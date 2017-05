Matchrapport: Arsenal - Manchester United 2-0 (0-0)

Arsenal mot Manchester United, match i storleksordning och betydelse som ett derby, det blir alltid nerv när dessa matcher ska spelas.

CechOxlade-Chamberlain – Holding – Koscielny – Monreal – GibbsRamsey – XhakaÖzil – SanchezWelbeckGeaTuanzebe - Smalling - Jones - DarmianHerrera - Carrick - RooneyMata - Martial - MkhitaryanDet märktes tidigt att det är två pressade lag och managers som mötte varandra i eftermiddags. Gästande United har varit väldigt svårslagna i år under Mourinho och taktiken inför dagen var klar, tight och tätt defensivt arbete med tydliga offensiva direktiv vid bollvinst. Arsenal har å sin tur lagt lite mer defensivt tänk till sin repertoar med sitt nya spelsystem vilket gjorde att inledningen av matchen var allt annat än fartfylld. Det bjöds inte på något skönlir av något av lagen egentligen, det som skapades i offensiv väg kom av många fina insticksförsök och längre djupledsbollar ifrån båda lagen. Arsenal hade dock halvleken igenom att bekvämt bollinnehav, men på grund av Uniteds täta defensiv var det egentligen när Arsenal ställde om snabbt som några farligheter kunde skapas istället ifrån bollinnehavet. Fram för allt var det väldigt tätt i mitten vilket gjorde att spelare som Sanchez och Rooney som utgår ifrån kanten och trampar in i mitten uträttade rätt lite offensivt. Helt chansfattigt var halvleken dock inte, Arsenal hade en bra period runt halvtimmen när både Ramsey och Oxlade-Chamberlain tvingade De Gea till bra räddningar och Welbeck hade skott som täcktes av försvarare. Uniteds chanser kom egentligen tidigt i matchen där Martial och Rooney tvingade Cech till bra räddningar. Men 0-0 skrevs halvleksresultatet till.Halvleken börjar lika försiktigt som första fortsatt med Arsenal i någon form av förarsäte. Chanserna avlöser inte direkt varandra och därför känns det inte helt ologiskt att det är ur ingenting som det förlösande 1-0 kommer! Arsenal vinner inkast halvvägs in på offensiv planhalva, bollen kastas till Xhaka som tittar upp, tar några steg in, tittar upp igen och klipper till. Bollen går rakt mot mål men styrs på ”täckande” Herrera så att bollen stiger i en båge mot mål och dimper ner perfekt under ribban otagbart för De Gea som stod någon meter för långt ut. Härligt för Arsenal, härligt för Xhaka. Det tar endast tre minuter innan det är dags igen. Arsenal kopplar grepp på högersidan och försöker genom Oxlade-Chamberlain komma igenom, första försökets täcks förtjänstfullt bort av Uniteds försvar men Holding krigar snabbt tillbaka bollen som går tillbaka till Oxlade-Chamberlain som slår ett direkt perfekt inlägg där Arsenal fyllt på bra, bollen sitter lika perfekt på pannan på Welbeck som enkelt styr bollen i mål, 2-0 till Arsenal. Efter Arsenals mål följer en period på kanske 10 minuter där United tar över mer och skapar ett litet tryck men kort därefter tar Arsenal tillbaka initiativet och jobbar hem denna seger sista halvtimmen. Tacksamt med tanke på spelschemat.Ingen klar kanditat, Ramsey och Oxlade-Chamberlain gjort riktigt bra första halvlekar men försvann i andra. Özil flöt omkring mycket mer och hade mer farliga bollar i andra halvlek men tycker trots allt att Laurent Koscielny förtjänar utmärkelsen då han är kaptenen som syr ihop försvaret idag, många viktiga brytningar i andra halvlek både utanför och inne i straffområdet.Wayne Rooney drar på skott utanför Arsenals straffområde och nyinbytte Francis Coquelin kastar sig hejdlöst för att täcka skott, det är ingen vanlig täcka med benen aktion utan snarare kroppen före. Stiligt och offervilligt.André Marriner. Höll en hög nivå matchen igenom. Spelarna gjorde det inte svårt för domaren och domaren svarade med att låta spelet löpa på. Bara ett enda gult kort i matchen.Dags att tugga kolhydrater och lägga drycken på kylning, match igen på onsdag mot Southampton …!