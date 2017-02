Lucas vill lämna Arsenal enligt agenten

Rapporter från visserligen inte jättepålitliga källor säger att anfallaren har tröttnat på den lilla speltid han fått hittills under säsongen.

Lucas Perez, som för tillfället är skadad och missar kvällens match mot Sutton, ska alltså enligt goal.com och italienska calicomercato ha tröttnat på att han fått för få chanser till speltid. Det är hans agent Rodrigo Fernandez Lovelle som säger att "if Lucas leave london, and he will becuase he's had no chance with Wenger, he wants to go and play for a big club like Arsenal ", för att sedan gå vidare och säga att Milan skulle kunna vara intressant. Han säger också att Lucas vill "leave at all costs" vilket inte direkt låter lovande.Dessa källor brukar inte klassas som de pålitligaste, men agneten är citerad vid namn och det namnet verkar också mycket riktigt tillhöra Lucas agent. Det känns också inte helt ologiskt eftersom Lucas allt som oftast gjort bra ifrån sig när han väl fått speltid - han har gjort 8 mål och 5 assist på 17 framträdanden. Däremot har han också haft lite problem med skador, och haft "otur" att Alexis genombrott som striker kom just denna säsong. Troligen hade han fått mer speltid annars, men att han åtminstone skulle fått fler chanser på någon av kanterna tror jag många kan hålla med honom om, om dessa rapporter skulle visa sig stämma.