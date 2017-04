Matchrapport: Middlesbrough - Arsenal 1-2 (0-1)

Arsenal gästade ikväll bottenlaget Middlesbroughs hemmaarena Riverside och de tillresta fansen (samt oss i TV-soffan) bjöds på en riktig överraskning redan innan matchstart.

"desperate times call for desperate measures”Wenger har under sina decennier i Arsenal testat de flesta spelare på de flesta positioner, men formationen har varit väldigt intakt, åtminstone de senaste tio åren. Att se Arsenal på pappret ställa upp med en 3-5-2 uppställning blev en smärre chock men också en påminnelse om hur svår Arsenals situation är när Wenger känner sig tvingad till att göra så stora förändringar.CechGabriel – Koscielny – HoldingOxlade-Chamberlain – Ramsey – Özil – Xhaka – MonrealGiroud – Sanchez(Väl under match liknade formationen mera 3-4-2-1 med Özil och Sanchez väldigt fritt bakom Giroud)GuzanFriend – Gibson – Ayala – BarraganLeadbitter – Roon – ClaytonRamirez – Negredo – Downingbjuder inte på något större spel ifrån något av lagen. Arsenal försöker hitta någon form av spel samtidigt som Middlesbrough sticker igenom då och då med inlägg och inbrottsförsök. Ju längre halvleken går desto mer ordning får Arsenal på spelet utan att för den sakens skull skapa några direkta farligheter. Oxlade-Chamberlain är den i Arsenal som är mest företagsam, han äger sin kant både defensivt och offensivt vill jag påstå. Han jagar hem när det behövs och rycker sig allt som oftast förbi sin försvarare. Båda lagen lider märkbart av att planen är väldigt vattnig, spelare glider hit och dit och många passningar har svårt att sitta perfekt på fötterna. Men trots detta så kommer ett mål och det på en riktigt snygg frispark ifrån Alexis Sanchez . Xhaka vinner frispark någon meter mitt utanför straffområdet, nära hela Middlesbrough laget ställer sig i muren men den viktigaste av dem alla i detta läget (Guzan), ställer sig märkligt nog en bit ifrån mitten i målet trots att bollen nästan ligger i mitten sett ifrån målet. Alexis stegar fram och sveper bollen vackert över muren och in i vänstra delen av målburen, otagbart för målvakten. 1-0 står sig halvleken ut.börjar som den första slutade, Arsenal är inte överlägsna men Middlesbrough känns samtidigt ganska ofarliga. Desto märkligare känns det då att Arsenal släpper in Middlesbrough i matchen med typiskt slappt spel, halvkontring ifrån Middlesbrough med en ett snyggt inlägg som Negredo förvaltar på bästa sätt, 1-1 i den 49e minuten. Efter målet tar Arsenal över mer av de ytor som finns och matchen i stort. När 60 minuter har gått har laget kontroll över matchen och man försöker trilla runt Middlesbroughs samlade försvar för att hitta öppningar. Några chanser öppnar sig men det blir bara nära nära tills den 70e minuten när en förlösande boll ifrån Alexis når Ramsey inne i straffområdet som bröstar ner bollen till Özil som trycker in bollen i mål. Det Arsenal gjort bra fram till dess är att fylla på med folk in i straffområdet vilket annars från och till är en svaghet hos Gunners. Resten av matchen blir Arsenal ganska bekväma i sina positioner och Middlesbrough får några små chanser men det är mycket närmare fler mål för Arsenal på vassa kontringar än att Middlesbrough ska kvittera. Arsenal vinner matchen med två mål mot ett och det känns väldigt skönt.*Om det varsom gjorde det vet jag inte, men Arsenals försvar kändes något bättre organiserat än tidigare. Kanske mycket beroende på att Arsenal hade många spelare snabbt in i defensivt straffområde så fort det hettade till vilket i sig kan vara tydliga instruktioner ifrån ledarstab. Det kan såklart också bero på att Middlesbrough har ligans svagaste anfall men men, värt att testa fler gånger.*Bäst på plan för Arsenal var som så många gånger förr. Första halvleken är svag men när fler ytor öppnas upp under andra halvlek så händer det mesta av värde kring Alexis, så är det. Utöver honom så gör som jag tidigare nämnt tidigareen väldigt fin första halvlek och en riktigt stabil andra halvlek ifrån en lite mer defensiv position. Jag har tidigare skrivit att jag tycker han gjort fullgott jobb som en av två sittande mittfältare och tycker här återigen att han löser ett defensivt jobb bättre en många av våra mittfältare.*Kul med