Liverpool 3-1 Arsenal (2-0)

Efter en riktigt dålig första halvlek, kunde Arsenal inte rädda upp det i andra. Återigen förlorar man mot ett topp sex-lag och den här gången med 3-1.

Varför presterar Arsenal så dåligt mot topplag?

Alexis

Det positiva och framtiden

Matchen skulle börja 18:30 och en timme innan avspark, när laguppställningarna kom, blev många förvånade över att se både Özil och Alexis utanför startelvan. Özil var inte med i truppen på grund av sjukdom, men Alexis var helt enkelt petad till mångas stora förvåning. Det övriga anfallet var också det förvånande, när Giroud, Welbeck och Chamberlain kom in, samtidigt som backlinjen var ganska väntad. Liverpool i sin tur ställde upp med en helt och hållet väntad uppställning, där Klavan kom in istället för Lucas Leiva i backlinjen, som spelade mot Leicester CechBellerin - Mustafi - Koscielny - MonrealCoquelin - XhakaOxlade-Chamberlain - Iwobi - WelbeckGiroudOspina, Gibbs, Gabriel, Alexis, Ramsey, Lucas, WalcottMignoletClyne - Matip - Klavan - MilnerWijnaldum - Can - LallanaMané - Firmino - CoutinhoKarius, Lovren, Moreno, Lucas Leiva, Origi, Woodburn, Alexander-ArnoldLiverpool öppnade, nästan väntat, bäst. Arsenal stack upp med ett par kontringar, men redan i den 9:e minuten kunde Firmino stänka upp bollen i nättaket från ett inspel av Mané. Efter det följde en lite mer jämn match men Liverpool var fortsatt bättre. Arsenal fortsatte med sina strökontringar, men framåt mot halvlekens slut kunde Mané sätta 2-0 till Liverpool. En rörig backlinje och ett nästan obefintligt försvarande mittfält gav Liverpool många ytor att spela på, särskilt i omställningsspelet. I första halvlek hade Arsenal inte en enda målchans.Alexis kom in istället för Coquelin inför andra halvlek och det gav Arsenal nytt hopp om kanske en poäng i slutändan. Giroud hade en nick som Mignolet gjorde en bra räddning på, och några minuter senare kunde Welbeck sätta dit reduceringen efter en fin sekvens. Alexis hade bollen och med grym tajmning och en perfekt avvägd passning kunde han lägga fram bollen till Welbeck som chippade bollen över Mignolet. Med över en halvtimme kvar av matchen kunde Arsenal på riktigt börja hoppas på ett ganska bra resultat.Arsenal tog då över spelet med ett slags 4-4-2-spel och med Chamberlain och Xhaka som innermittfältare. De stora målchanserna uteblev dock och ett tag senare hade Arsenal tappat kontrollen över matchen igen. Lucas och Walcott kom in istället för Giroud och Welbeck, men gav ingen utväxling. Senare följde en situation där Can kunde ha fått sitt andra gula kort efter en ful tackling på Walcott, men istället fick Xhaka gult kort för sina protester.De sista tio minuterna hade Arsenal inte mycket att bjuda på, utan det var Liverpool som först kunde träffa stolpen genom Origi och sedan i slutsekunderna göra 3-1 genom Wijnaldum. Arsenal hade precis innan 3-1-målet en stor möjlighet till kvittering, men Alexis skott blev blockerat av Liverpool-spelare. Spelet vände och Wijnaldum kunde rulla in bollen från ett inspel av Origi. Repriser visade att Origi förmodligen var offside, men det domslutet påverkade knappast utgången av matchen. Liverpool var klart bättre och förtjänade helt klart tre poäng.”Jag kände att vi i den första halvleken led av en avsaknad av rytm och slagkraftighet, vilket jag trodde skulle hända. Men det var en match av två halvlekar. I den andra halvleken svarade vi väldigt bra och kunde ha kommit tillbaka till 2-2. Jag kände att vi hade lite otur och också en del otur med några domslut.””Tanken var att vi skulle vara mer direkta och jag ville spela med två spelare som var starka i luften, för vi hade bestämt att vara mer direkta. Efter det, ta in Alexis i andra halvlek. Jag tror att det var enklare i den andra halvleken för våra anfallare och man kunde se en annan sorts insats från Giroud och Welbeck för att vi dominerade mycket mer på mittfältet.””Jag förnekar inte att Alexis är en jättebra spelare. Jag köpte honom och har alltid spelat honom. Det här beslutet var inte enkelt att ta, men jag måste stå upp för det.”Arsenal kan för närvarande inte vinna mot topplag. 3-0-matchen mot Chelsea i höstas är den enda seger laget tagit mot ett lag från topp sex. De flesta matcher har sett likadana ut, med insläppta mål som i mångt och mycket handlar om dåligt försvarsspel. Det är helt enkelt inte bra nog och håller inte för att man ska kunna vara med i en titelstrid.Den frenetiske anfallaren började en toppmatch på bänken och lär knappast skriva på ett nytt kontrakt nu. Modigt av Wenger att våga ta ett sådant beslut för att han trodde det skulle gynna laget, men den här gången blev det fel. Den här gången också.Welbeck såg rapp ut och stod för en bra insats i andra. Alexis fortsätter prestera bra. I övrigt var det inte mycket som var positivt. Härnäst spelar man mot Bayern München och man kan väl lika gärna skicka ut b-laget som a-laget. Efter det väntar Lincoln City hemma i FA-cupen och efter det West Brom borta i ligan. Två viktiga matcher.Bollinnehav: 61% - 39%Skott: 11 - 5Skott på mål: 7 - 3Hörnor: 9 - 3Frisparkar: 17 - 13Offsides: 4 - 4Räddningar: 2 - 4Gula kort, Liverpool: CanGula kort, Arsenal: Coquelin, Xhaka