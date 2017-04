Kanonpanelen - Om nya spelsystem och filmande

En stökig vinter och vår har mer eller mindre kommit och gått. Kräftgång i ligan, uttåg ur Champions League och missämja bland fans och ledning har betats av och sedan har saker och ting stabiliserats lite och vi har trots allt en spännande ligaavslutning att se fram emot tillsammans med en hyperviktig FAcupfinal. Vad tycker panelen då?

: Usch, är väl allt som går att säga. Det känns redan som ett jobbigt minne man försökt förtränga. Den sämsta formen ett Wenger-lag gått igenom på 20 år är inget som bara händer ur vakuum dock, och jag tyckte det var intressant att höra Wengers kommentarer efter City-matchen om hur laget gått igenom en mycket svår period som han ”one day will talk about”. Det låter som att det varit mycket drama bakom kulisserna, att lägga till allt drama som hände framför kulisserna, och man har inte långt ifrån att misstänka att det på något sätt rör Sanchez och allt som hände kring Liverpool-matchen.: Det är svårt att inte beskriva vinterns matcher som annat än komaliknande. Match efter match där något konstgjort pumpade runt livet i klubben medan spelare och ledare blinkade ett par ggr för "ja, vi lever men knappt". Det började med Everton och City och avslutades förhoppningsvis förhoppningsvis mot Crystal Palace. Ska man se några lågvattenmärken får tyvärr dra upp de få positiva livstecken också, och det var Champions League för min del. I första matchen har vi ingen boll alls men spelar extremlågt och reder ut en halvlek med godkänt sen skadar sig Kos och resten blev en uppvisning av skit som träffar fläktar. Andra matchen spelar vi ut ett föga intresserat Bayern vilket en måldomare inte gillade och satte sin egen lilla guldkant på den matchen, uppföljaren till orginalet blev som vanligt ännu värre.: Mättnad och uppgivenhet. Denna del av säsongen har aldrig varit bra för varken humör eller hjärta men i år har det varit exceptionellt dåligt. Låt oss hoppas detta blivit ett uppvaknande för alla inblandade parter att det nu gått för långt. Från stiltje till nedgång.: Själva handlingen att byta system var ett bra (och försenat) drag, det märktes lång väg att detta laget behövde något nytt för att kunna tända till igen. Och det verkar ju ha gett rätt effekt med tre raka vinster! Som den dystergök man är kan jag dock inte hjälpa att tycka att det snarare är turen som äntligen varit på vår sida än att systemet fungerar helt lysande. City hade två i ramen och ett regelrätt mål bortdömt, Middlesborough hade fler avslut än oss, och även Liecester skapade mer ”prime chances” än vi lyckades med. Vi har faktiskt legat på lägre ”expected goals” än våra motståndare i alla tre matcher med trebackslinjen, så att systemet ska ha tajtat till vårt porösa försvar vågar jag inte säga med säkerhet ännu, och framåt ser det alltjämt stelt ut. Men resultaten går vägen och så länge de gör det ser jag ingen anledning att inte fortsätta.: En mer strukturerad defensiv har egentligen varit på önskelistan de senaste 10 åren och kanske är det här sent påtänkta 3-4-2-1 bättre än något annat. Jag ärinte helt såld men backuppsättningen vi har verkar åtminstone lite mer anpassad för ett system det finns ytterligare en mittback som kan täcka upp när nån av de andrasticker iväg på en brytningsturné runt halvplan. Å ena sidan borde det finnas mer folk längst bak, å andra sidan flyttar vi upp 3 mittbackar på fasta situationeroch då hamnar ändå Monreal som sisteman till och från. Dock har Gabriel gjort det väldigt fint där bak och vi har vunnit en rad matcher så, kör på tills det skiter sigkänns som ett gångbart recept.: Första tanken som slog mig när jag såg uppställningen var desperation. När till och med Wenger gör en för Arsenal så pass stor förändring vet man att det är illa. Efter att ha sett uppställningen i två matcher så är känslan att det absolut finns potential för detta. Med denna uppställningen får vi in fler av våra mittfältare som vi har i överflöd och både Oxlade-Chamberlain och Bellerin är som gjorda för att äga en hel kant. Om stabiliteten bakåt också kommer efter några matcher så hade det känts riktigt härligt.: En seger är ett måste för topp 4, och jäklar va skönt det hade känts att troligen spela bort Tottenham från guldet. Avsky mot Chelsea i all ära men tänk er att Spurs stoppar sin, visserligen sjukt mycket längre, ingen-ligatitel-svit före oss? Nej, can’t even process. Med det sagt så luktar det verkligen oavgjort. Ser framför mig hur