Inför: Middlesbrough - Arsenal

Hemsk form och sju poäng upp till fjärdeplatsen, det kunde sett bättre ut inför de avslutande åtta matcherna om det nu ska bli någon Champions League nästa säsong. Men såhär i påsktider kan vi luta oss mot att större mirakel har skett...

Inte mycket att säga om Arsenal just nu, det mesta är redan sagt och det enda som räknas just nu är en hyfsat bra insats ifrån samtliga spelare på plan som startar.De spelare som inte kommer starta på måndag är samma gäng som senast. Cazorla och Perez är långtidsskadade, Ospina, Cech och Koscielny är alla nära. Viktigast för laget är absolut att Koscielny kommer tillbaka och försöker styra upp det håglösa försvar som visats upp den senaste tiden.Förra matchens märkligt svaga insats kommer knappast förbättras genom att byta ut någon speciell spelare inför resan till Middlesbrough . Det var svagt överallt och det kan bara lösas genom bättre mental förberedelse och bättre coachning ifrån Wenger.Möjliga startelvorMartinezBellerin - Mustafi - Koscielny - MonrealElneny - XhakaWalcott - Özil - SanchezGiroudValdésAyala - Bernardo - GibsonBarragan - Clayton - Leadbitter - Forshaw - DowningStuani - GestedeMiddlesbrough har uppvisat riktigt dålig form och är tillsammans med Sunderland överlägset sämst i ligan på att göra mål, mindre än ett per match. Laget kommer sannolikt åka ur tillsammans med Sunderland och frågan är då om det finns någon fighting spirit kvar i laget under säsongens skälvande sista veckor. Låter som att det är upplagt för en överkörning av Arsenal? Absolut under normala omständigheter men denna säsongen mer än någon annan säsong så finns det inga självklara vinster, matcher eller ens prestationer att hämta ur Arsenal så det blir till att hålla tummarna och bita på naglarna på måndag kväll. Låt oss hoppas på vinst!Matchen sänds på Viasat premium och Viaplay på annandagen kl 21:00