Preston North End står för motståndet när Arsenal går in i årets upplaga av FA-cupen. En av tillställningens främsta förespråkare, Arsène Wenger, jagar sin sjunde cuptitel och klubben sin trettonde.

Då var det dags igen! Under helgen går det engelska ligasystemets giganter in i den anrika FA-cupen. Ja, tillställningen må både ha tappat i medialt utrymme och i prestige – men charmen i det hela saknar motstycke.I en fotbollsvärld där korrelationen mellan ekonomi och resultat är stark – ja, Leicesters fjolårssuccé var ett undantag som annars bekräftar en tydlig regel – är det uppfriskande att se de stora mot de små. Semiprofessionella mot multimiljonärer.Jag menar, vem kommer inte ihåg när Bradford City gick till kvartsfinal i 2015-års upplaga, efter en 4-2-seger mot Chelsea på Stamford Bridge. Eller varför inte Luton Towns framgångssaga två år tidigare?För Arsenals del är Preston North End det första hindret i årets turnering, eller ’the Emirates FA Cup’ som den numera går under. Här och nu inleds resan mot Wembley senare i vår.Efter de dubbla förlusterna mot Everton och Manchester City i mitten av december såg Arsenals chanser till Premier League -framgång dystra ut. När laget svarade med två raka vinster föddes ny tro och entusiasm. Men efter tisdagens poängtapp på Vitality Stadium är vi i stället nere på en femte plats, åtta poäng efter suveräna Chelsea.Det här mönstret, Arsenalfansens ständiga pendlande mellan hopp och förtvivlan, har varit ett genomgående tema under det senaste decenniet. Men i FA-cupen har vi allt som oftast fått våra böner besvarade.Sedan 1886 i allmänhet och under Wenger i synnerhet har stort fokus legat på denna turnering. I skrivande stund är Arsenal i delad ledning med Manchester United i maratontabellen med tolv inspelade titlar vardera. De senaste två kom så sent som 2014 och 2015.För första gången sedan 1999 åker Arsenal till Preston. På presskonferensen inför lördagens match var det en livlig Arséne Wenger som pratade med de engelska medierna.– Den här turneringen är mer intensiv är någon annan. Jag älskar upplägget att det gäller att vara på topp hela tiden för att kunna vinna, säger han.Han fortsätter: Vi måste vara på topp för att vinna. Vi är inne i en intensiv och intressant period nu efter julen. Det är naturligt att man nu vill slappna av en aning och återhämta sig.Men det kommer stora delar av laget inte att få göra.Fransmannen berättade att Laurent Koscielny, Mesut Özil och Alexis Sanchez är tre namn som inte kommer att hänga med till de nordliga delarna av England.I och med att det är en cupmatch är det svårt att sia om hur Wenger väljer att formera sitt lag. Som tidigare nämnt vilas Koscielny, Özil och Sanchez. Jag gissar att Petr Cech även står över.Skadade spelare som missar matchen: Per Mertesacker, Santi Cazorla, Mathieu Debuchy och Francis Coquelin. Kieran Gibbs, Lucas Perez och Theo Walcott dras alla tre med småskavanker och är osäkra till spel. Mohamed Elneny är borta för spel i de Afrikanska mästerskapen.Ett positivt besked är att Danny Welbeck är tillbaka från den knäskada han ådrog sig för ett knappt år sedan. Wenger bekräftade att det finns en liten chans att engelsmannen är tillbaka i startelvan.OspinaJenkinson/Bellerin - Holding - Gabriel/Mustafi - MonrealRamsey - XhakaOxlade-Chamberlain - Reine-Adelaide - IwobiPerez/WelbeckSimon Graysons mannar parkerar på plats elva i the Championship efter att den första halvan på säsongen är spelad. Klubben är visserligen bara sex poäng bakom de eftertraktade kvalplatserna till Premier League, men bara fem poäng ifrån Ipswich på femtonde plats.Under 2017-års första omgång bortaslag klubben bottenlaget Burton Albion med 1-0, efter att Tom Clarke gjort matchens enda mål. Annars är det ett lag som har blandat och gett under säsongen som har gått: I oktober åkte man ut ur Ligacupen med buller och brak i 6-0-förlusten på hemmaplan mot Newcastle. Å andra sidan har Grayson tagit meriterande segrar mot lag som Huddersfield, Norwich och Aston Villa.John Welsh och Calum Woods missar matchen med skador. I helgens match vilades Paul Gallagher och Aiden McGedy, och båda två ser redo ut att möta Arsenal.På presskonferensen berättade hemmalagets tränare att han tror på en tredje-gången-gillt för hans del. Som Leedstränare förlorade han nämligen två av två möjliga matcher mot Arsenal.– Jag har varit nära att vinna mot Arsenal tidigare. Vi ledde med 1-0 tills dess att Fabregas kvitterade på straff i slutet i den första. Och året efter avgjorde Thierry Henry i sin återkomst.LindegaardBaptiste - Clarke - Wright - CunninghamGallagher - Pearson - Johnson - McGeadyMakienok - Hugill