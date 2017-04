Matchrapport: Arsenal - Manchester City 2-2 (1-2)

En poäng är bättre än ingen, fram för allt när spelet inte fungerar alls och fram för allt efter en första halvlek där Arsenal återigen agerade helt vilset och förvirrat.

ArsenalOspinaBellerin – Mustafi – Koscielny – MonrealCoquelin – XhakaWalcott – Özil – SanchezWelbeckManchester CityCaballeroNavas – Stones – Otamendi – ClichyFernandinho – BruyneSterling – Silva – SanéAgueroVäldigt speciell startelva för City idag där Navas får ta hand om hela högerkanten. Arsenal mönstrar en väntad elva även om valet av Welbeck överraskar lite. Matchens inledning är fartfylld ifrån båda lagen. Welbeck är nära tidigt när han löper mot Otamendi och blockerar uppspelet, motlägget håller sånär på att leta sig in. Welbeck visar härlig offervilja. Dessvärre går försvaret bort sig totalt i nästa situation när City kan enkelt måtta en lång djupledsboll mot snabba Sané som springer ifrån Bellerin(!), lurar ner Ospina och enkelt rullar bollen i mål. 0-1. Dåligt. Tråkigt. Några minuter senare är det farligt två gånger om för City när Sterling och Silva pressar ner Arsenalförsvaret lågt lågt vilket ger De Bruyne frittspelrum men skottet räddas/tar i stolpen och på den efterföljande returen gör Ospina en fin räddning. Svettigt värre. Arsenal är i detta läget inte ens nära Manchester Citys individuella kvalité. Några minuter till in i halvleken börjar Arsenal få igång något som kan likna lite spel och man får rulla runt Citys straffområde utan att någon farlighet skapas. Energin som laget utstrålar är slapp och det är slarvigt försvarsspel och slarviga passningar, hur det ens kan vara möjligt i en så viktig stor match som denna? Varje gång City får till något som liknar kontringar så känns det livsfarligt. Väldigt likt andra halvlek när lagen möttes sist faktiskt.En bit in i halvleken som avtar det höga tempot ifrån City och Arsenal skaffar sig ännu lite mer av spelet. Farligheterna lyser med sin frånvaro men det känns åtminstone lite bättre. På tok för många passningar slås bort med vårt tilltänkta ankare som den kanske största syndaren, men man kan ju inte få allt. 32 minuter in och Xhaka drar på sig sitt gula kort, onödigt såklart. Som sagt lite lägre tempo under slutskedet av halvleken. I vanliga fall så brukar man nästan bli förbannad på Arsenal när tempot sänks men City känns farligare när tempot höjs och just nu eftersöks trygghet trots underläge. Något som Arsenal fått till bra ju längre matchen gått är att man kämpat sig till några hörnor och fnågra frisparkar i ok lägen. Trots att dessa inte resulterar så skapas ändå ett tryck mot City. Just som jag skriver detta händer det! På en hörna som i sig blir ofarlig så rusar City spelarna ut ur straffområdet samtidigt som bollen dimper ner lite utanför detsamma. Bollen nickas in i straffområdet igen och en Cityspelare dröjer kvar med benen vilket upphäver offsiden på Walcott som får bollen och rullar in den. Lite oväntat och plötsligt men ack så gott! Någon glädje syntes dock inte då knappt någon spelare verkar jubla, allvaret och pressen är väldigt påtaglig. Om någon nu kände glädje i laget så blir den dock kortvarig…..Minuten senare kvitterar Aguero ur dålig vinkel. Väldigt dåligt Arsenalförsvar igen och dåligt ingripande av Ospina. Innan domaren blåser för halvlek så får vi se en fin aktion av Alexis och Walcott som tillsammans skapar ett läge mot hela City försvaret men skottet går över av Walcott. Vi har därmed 1-2 med oss till pausvilan.Inför start får vi veta att Gabriel ersätter Koscielny, ingen önskad förändring. Många hade troligtvis gärna sett ett byte på defensivt mittfält där båda två har varsitt gult kort. Coquelins spel har varit sisådär i första halvlek medans Xhakas spel har varit