Intervju: Peter Hyllman, Fotbollskanalen

Nedan följer en kortare intervju som vi gjort med Fotbollskanalens Peter Hyllman.

Vi har lyckats få några ord med bloggaren Peter Hyllman som skriver om engelsk fotboll på fotbollskanalen. Många av er har säkerligen läst och kanske även kommenterat hans blogginlägg. Vi på redaktionen är väldigt tacksamma att Peter tagit sig tid och delat med sig av sina tankar på några korta frågor som följer nedan:



Hej Peter och tack återigen för du kunde ställa upp på detta!

Jag kan tänka mig att det är en hel del här på Svenskafans som följer din Englandsblogg på Fotbollskanalen. Men för dem som inte gör det, kan du inte berätta lite om vem du är?

- Sedan över 30 år följare av engelsk fotboll och Man Utd-supporter. Jag har de senaste sju åren skrivit Englandsbloggen på Fotbollskanalen. Till skillnad från många andra skribenter är jag inte journalist till yrket, utan skriver med mitt eget supporterskap som bakgrund, ofta kombinerat med min faktiska bakgrund i strategi, organisation, management och ekonomi.



Som följare så vet jag att laget i ditt hjärta är Manchester United, men du skriver mycket om andra lag på din blogg, t.ex. Arsenal.

Arsenals säsong har varit upp, ned och sedan upp igen. Ungefär som vanligt med Arsenalögon sett, utöver det faktum att vi missar Champions League och Tottenham slutar före oss i tabellen.

Du som inte har Arsenalglasögonen på, hur skulle du sammanfatta vår säsong?



- Arsenals säsong är den säsong som en del, bland andra jag, har varnat för under närmare tio år. Det här kan ses som ett av Arsene Wengers storhetstecken att ha lyckats undvika det under så många år, eller som ett svaghetstecken att ha haft så lång tid och så många chanser på sig att åtgärda problemen utan att faktiskt komma till skott.

Arsenal gick in i den här säsongen med ambitionen att vinna ligatiteln, efter de båda senaste årens mer framskjutna placeringar. Utifrån den ambitionen kan säsongen bara beskrivas som ett stort misslyckande. Värre än att faktiskt råka missa Champions League är att se samma mönster och samma svagheter upprepa sig säsong efter säsong.



Ingen fotbollsintresserad har väl undgått att Wenger nyligen förlängde sitt kontrakt med två ytterligare år. Många fans är väldigt splittrade till beslutet. Hur är din syn på det hela?



- Det kommer alltid finnas något vackert med Arsene Wenger i Arsenal. På så vis kan man vara glad att han har valt att förlänga sitt kontrakt. Det absurda i situationen är så klart att det i praktiken faktiskt är så att det är Wenger (!) som beslutar sig för att förlänga.

Ska Arsenal bryta sin negativa spiral måste det ske en grundläggande strukturell och kulturell förändring i klubben, det vill säga i termer av lagets målsättningar, vilka spelare som värvas, vilka egenskaper som värderas, taktiskt upplägg, träning och förberedelser och så vidare. Klarar Arsene Wenger av att genomföra en sådan förändring? Klarar Arsene Wenger av att förändra sig själv i den utsträckningen?



Sommaren är här och ett nytt transferfönster kommer antågande. Alexis och Özil är högintressanta för andra klubbar med tanke på att deras kontrakt går ut nästa sommar. Många på vårat forum pratar om att Arsenal behöver göra sig av med överflödiga spelare och få in mer spets i truppen och samtidigt behålla Alexis och Özil.

Vad anser du att Arsenal behöver göra för att utmana om ligatiteln på riktigt nästa säsong?



- Arsenal har inte saknat spelarkvaliteten för att kunna vinna Premier League. Däremot kanske spelarkaraktärerna. Arsenal har blivit ett lag av spelare som har svårt att prestera under press, som gömmer sig i motgång. Det här är möjligt eftersom Arsene Wenger har värvat sådana spelare, värderat tekniska egenskaper före mentala, och dessutom skyddar sina spelare i för stor utsträckning.

Mer än att värva nya spelare på samma premisser in i samma struktur måste det sättas en ny struktur med mycket högre och tydligare mål och krav på laget och på spelarna. Det kan inte längre vara acceptabelt att vara bara nästan bäst. Vissa spelare kan leva upp till detta, andra inte. Ska spelare värvas måste det vara rätt spelarkaraktärer.

Utmaningen är att det här är en process som kan ta tid. Men hur mycket tid har Arsene Wenger egentligen på sig innan det högljudda missnöjet och vad han kallar för en "fruktansvärd miljö" återkommer? Han har försatt sig i en situation där han måste hitta kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem.



I övrigt så var (i mitt tycke, på pappret) förra sommarens stora transferbomber i England Zlatan och Pogba.

Vem tror du kommer bli den här sommarens stora värvning och till vilken klubb går denne?

- Jag har en liten aning om Gareth Bale till Man Utd.



Peters blogg finner ni här: http://blogg.fotbollskanalen.se/hyllman/



