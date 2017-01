Kanonpanelen: Om målskyttar, mål och januaritransfers

Nytt år, nya ämnen och mål. Hittills ligger Arsenal ett ynka mål efter Liverpool i gjorda mål statistiken där Arsenal gör fler mål än på länge. Så här långt in på säsongen har det gjorts 48 i Premier League och en Arsenalspelare delar förstaplatsen i skytteligan med en fantastiskt osympatisk Diego Costa (kan inte Kina förbarma sig över de brittiska öarna och signa honom lite kvickt?) och en viss Zlatan Ibrahimovic . Vi drar igång första Kanonpanelen för året.Andreas: Ja, varför inte? Alexis är väl den som på allvar kan vara med och utmana Diego Costa hela vägen (om han nu håller sig kvar i Chelsea vill säga).Håller han sig frisk hela vägen och fri från avstängningar så tror jag absolut Alexis har minst lika stor chans som någon annan att vinna skytteligan.Patrik: Riktigt roligt att många kan göra mål i Arsenal nu för tiden, så har det inte alltid varit de senaste åren. Alexis nackdel är att han tillskillnad mot sina kombatanter i skytteligatoppen inte alltid är det givna valet längst fram och att han heller inte är en given straffskytt. För mig så är Diego Costa den mest troliga skytteligavinnaren med tanke på form och att han spelar i ligaledarna Chelsea, frågan är bara om medierna blåst upp hans frånvaro som något stort eller om han faktiskt är påväg bort, då kan Alexis ha en chans.Mikael: Alexis kontinuitet är extrem och jag tycker nästan det kvittar om han spelar på kanten eller i mitten. Jag gissar att han gör 25 mål i ligan vilket är precis på gränsen till en vinst. Frågan är väl egentligen hur många Zlatan, Costa och Aguero mäktar med. I övrigt känns det sjukt skönt att det trillar in mål från en rad ytterligare spelare.Andreas: Det var väl på gränsen till att inte vara okej. Hade det varit någon annan än just Alexis hade jag nog reagerat lite starkare. Alexis älskar fotboll mer än något annat, med undantag för hans hundar kanske, så jag tror bara det handlar om att han hade vilats i förra helgen och var inställd på att få springa av sig 90 minuter.Jag är inte orolig för den reaktionen även fastän den var lite på gränsen. Jag är heller inte förvånad om han tog sig en vända i gymmet efter matchen för att träna ikapp missad tid..Patrik: Jag googlade direkt på Alexis historia och familjesituation för att se om jag kunde få fram något som tyder på att han bara har fotbollen i sitt liv. För det verkar som om det är det enda som betyder något, hur han själv presterar och hur många mål han får göra. Trillade över Alexis citat angående veka engelsmän och hur dem får allting serverat i sina flashiga akademier till skillnad från exempelvis Alexis själv som knappt hade råd att leva när han växte upp. Är det den frustrationen vi ser mer och mer nu? Att Alexis blir förbannad över medspelare som inte gör jobbet och håller fokus varje sekund. Det gör att man blir osäker på om hans ens vill vara kvar. I vilket fall, extremt egoistiskt beteende tycker jag.Mikael: Jag fick lite Gallas-vibbar måste jag erkänna. Alexis är en riktig favorit och egentligen vilken annan reaktion som helst hade varit att föredra. Sparka en flaska, slå sönder en vägg eller gå och byt om direkt, att visa missnöje är inget problem för min del. Särskilt inte när det kommer till en superprofessionell spelare som alltid ger allt. Men att hänga en jacka över huvudet och vara nära att ta till gråten är för mig något som man slutade med när man fyllde tvåsiffrigt för första gången. Vad gäller kontraktskrivande har jag ingen aning om hur det här påverkar men om det skulle påverka så kan det vara det mest bisarra jag sett. Jag antar dock att de som känner Alexis, dvs. hela truppen, förstår vad det handlar om och tar inget större intryck.Andreas: Otroligt svår fråga. Jag har nog inte med den på min topp tre i alla fall. Zlatans cykelspark mot England är det målet som dyker upp först i skallen. Sedan en rad olika frisparkar från Messi som jag rankar högt. Wilshere's avslut (inkl hela uppbyggnanden till målet) och Van Persies hoppvolley mot Charlton finns med högt där uppe i listan på snygga Arsenalmål. Eller varför inte Carolls stenhårda cykelspark nu i helgen?Patrik: Finns så otroligt många fina mål man sett. Den hör ju hemma med Rooneys stenhårda bicicleta i derbyt mot City, Zlatans 30m bicicleta mot England, Zlatans klack mot italien och Arsenals upprullning med Wilshere som avslutare. Svårt det där.Mikael: Svårt. Giroud är knappast någon kultspelare vilket gör att målet har svårt att ta sig in på nån lista öht. Bergkamps mål mot Newcastle är mitt all-time favoritmål samtidigt som Henry har gjort en hel hög. Zlatan pangar in ett supermål varje år känns det som så Girouds må bli det snyggaste i Premier League i år men kommer att hamna i den lite mer obemärkta skaran av sjukt snygga mål av fel spelare.Andreas: Jag måste säga att jag är väldigt nöjd med truppen. Spelare in tycker jag det icke behövs, några talanger till U-lagen skadar såklart inte men jag är nöjd med hur A-truppen ser ut, på pappret.Jag hade inte gråtit floder om Ramsey och/eller Oxen såldes för en skön summa pengar till Kina heller för den delen.Patrik: Jag tycker vi står väl rustade. Spelare finns, det gäller bara att dem levererar.Mikael: Det talas om förlängning med Mertesacker på ett år... Nä, men helt allvarligt tycker jag att det där mittlåset känns väldigt vilse många stunder. Gabriel och Mustafi är två bra mittbackar, Kos är världsklass men alla tre är samma sorts försvarare som gillar att stöta högt och är aggressiva i närkamperna. Balansen blir på det sättet lite rubbad, och med Holding på tillväxt så hade jag gärna sett en bra, styrande och fallande mittback, nån slags Mertesacker 2.0. Finns denna? I januari? Nä, det blir med största sannolikhet inget.