra manager. Vi måste se på honom som en av de bästa tränarna genom tiderna.”Senast lagen mötet varande var i ligan i början av februari. Då vann Chelsea väntat med 3-1 hemma på Stamford Bridge. Som tidigare nämnt vann Arsenal mot Chelsea hemma på Emirates med hela 3-0 och gjorde säsongens bästa match. Senast lagen mötte varandra i en FA-cupfinal var en magisk dag för alla Arsenal-supportrar, när Ray Parlour och Freddie Ljungberg gjorde varsitt drömmål och Gunners vann matchen med 2-0 och fick lyfta FA-cupbucklan. Totalt sett i FA-cupen har lagen mött varandra sex gånger, varav Arsenal vunnit fyra matcher, spelat lika en och förlorat en.Chelsea lär tyvärr vinna till slut. Förhoppningsvis kan Arsenal göra en bra insats och utnyttja de få lägen man kommer få, men det kommer nog inte räcka att Arsenal gör en vanlig insats utan man måste överträffa sig själva för att komma segrande ur bataljen. Arsenal lär ha mer boll och Chelsea satsa lite mer på kontringar, även om det är troligt att Arsenal kommer försöka utnyttja alla omställningslägen så bra som möjligt.Tippning: Chelsea 1-0 Arsenal. Chelsea tar ledningen i första halvlek och stänger matchen. Eventuellt kontrar man in ett mål till.Matchen börjar 18:30 och visas på Viasat Sport Premium, TV3 och Viaplay. Försnacket drar igång 17:30.