Kanonpanelen om hösten, nyår och kommande år.

Nytt år står på tur. Premier League spelas både på nyårsafton och nyårsdagen vilket betyder att man kan vara bakfull och ligga i soffan med gott samvete. Vi tycker det är dags att beta av den gångna hösten, snacka lite om framtiden och redaktionen avslöjar sina nyårsplaner! Håll till god, här kommer årets sista kanonpanel!

Har svårt att bestämma hur jag känner efter denna höst. Fram till mardrömsveckan innan jul kändes det faktiskt som att det var något speciellt med laget i år. Vi spelade bättre fotboll än på många år och laget kändes starkt mentalt och vann matcher som de senaste 10 åren garanterat hade slutat oavgjort. Men sen kom 1-2 + 1-2 och plötsligt är man tillbaka i den där bekanta känslan av att vi står stilla. Att vi viker ner oss när det gäller som mest. Att laget inte kan hantera pressen som en ordentlig titelstrid erbjuder. Annars får man väl överlag säga att hösten varit någorlunda godkänd trots allt. Efter förlusten i premiären svarade laget på bästa sätt och det kändes som att en annan säsong med färre lag i toppad form hade vi ryckt åt oss en liten ledning i toppen. 1-2-veckan har dock som sagt dragit ner betyget kraftigt och lämnat en mycket unken eftersmak.Klubben gick länge obesegrade genom allt vad liga- och cupsspel heter. Vi visade upp att vi är kapabla att spela bländande fotboll, som mot Chelsea, och även att ta trepoängare i matcher som såg ut att sluta oavgjort, som mot Burnley . I samma veva tog vi en efterlängtad förstaplats i höstens CL-gruppspel. Men trots detta lämnar vi 2016 och går in i det nya kalenderåret med känslan att ligatiteln inte är så pass realistisk som den kanske bör ha varit. Att förstaplatsen "belönades" med Bayern München förstärker bilden av att saker och ting inte blev som tänkt. Men det är väl en del av charmen med fotbollen.Something new, something different. But still same old, same old.Nya spelare, en ny sorts icke-förlorar mentalitet där vi varit väldigt svåra att besegra. Men när nyåret kommer så ligger vi ändock hela 9p efter ledaren, guldet är troligtvis borta och vi har inte övertygat i nån utav toppmatcherna (förutom mot Chelsea). Man gläds över vissa saker, får upp hoppet - bara för att allt ska rasera igen och man inser att trots förändringarna så är det i grunden nog ändå inget nytt.Den har varit en Arsenal höst, om man ska summera på ett enkelt sätt. Började dåligt, följdes av en bra period och sedan två-tre matcher som drar ner betyget rejält. Hade vi åtminstone tagit 3 av poängen mot Everton och City hade jag varit relativt nöjd, men nu är det återigen en bitter eftersmak. Vi måste göra en praktvår med kanske noll förluster för att kunna vinna ligan. Dessutom måste andra lag tappa. Den där veckan förstörde mycket av min entusiasm, det måste jag säga.Ärligt talat ingenting! Jag tycker vi har ett tillräckligt bra lag för att mätas oss med de andra tänkbara titelkandidaterna i ligan. För första gången på länge kan jag inte riktigt peka på hål i truppen som de andra lagen i toppstriden har fyllda, utan det känns som att det snarare är något annat än kvaliteten på truppen som håller oss tillbaka (utan att vara någon expert vill man ju börja peka på den där omtalade ”mental strength” som spelarna och Wenger gärna talar om att laget besitter). Men så klart, skulle Lewandowski eller någon liknande säga till sin agent att han tröttnat på bratwurst och vill ha lite njurpaj och av en slump bli tillgänglig skulle jag givetvis säga kör!Det här med värvningar är komplext - i januarifönstret i synnerhet. Om Alexis Sanchez , även i fortsättningen, är tänkt att fortsätta som ensam anfallare är vi svaga på vänstermittfältet. En spelare som Marco Reus - som det länge har ryktats om - skulle med stor sannolikhet ge oss ytterligare spets. Men i samma veva skulle detta kunna strypa Iwobis chanser att nå sin potential. Det är med andra ord flera aspekter Wenger måste väga in vid en övergång. Troligtvis blir det ingen namnstark spelare som plockas in. Om det ens kommer någon, det vill säga. För närvarande känns det som att klubben bör lägga allt krut på att behålla och förlänga med befintliga spelare, innan man fokuserar på värvningar.Min största farhåga efter sommartransferfönstret var bristen på väldigt bra yttrar. Med Alexis som anfallare så gick vi in i säsongen med endast 3 riktiga yttrar - Iwobi, Walcott och Chambo. Två av dessa hade inte imponerat under en lång period samt var skadedrabbade, den tredje var inte ens 20 år gammal och man visste att han nog inte skulle hålla en hel säsong.Det kändes redan i september som att vi bad om problem här. När yttrarna slutar producera, då blir det som att arsenal spelar med en man mindre nästan. Det höll ändå bra nivå i