trebacklinjen håller tätt i kanske en timma, Kane får in ett slumpmål från ingenting, Wenger byter tillbaka till fyrbackslinje, skickar allt framåt och vi lyckas få in 1-1 mot slutet.: Minst sagt trist att Sp*rs kommer att vara före Arsenal när vi summerar. Om de inte ska toppa förra säsongens extrema kollaps så får vi helt enkelt gå med på attkomma efter kusinen från landet. Sen att vi ska gå ut och köra över dem på söndag är inget att diskutera. De hade kunnat lira i League Two och ändå kan man vara säkerpå att matchen kan gå hur som helst. Vilket är kul. Att de skulle ligga i League Two då. Nä jag hoppas verkligen att vi kan vara en jävla hagelstorm till varenda Sp*rsares Valborgsfirande.: Så länge inte Arsenal åker på ett tidigt baklängesmål så kan detta bli mer av en fight än tidigare. Tottenham under Pochettino kämpar alltid hårt och lite ny vind i seglen för Arsenalspelarna kan göra att det inte kommer vikas en tum i närkamperna. Utgången är jättesvår att sia om. Hoppas på Arsenalvinst men Tottenham är bättre iår.: Haha jag tyckte det var riktigt roligt. Efter alla år med välkammade pojkar var det skönt att se någon vara en riktig ”cunt”. Överdriva lite, få Liecesterspelarna ur balans, dra ut på tiden. Efter att deras Voldermort-looking mittback medvetet med sträckt ben satt dobbarna i Girouds ryggrad och bara fått gult kände jag också lite att jag inte kunde bry mig mindre vad någon av våra spelare gjorde. Är det nivån domarn sätter för att skydda spelare har jag inga problem med att våra spelare tänjer på reglerna för att slösa tid. Sanchez akt riskerar ju åtminstone inte att skada någon annan.: Jobbar man på teater ser man jävligt sällan så usla insatser som Sanchez stod för. Jag såg någon bild på www där han visade upp ett munsår som något slags Trumpat bevis.Att ta ett inkast i ryggen och sedan fördröja sitt eget fall är skrämmande tråkigt. Respekten tog ett kliv neråt på skalan, ett stor kliv. Jag förstår att han villefördröja och slösa tid, men vafan, det fanns flera Leicesterspelare som inte behövde någon konkurrens i hur man beter sig som rövhål. För min del var det där icke-godkänt.: Vid simulering av skada på fotbollsplan så ställer jag mig alltid frågan "är det värt så mycket att skämma bort sig så mycket?". Jag förstår att man gör allt för att skaffa sig fördelar genom filmningar, förstärkningar och annat... men just simulering av skada. Tråkigt.: Att United spelat halva vår obesegrade 49-svit men ändå är långt borta från titelstrid och bara ligger femma är ju något man måste höja på ögonbrynen mot. Fullt med skador och prioritering av EL gör att de mycket väl kan rasa ihop mot slutet. Liverpool känns som de haft en typisk Klopp-säsong, börja frenetiskt och tröttna framåt slutspurten. Jag tror det är dessa två lag vi har möjlighet att passera för att nå top 4, men då krävs det i princip fläckfritt från oss, samt lite tur med andra resultat.: Pep, Mou och Klopp presterar knappast bättre än Arsenal den här säsongen, förutsatt att Arsenal tar en CL-plats. Visst, de har inte varit i sina klubbar i 20 årmen har inte heller någonsin tagit ansvar för en klubb på samma sätt som Wenger. Mou har sitt eget sätt att ta bort fokus från ett gäng bedrövliga insatser, Pep verkarinte kommit underfund med hur ett fullspäckat spelschema över jul funkar och Klopps presspel verkar det inte finnas energi för i Pool. Med det sagt ska Arsenal vara bättre.Att komma undan med en medioker säsong bara för att konkurrenterna presterar lika illa är inte rätt. Att ta sig i kragen och fixa CL-spel och en FA-titel är absolut minimumför den här säsongen. Sedan att delar av Arsenals fans agerar som bortskämda barnungar gör enbart att media inte klarar av att sätta in prestationerna i rätt perspektiv vilketeldar på skitstormen ännu mer, särskilt när det intresset borde fördelats över fler klubbar.: Det känns ändå tryggt att trenden som varit de senaste åren fortsätter. Premier League blir bara svårare och svårare vilket gör att även topplagen måste få in en fullträff formmässigt och kvalitetsmässigt för att kunna springa ifrån andra lag vilket såklart blir en stor fördel för Arsenal som aldrig kan prestera bra kontinuerligt över en längre period (frånsett om man vill vinna ligan). Manchester klubbarna underpresterar såklart rätt ordentligt med tanke på spelarmaterial och managers. Liverpool anser jag lider av en fantastisk start på säsongen, vilket gjort att man fått oförtjänt skit under stora delar av vinter/vår. Utifrån sina förutsättningar gör laget en grym säsong.Panelen tackar för sig för den här gången.