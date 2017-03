Inför: Liverpool - Arsenal

Arsenal reser till Merseyside och Anfield för att möta Liverpool i sin första match på nästan två veckor. Två lag med skakig och oviss form möter varandra i omgång 27.

Senaste matchen mot Sutton United slutade med en 2-0-vinst efter mål av Lucas och Walcott, som fick göra sitt 100:e mål för klubben. Den matchen spelades för nästan två veckor sedan en måndagskväll på en konstgräsplan. Några dagar tidigare hade man blivit förnedrade av Bayern München med 5-1 och med all sannolikhet slagits ut ur Champions League Det har varit ihärdiga diskussioner om huruvida Wenger kommer att skriva på ett nytt kontrakt eller inte nu när hans nuvarande kontrakt går ut till sommaren. Det kontraktet skrevs på efter liknande diskussioner och en FA-cupvinst, Arsenals första titel på nio år. Då fanns det framtidstro och hopp, men man får väl säga, trots ytterligare en FA-cuptitel och fortsatt före Spurs i sluttabellerna, att de förväntningar som ställts på Arsenal återigen inte har levts upp till.Wenger säger själv följande om sin kontraktssituation:”Jag tycker inte att det finns någon anledning att diskutera det just nu.””Jag har varit här i 20 år har många gånger haft möjligheten att lämna så jag tror inte jag behöver övertyga någon att min preferens alltid har varit Arsenal.”När man nu åker norrut finns det lyckligtvis inte många tveksamheter gällande laget och skadesituationen ser ändå bra ut. Det är enbart Elneny som har en ny skada som han ådrog sig i matchen mot Sutton, samtidigt som Ramsey och Koscielny ska vara tillbaka och redo för spel på lördag. Cazorla är som bekant, och tyvärr, fortfarande skadad och lär, enligt Wenger, få det svårt att komma tillbaka innan säsongen är slut. Özil har enligt rapporter gått hem sjuk från en träning men ska vara okej enligt Wenger.Giroud lär inte starta, även om han gjort några mål mot Liverpool genom åren, eftersom Arsenal alltjämt spelar bättre utan honom på planen,. Alexis har visat gång på gång att han ska ha platsen längst fram, när han nu också jagar skytteligaledning. Xhaka har inte spelat i ligan på några matcher på grund av sin avstängning men har spelat i Champions League och FA-cupen, och kommer förmodligen starta på lördag bredvid Coquelin. Många vill se Lucas starta men Wenger har inte varit sugen på att spela honom från start och i toppmatcherna har han knappt spelat något. Eventuellt spelar Alexis på en kant samtidigt som Lucas då tar toppositionen, eftersom det inte känns som att Lucas kommer placeras på en kant i en sådan här viktig match. I övrigt bör backlinjen vara den ordinarie, dock verkar Gibbs ha sprungit om Monreal som nummer ett på vänsterbacksplatsen. Wenger har ofta spelat Ramsey på en kant i stora bortamatcher och det kan vara en möjlighet.Potentiell startelva:CechBellerin - Mustafi - Koscielny - GibbsCoquelin - XhakaWalcott - Özil - IwobiAlexisFler kommentarer från Wenger:”Det är alltid en hög intensitet, väldigt kompetitivt [att spela på Anfield]. Anfield är en speciell plats där fansen alltid är bakom laget, där laget spelar med ett bra tempo. För oss, efter ett litet uppehåll, är det viktigt att koppla på fort. Vi har sett att det inte är enkelt - Liverpool visade det mot Leicester .””Det är ännu viktigare [att vinna] för vi har inte gjort det bra i dessa matcher den senaste tiden. För oss är den här typen av match borta mot Liverpool såklart en möjlighet vi vill ta.”Laget kommer från en riktigt dålig match mot ett numera Shakespeare-tränat Leicester. Jamie Vardy var i sin gamla form från fjolårssäsongen och satte två baljor, samtidigt som Liverpool återigen stod för en dålig insats mot ett lag som inte ligger i topp. Man har bara tagit en seger i ligan kalenderåret 2017, och det kom mot ett starkt Tottenham . Formen är helt enkelt usel, men att man är det bästa topplaget i ligan talar såklart en del för att laget kommer göra en bra insats mot Arsenal. Man spelar allt som oftast inte med en naturlig striker, utan det är Mané, Firmino (som oftast befinner sig längst upp i startelvan) samt Lallana med flera som fått dela på målproduktionen under säsongen. Skadeläget verkar okej, där Lovren är tillbaka i full träning men inte säker för spel. Sturridge och Henderson kommer dock inte vara tillgängliga för spel i matchen mot Arsenal.Senaste startelvan, mot Leicester City:MignoletClyne - Matip - Lucas Leiva - MilnerLallana - Can - WijnaldumMané - Firmino - CoutinhoTränare Klopps kommentarer:”Det känns inte lika fritt flödande längre men det är så säsonger är ibland.””Jag är 100 procent optimistisk igen när jag tänker på Arsenal-matchen på lördag.””Det är Anfield, vår stadion och den senaste matchen vi spelade där var fantastisk. Vi vill få den känslan igen.”Arsenal ligger sist i en sorts topp sex-tabell och har haft usla resultat mot topplagen i Premier League . Man har bara vunnit mot Chelsea och spelat oavgjort mot Tottenham och Manchester U nited (resten har man förlorat) och nu är det verkligen upp till bevis om man vill hävda sig i ett topp fyra-race. Liverpool är i sin tur det bästa av alla sex.De fem senaste matcherna lagen emellan har alla spelats i ligan. Arsenal vann senast för två år sedan med 4-1 och gjorde en bländande insats, men det senaste mötet slutade i misär när man förlorade premiären i augusti med 4-3 efter att ha tagit ledningen med 1-0.Matchen kommer förmodligen bli en väldigt intensiv sådan och Liverpool kommer skruva upp tempot till max redan från första början. Arsenal måste hålla sig kvar i matchen så länge som möjligt och förhoppningsvis kunna kontra in ett mål eller två. Tippning: Liverpool vinner tyvärr med 3-1. Giroud gör mål i slutet efter att ha hoppat in i någon sorts desperation.Matchen börjar 18:30 och sänds på Viasat Sport Premium och Viaplay.