Inför: Swansea - Arsenal

Arsenal går in i en period med på pappret lättare matcher. Efter Swansea möter man Burnley och Watford innan det är dags för att möta Chelsea på Stamford Bridge. Tre raka segrar är möjligt och förmodligen vad som krävs för att på riktigt haka på ordentligt i titelstriden.

För första gången på länge har det varit en hel vecka mellan fotbollsmatcherna för Arsenal FC. Förhoppningsvis innebär det att spelarna har hunnit vila upp sig ordentligt och kan starta lördagsmatchen på ett positivt sätt. En bra start är något som laget behöver, inte bara för matchen utan också för det mentala. Arsenal har startat många matcher den här säsongen på ett slött och oinspirerat sätt och det har ofta dröjt länge innan laget fått sitt första skott på mål. En negativ trend som fullkomligt kulminerade mot Bournemouth 3/1. Arsenal låg som bekant under med 3-0 innan de lyckades avsluta matchen positivt och klara av ett oavgjort resultat..Tidigare har det varit mycket snack om Arsenals titelambitioner och hur de håller på att glida laget ur händerna. Nu måste vi dock vara realistiska och också börja prata ordentligt om kampen om Champions League -platserna. Både Manchester U nited och Tottenham går oerhört starkt för tillfället, fem raka segrar för båda lagen. Det lär bli en tight kamp om fjärdeplatsen och Arsenal behöver slå de lite sämre lagen för att kunna hålla sig kvar i toppen.Gällande laget är Mesut Özil tillbaka efter att ha missat tre matcher med en sjukdom. Också tongivande spelarna Cech, Koscielny och Alexis återvänder efter att ha vilats i FA-cupen mot Preston. I övrigt är Walcott och Cazorla fortfarande borta med skador, även Bellerín är borta efter att ha åkt på en ankelskada. Danny Welbeck gjorde ett efterlängtat inhopp i förra helgens match och fick nyttiga minuter som kommer göra honom gott. Han lär dock inte starta mot Swansea men väntas finnas med på bänken.Efter mål i fyra raka matcher tror jag inte att Wenger kommer att peta Giroud utan Alexis kommer förmodligen få finna sig i att hålla till på vänsterkanten. Koscielny går naturligtvis tillbaka in i mittförsvaret där han troligtvis spelar med Mustafi som behöver förbättra sig efter att ha hållit en låg nivå efter sin skada. Med Carl Jenkinson på väg till Crystal Palace på lån blir det förmodligen mittbacken Gabriel som vikarierar på högerbacken.Cech,Gabriel, Mustafi, Koscielny, MonrealXhaka, RamseyIwobi, Özil, AlexisGiroudEn av Premier League s största besvikelser under hösten. Swansea har övergivit sin tidigare identitet som ett spelande lag, inspirerat av den spanska fotbollen. Efter att ett amerikanskt företag köpte in sig som majoritetsägare i Swansea under föregående säsong togs också en amerikansk tränare in för den här säsongen. Bob Bradley blev den första amerikanska tränaren i Premier League. Det var dock ingen lyckad sejour utan Bradley fick sparken efter endast 85 dagar vid rodret.Swansea ligger näst sist i Premier League. En viktig seger borta Crystal Palace i förra omgången kan ha gett lite vind under vingarna. I sjukstugan märks svensk-gambiske Moudo Barrow och yttern Jefferson Montero . Potentiell startelva:FabianskiNaughton, Fernández, Mawson, TaylorFulton, Ki, CorkRoutledge, Llorente, SigurdssonJag tror inte att ett Arsenal, med utvilade ben, ska ha några svårigheter med att betvinga ett svagt Swansea. 3-1 efter mål av Özil, Alexis och Giroud.Matchen sänds på Viasat Sport Premium och Viaplay med matchstart 16:00.