ka-ta-strofalt. Manchester City gör också ett byte i halvlek, Sterling ut, Toure in. Bra frispark för Arsenal i 47e minuten när Özil slår ett fint inlägg mot bortre men det nykomponerade backparet kan inte enas om vem som ska gå på boll så avslutet går långt ifrån mål. Skam den som ger sig och i den 52a minuten får Mustafi gå upp ostörd ifrån både mot och medspelare på Özils fina hörna. Mustafi kommer högst av alla och nickar bollen riktigt snyggt helt otagbart för Caballero i bortre hörnet. Härlig kvittering ifrån en för dagen ganska darrig Mustafi. Gillar också hur Alexis använder sin uppdämda ilska som han ansamlat under några månader och manar de spelare som inte firar med målskytten att springa dit. Några minuter av adrenalinstinna anfall följer ifrån Arsenal som tyvärr blir resultatlösa och istället är det City som får en jättechans i 57a minuten men Ospina klarar skottet med en svettig räddning nere vid stolproten.Underhållningsvärdet ökar och med det högre tempot ökar också de tuffa duellerna utan att något känns över gränsen, Marriner har bra koll. Arsenal börjar få lite bättre ordning på passningarna men fram för allt så vinner laget fler andra bollar vilket fram till dess varit en bristvara. Ospina gör sitt bästa för att hamna på plus trots två insläppta mål med ännu en bra räddning när Aguero får stå helt fri och nicka mot mål. Målskytten Walcott utgår i 67e minuten till förmån för Olivier Giroud samtidigt som tempot nu sänks något igen. Arsenal har jagat sedan minut fyra och när adrenalinet dog ut efter målet verkar spelarna nu försöka hitta något form av lugn och en organisation. Arsenal visar nu också upp ett mycket bättre försvar där man faktiskt bryter väldigt många passningar som City försöker sig på.Arsenals sista byte kommer i den 76e minuten, Alex Iwobi ersätter en trött Welbeck. Giroud in har än så länge inte burit någon frukt, eller ens snått något frö till något. Känns som Arsenals anfallsspel dött helt sedan Giroud kommit in. Matchen går in i sina sista 10 minuter och Arsenal börjar få hålla mer boll men med djupledshoten nästan helt borta öppnas väldigt få ytor. Bra läge för Arsenal efter en viktig bra brytning av Coquelin vid mittplan, bollen går sedan som ett snöre och landar tillslut hos Iwobi som drar på vid straffområdes gränsen men bollen går någon meter över. City gör också sitt andra byte, Silva ut, Zabaleta in. Bara det faktum att Guardiola vill säkra lite visar på att Arsenal lyft sig spelmässigt i andra. Så mycket mer händer inte i matchen. 2-2 blir slutresultatet.Arsenal började denna match skrämmande dåligt och verkade inte ha ansamlat någon form av mental styra under uppehållet. Manchester Citys oerhörda kvalité syntes flera gånger i matchen och när deras offensiv trummar på sprider sig rädslan. Manchester Citys svaghet är dock fortsatt ojämnheten och flera gånger i matchen så tog Arsenal över spelet så fort City blev bekväma. Individuellt har större delen av truppen många procent kvar till toppen men äntligen gjorde Arsenal en bra halvlek när man i andra tar sig in i matchen med nickmålet och sedan stänger den med organiserat försvarsspel.Arsenal uppträder fortsatt som ett sargat lag och är fortsatt mentalt helt ur form. Wenger verkar inte ha något kvar att ge för att få sin trupp att prestera bättre. Det kanske jobbigaste är alla bolltapp helt okarakteristiskt för ett Arsenallag, fram för allt under Wengers ledning. Identitetslöst och vilse.Xhakas Arsenal karriär fortsätter i helt fel riktning. Första halvlek kan vara ett nytt bottennapp för Schweizaren. När vänder det?Kul med Welbeck på topp ifrån start. Är det något som kan få igång detta lag så är det väl fart och djupledslöpningar framåt.Bollinnehav: 44% - 56%Skott: 8-14Skott mot mål: 3-5Sané 5’Walcott 40’Aguero 42’Mustafi 53’Kort återhämtning nu, så laddar vi om inför match redan i veckan mot West Ham