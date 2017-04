Inför North London Derby

Arsenal är i princip tvunget att ta en tung seger p White Hart Lane för att ens ha med diskussionerna om fjärdeplatsen att göra. Tottenham är i kanonform, detta blir svårt.

De senaste månaderna har min identitet som Arsenal -supporter både skakats om och direkt ändrats. När det gäller rivalen Spurs var jag tidigare så säker på att de inte var någon fara, de viker alltid ner sig och de är inte att räkna med. Denna känslan blev starkare och starkare efter både våren 11, våren 12, Spurs bottensäsong 2014-15 och dessutom förra säsongen då de tappade andraplatsen till Arsenal på ett pinsamt sätt. I höstas tittade jag på Spurs som ett lag som definitivt kommer vara med och störa där uppe, men inte mer än så. Just därför är min identitet som Gunnersfan nu lite märklig eftersom jag för första gången tvingas erkänna att Tottenham ligger ett par steg före Arsenal och definitivt är ett bättre lag, både på pappret och på plan. Just därför är också derbyt imorgon så speciellt, för nu är det Arsenal som går in som rejäla underdogs. Det är Arsenal som ska stå emot Tottenhams offensiva kraft genom att kämpa och visa glöd. Förut har det alltid varit tvärtom.Om vi ser på Arsenals form så är den något uppgående, i alla fall jämfört med för någon månad sen. Man har tagit sig ur den allra värsta svackan men har fortfarande bara vunnit två matcher i rad - en efter förlängning och en efter självmål. Jag vill dock tro att dessa matcher kan fungera som en språngbräda för Arsenal som med två viktiga segrar i ryggen, där man besegrat ett topplag och de regerande mästarna (nåja), kan bygga vidare på detta mot Spurs. I första halvlek mot City fick vi se ett Gunners som lade sig på defensiven med en fembackslinje, och man höll tätt relativt bra. Offensiven fick lida, men jag tror det är denna approach som Arsenal ska ha mot Tottenham också. En defensivt solitt laguppställning som ska vara kontringsinriktad och låta Spurs rulla i sidled - så vill jag se Gunners imorgon. Jag vill se:CechOxen, Holding, Koscielny, Gabriel, MonrealRamsey, Xhaka, ÖzilSanchez, WalcottWenger väljer möjligen Bellerin istället för Chamberlain, men jag hoppas på denna elva.Om Arsenals form är något på uppgång är Spurs form en monster. Spurs har mosat motståndare ända sedan nyår, och nästan klättrat ikapp Chelsea . Man lär inte hinna ikapp Contes gäng, men ingen tvekan om att de har satt press på Chelsea. Man har 12 vinster, två kryss och blott en förlust sedan nyår. Dessutom ÅTTA raka segrar i Premier League just nu. Anledningen till detta tror jag är dels den individuella kvaliteten på deras viktiga spelare Dembele, Eriksen, Alli, Kane och Alderweireld men dels det faktum att Spurs är någon av en lagmaskin som maler ner lag av ren rutin och segersäkerhet. Pochettinos gäng springer, kämpar och spelar fotboll helt enkelt. Mot Gunners kommer de gissningsvis ställa upp såhär:LlorisWalker, Alderweireld, Vertonghen, RoseDier, DembeleEriksen, Alli, SonKaneÄven om man har spelat med fembackslinje de senaste två matcherna (mot Chelsea och Palace) så tror jag de väljer en vanlig backlinje imorgon.Matchen kommer nog bli tight och tät, och en sak som är säker är att Arsenal måste sätta sina lägen, för det kommer inte regna målchanser borta hos Lloris. Tottenham har ligans bästa eller näst bästa försvar och ja, det säger ju sig självt att ett haltande Arsenal inte smäller dit fem bollar imorgon. Detta i kombination med ett bra försvar och lite tur tror jag kan ge Arsenal en 0-1 seger, men då tippar jag med hjärtat. Hjärnan säger 2-1 Spurs. Oavsett så är nyckeln för Gunners att kämpa, vara effektiva och hålla koll på Kane, Alli och Eriksen. Nyckeln för Spurs är att sätta tonen direkt och visa att de ska vinna matchen. Går Tottenham in i detta med 100% så tror jag Gunners får det svårt. Tottenham är dessutom relativt nöjda med kryss eftersom deras titelchans ändå är minimal, medan Arsenal måste vinna.Efter denna matchen lär vi ha bra koll på hur tabellen kommer se ut. Tar Arsenal en vinst så är Spurs titeljakt över samtidigt som Arsenal på allvar kan börja jaga Liverpool , City och United. Vinner Spurs så är Arsenal avhängda, och blir det kryss blir det någon variant på alternativ ett och två. Det är dags för Arsenal att visa att någon jäkla lillebror inte ska vara så uppnosig och tro att den härskar över norra London. Vinn, gör det med klass, gör det med kämpaglöd: come on you GUNNERS!