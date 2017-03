2017-03-18 13:30

WBA - Arsenal



De senaste säsongerna har Arsenal gjort starka resultat under våren. Lyckas du med det igen, Wenger?

Inför: West Bromwich - Arsenal

Arsenal står inför en svår utmaning i en match som är oerhört viktig för de åtråvärda Champions League-platserna. Motståndarna West Bromwich Albion är en av ligans mest positiva överraskningar i år.

2017-03-17 20:58:00

Var står egentligen Arsenal ? Efter bottennappet mot Bayern München slog laget ut Lincoln City ur FA-cupen med betryggande 5-0. Lincoln City håller dock till vardags till i femtedivisionen så att dra för stora växlar av det vore naturligtvis riskabelt. Vad vi däremot kan säga säkert är att laget behöver en fin insats för att återfå lite av det självförtroende som fick sig en ordentlig törn i dubbelmötet med de tyska giganterna.Skademässigt ser det bra ut även om Santi Cazorla fortfarande saknas. Det hade varit intressant att få se spanjoren någon gång under säsongen för att se om han verkligen har så stor inverkan på laget som en hel del fans tror. Men muskelskadan håller honom borta ett bra tag till och är med största sannolikhet borta resten av säsongen. I övrigt är det bara Oxlade-Chamberlain och Kieran Gibbs som ska ha sena tester för att se om de kan finnas med i truppen.Jag tror att Arsène Wenger kommer vilja återgå till spelsättet som var lyckosamt under delar av hösten. Alltså med Alexis Sánchez på topp och Olivier Giroud på bänken. Alex Iwobi bör fortsätta på bänken för att ge plats åt antingen Danny Welbeck eller Lucas Pérez. Jag hade väldigt gärna sett Lucas Pérez från start men det verkar inte som att det är något Arséne Wenger är intresserad av.CechBellerín, Mustafi, Koscielny, MonrealXhaka, CoquelinWalcott, Özil, WelbeckSanchezWBA har gjort en mycket fin säsong med tanke på det spelarmaterial Tony Pulis har att tillgå. Birmingham laget ligger för närvarande på en åttondeplats och är för första gången sedan 2012/13 inte det minsta inblandade i nedflyttningsstriden. De är ett stabilt hemmalag på The Hawthorns och har åtta segrar på fjorton matcher.Skadeläget för The Baggies är ett av de bästa i ligan. Endast Matt Phillips missar matchen definitivt medan James Morrison har ett sent test. Trots detta har laget två raka förluster. Kan det vara en liten brist på motivation när de hamnat i ett ingenmansland utan särskilt mycket att spela för i tabellen?Trolig startelva:FosterMcAuley, Evans, Dawson, NyomYacob, Livermore, FletcherChadli, Robson-Kanu, McCleanJag tror att motivation kommer vara det avgörande i den här matchen. Problemet är bara att Arsenal har känts väldigt omotiverade ett bra tag nu. Lyckas Arséne Wenger motivera laget att slåss om fjärdeplatsen tror jag på en Arsenalseger. 2-1 efter mål av Alexis Sanchez och Laurent Koscielny Matchen sänds på Viaplay och Viasat Sport Premium med matchstart klockan 13:30 på lördagen.Arsenal står inför en svår utmaning i en match som är oerhört viktig för de åtråvärda Champions League-platserna. Motståndarna West Bromwich Albion är en av ligans mest positiva överraskningar i år.Semifinalerna lottades igår kväll och lotten föll, för Arsenals del, på Manchester City.Efter en riktigt risig första halvlek repade sig Arsenal till andra, skruvade upp tempot och kunde vinna komfortabelt.Inte mycket positivt kring Arsenal den senaste tiden, djupare formsvacka var längesedan vi såg. Senaste vinsten kom i FA-cup mötet mot Sutton och låt oss hoppas vinstraden kan fortsätta åtminstone i denna turnering.Sir Chips Keswick har via klubbens hemsida gått ut och kommenterat Wengers kontraktssituation.Arsenal blev återigen krossade av Bayern och slutresultatet skrevs till totalt 10-2 i tyskarnas favör.Arsenal ska försöka vända ett hopplöst läge hemma mot Bayern.Wenger står fast vid att petningen mot Liverpool bara handlade om taktik.Efter en riktigt dålig första halvlek, kunde Arsenal inte rädda upp det i andra. Återigen förlorar man mot ett topp sex-lag och den här gången med 3-1.