Alex Oxlade-Chamberlain

Låt oss tala om The Ox

Talang, snabb, acceleration, lovande, slarvig, dåligt självförtroende, hårt skott, få mål, yttermittfältare, centralmittfältare, Walcotts ersättare, ointelligent. Det är många etiketter som satts på Alex Oxlade-Chamberlain sedan han kom till Arsenal 2011, kanske för många för honom att hantera?

PATRIK INGELSBO

2017-03-25 11:00:00

Trots att han var högst skyldig vid minst ett av West Bromwich mål senaste omgången i Premier League så har Alex Oxlade-Chamberlain varit en av få spelare som levererat okej prestationer under Arsenals djupa formsvacka. Detta ifrån bland annat en ovanlig position som den lite offensivare av två defensiva mittfältare. Om detta är framtiden för The Ox så får vi hoppas att han tillslut får chans till lite kontinuitet för bristen på just detta kan vara en av många anledningar till att hanut i Arsenal.Låt oss ta det från början. Alex Oxlade-Chamberlain kom till Arsenal 2011, då hypad som en av de. En spelare med Oxlade-Chamberlains speed och vilja att utmana lockar alltid till sig uppmärksamhet och Wenger såg en ung formbar ytter som såklart inte skulle tillbringa hela sin karriär på en kant utan det fanns potential att bli ytterligare en av Arsenals alla yttrar som skulle dra sig inåt i planen. Debuten kom otacksamt nog 2011 mot Manchester United i den horribla 8-2 förlusten och frågan är om det där såddes ett frö av osäkerhet hos Oxlade-Chamberlain som fortfarande ligger kvar., ofta använd som inhoppare istället för startspelare, hela tiden en piska att behöva bevisa sig för att få chansen. Det känns som att Oxlades situation sedan han kom till klubben konstant varit densamma. I perioder har det blivit några platser i startelvan på rad men Walcott har nästan alltid varit först i kön, Gnabry utmanade ett tag och Ramsey kilades också in i elvan ett bra tag på Oxlades bekostnad. Wenger har nästan varje säsong gjort några försök att starta med Oxlade i en offensiv central position men det har sällan fallit väl ut. Arsenals spel kräver att en sådan spelare har en väldigt fin blick för spelet och fram för allt värderar situationer på bästa sätt och där någonstans finns enligt mig Oxlades absolut största svaghet. Han tycks inte kunna värdera alls när det är dags att försökasig förbi en försvarare, slå den säkra passningen, släppa bollen eller skjuta. Det är kanske därför som han endast mäktat med(186 inkl inhopp). Den edgen som behövs när det verkligen gäller saknas.Tanken på Oxlade centalt defensivt är för mig en kittlande tanke. Många av Oxlades goda egenskaper kommer verkligen till nytta. Han har visat att han kan springa livet ur sig och kämpa matcher igenom. Han har en väldigt fin passningsfot och kan absolut leverera bollar framåt i planen.och gör att han kan ta sig förbi nästan vem som helst vilket kan vara väldigt användbart i trånga situationer på mittplan. Den egenskapen är något vi saknat ända sedan Cazorla blev skadad, att lite oväntat rycka förbi försvarande mittfältare och helt plötsligt är första pressen borta. Men en defensiv position gör det ännu viktigare med fokus och noggrann tankeverksamhet och där behöver Oxlade fortsatt slipa.Det ryktas om att Alex Oxlade-Chamberlain skulle vara på väg bort ifrån Arsenal i sommar, det vore såklart tråkigt om han lämnar. Trots att det känns som att utvecklingen bara står still så fyller Oxladei år, det borde finnas mer att hämta och bara det faktum att han nu levererat när resten av laget knappt ställer ut skorna på fotbollsplan lovar gott. Om viljan och glöden tänds hos en spelare under en svår period som denna, som större delen av sin Arsenal karriär allt för ofta fått hänga med huvudet,Talang, snabb, acceleration, lovande, slarvig, dåligt självförtroende, hårt skott, få mål, yttermittfältare, centralmittfältare, Walcotts ersättare, ointelligent. Det är många etiketter som satts på Alex Oxlade-Chamberlain sedan han kom till Arsenal 2011, kanske för många för honom att hantera?Böter väntar både för Arsenal och Bayern.Det Arsenal vi har fått lära känna under säsongen gjorde återigen en plattmatch. Varken fart, fläkt eller defensiv stabilitet syntes till och laget kändes återigen psykiskt svagt.Arsenal står inför en svår utmaning i en match som är oerhört viktig för de åtråvärda Champions League-platserna. Motståndarna West Bromwich Albion är en av ligans mest positiva överraskningar i år.Semifinalerna lottades igår kväll och lotten föll, för Arsenals del, på Manchester City.Efter en riktigt risig första halvlek repade sig Arsenal till andra, skruvade upp tempot och kunde vinna komfortabelt.Inte mycket positivt kring Arsenal den senaste tiden, djupare formsvacka var längesedan vi såg. Senaste vinsten kom i FA-cup mötet mot Sutton och låt oss hoppas vinstraden kan fortsätta åtminstone i denna turnering.Sir Chips Keswick har via klubbens hemsida gått ut och kommenterat Wengers kontraktssituation.Arsenal blev återigen krossade av Bayern och slutresultatet skrevs till totalt 10-2 i tyskarnas favör.Arsenal ska försöka vända ett hopplöst läge hemma mot Bayern.