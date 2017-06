Ivan Gazidis svarar på frågor

Ibland tar sig ledningen ton och pratar med fans. Eller rättare sagt svarar på frågor från fans. Bland annat blev det Wengers kontrakt och Kroenke. Tydligen är det inte bara förbereda frågor som dyker upp.

Frågestunden började med att Ivan Gazidis pratade lite om säsong i allämnhet där han uttrycker besvikelse trots att han pekar glatt åt Fa-cupbucklan. Han resonerar att om man kommer tvåa (2015/2016) och sedan lägger ut £110M på spelare så är en femteplats knappast i linje med vad man vill uppnå. Därför investerar man nu i personal runt klubben (kontraktadvokat och fystränare m.m.) samt letar spelare för startelvan. Utöver detta ska tillvägagångssätt ändras till det bättre. Inga nyhetsbomber än helt enkelt.På frågan om Arsene Wengers nya kontrakt säger han såhär:The first thing to say is that it wasn’t a sentimental decision, the decision was mutual. The decision was made against the ambition to win the Premier League When we think about who might do that, we also consider who embodies the values of the club. Somebody who has a successful track record over a period of time. This job is a massive responsibility and we need someone who can carry the weight of that and has the experience to carry the weight of that.Han fortsätter sedan om vilken sorts fotboll klubben ska vinna genom och en del annat som är klichématerial. Det man egentligen kan bekräfta är att klubben inte på något sätt verkar vara i närheten av att klara av att ersätta Wenger och därmed har gett honom (och sig själva) 2 år att bygga en grund för övertagande av det yttersta ansvaret.Så dyker det upp en fråga om Kroenkes intentioner och påstådda ambitioner om att äga en fotbollsklubb enbart på grund av pengarna. Gazidis rycker ut:All Mr. Kroenke has done is support us to make us the best football club we can be. If he was only here to make money, he doesn’t take a revenue stream out of the club the best way to raise the value of the club is success and trophies.Sedan följer ett försvarstal som avslutas med:The reason Stan gets criticised is, in my view, a bit like kicking the dog, is because results on the field are not what we want.Sedan återgår frågestunden till Wengers kontrakt och styrelsen. Det är tydligt att Wenger spelar en massiv roll i nästan alla beslut som rörde hans eget vara eller ickevara, vilket i min bok tyder på att någonting är fel. Om de här 2 åren kan lösa den här massiva avsaknaden av en fungerande sportslig styrelse så kanske det var positivt med en förlängning av Wengers kontrakt?Vill man läsa (och det rekommenderar jag) hela frågestunden kan man göra det här (med kommentarer av Arseblogs Tim Stillman).