några månader men på sistone har vi sett hur bristen på tillräckligt bra yttrar har gjort oss lite för uddlösa framåt och samtidigt för lättlästa.Jag är nöjd med truppen. Det finns inga hål någonstans, möjligtvis att jag skulle vilja ha en ytter men det är inte akut. Vi har det bästa laget på tio år och händer det inte med detta lag nu denna vår och nästa säsong händer det nog inte med något lag under Wenger.Den riktiga tankeställaren blir hur man roterar mellan Palace och Bournemouth-matcherna som bara har två dagar emellan. FA-cupen blir stora vilodagen för alla som startar båda de matcherna enligt mig, och detta lär bli spelare som Cech, Alexis, Özil, Bellerin och Xhaka som jag skulle spela i båda. Mot Palace skulle jag testa Xhaka-Ramsey på mitten, för att på bortaplan mot ändå spelskickliga Bournemouth spela med Xhaka-Coquelin. Monreal/Gibbs skulle kunna ta varsin match, och på flankerna kan man rotera mellan Walcott/Ox/Lucas/Iwobi (förutsatt att de förstnämnda är hela). FA-cup elvan blir sedan då de fräschaste av de som bara startat en match plus spelare som Holding och kanske en ungdomstalang eller två. Förhoppningsvis gör också Welbeck comeback mot Preston!Om det ens ska vara möjligt att gå ikapp ett suveränt Chelsea och hänga på i Liverpool s rasande tempo, är det direkt nödvändigt att vi går rent i januari. Därmed bör vi ställa upp med bästa möjliga lag i ligaspelet, för att sedan rotera friskt i de inhemska cuperna. Med det sagt bör spelare som Aaron Ramsey få chansen att visa upp sig och Olivier Giroud belönas - för sitt avgörande mål senast - med mer speltid.Det är synd att FA inte gett oss samma enkla spelschema som Chelsea med minst 3 vilodagar mellan match 2 och 3 (vi har endast en vilodag). Det hade nog underlättat med tanke på att vi har spelat 2 matcher i veckan mest hela hösten. För att kunna hålla uppe formen och fräsch-heten hos spelarna säsongen ut så krävs det rejäl rotering. En sådan som Alexis MÅSTE få vila.Wenger kan återigen begå samma misstag som under Alexis första säsong där han inte fick vila tillräckligt och sedermera tappade formen helt. Således vill jag först och främst se Alexis rotera friskt! Giroud är duktig och har bra form. I övrigt vill jag se minst 3 spelare rotera i varje match (fler leder bara till problem). Låt t.ex. vänsterbackarna rotera, elneny/coq likaså. Giroud/Perez/Alexis. Özil kan också vila någon match. Gärna även vila Koscielny om det går då han varit skadedrabbad de senaste säsongerna. Passa sedan på att vila halva laget i FA-cupmatchen.Det är väldigt svårt att överväga hur vi ska hantera schemat eftersom vi måste vinna i princip alla matcher den närmsta månaden, i ligan. Jag vill se att Wenger vilar Sanchez men med tanke på hur viktiga matcherna är så är jag tveksam. Alexis ligger på 12-13 mål nu och det skulle inte förvåna mig om han blir för hårt matchad, tappar formen och sedan hamnar på 16 mål. Man måste givetvis prioritera ligan och det gör ju Wenger. Vi kommer ställa upp reservlaget i FA-cupmatcherna under januari och februari. Det är bara att hoppas på minimalt med skador. När man ställer upp alla förutsättningar så har jag väldigt svårt att tro att vi kommer vinna ligan. Men hoppet är det sista som lämnar människan, hörde jag någon gång.Ca 90% av mina närmaste vänner är (tyvärr) Liverpool-supportrar, så City-matchen är garanterad att visas vad vi än hittar på. Planerna är inte riktigt spikade ännu men jag vet i alla fall att jag kommer sitta mitt i bland dom och hålla på oavgjort. Hur peppat nyårsfirande det blir sen beror nog på matchen, men det är nån viss njutning i att sitta med andra lags supportrar och se hur nervösa de är utan att själv vara nervös.Jag är själv bortrest, men har lyckats hitta en sportbar som kommer att visa matchen. Tidsskillnaden gör att jag inte kommer att behöva resa mig från något nyårsfirande. Det får ta vid efter att resultaten, förhoppningsvis, gått vår väg.Som tur är så har jag aldrig varit intresserad utav junior-VM; stora turneringar som spelas varje år tappar sitt värde (ja, även CL kan jag tycka). Så det blir ett fint firande med familj och vänner, utan inslag av sport. Arsenal spelar ju inte heller på nyårsafton så man slipper oroa sig över missad match. Nej, nyårsfirandet ska jag njuta av så mycket det bara går och sedan ringa in året med att bland annat hoppas på ett bättre, stadigare och vinstrikare Arsenal!Jag ska fira med mina kompisar som hör och häpna gillar fotboll och Premier League. Så vi ska laga mat samtidigt som stormatchen klockan halv sju börjar imorgon. En drink på det och sedan är det bara att köra vidare. Hoppas på kryss i matchen.Årets sista kanonpanel är härmed avslutad. Vi på redaktionen vill passa på och önska alla ett riktigt gott nytt år!