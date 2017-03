Ordföranden med officiellt uttalande om Wengers framtid

Sir Chips Keswick har via klubbens hemsida gått ut och kommenterat Wengers kontraktssituation.

Efter protester på Emirates under-, och spontant runt norra London efter, Bayern-matchen i tisdags, och med stor osäkerhet kring mångas framtid i klubben, inte minst kring managern, går nu klubbens ordförande Sir Chips Keswick ut på klubbens officiella hemsida och kort kommenterar läget:“We are fully aware of the attention currently focused on the club and understand the debate. We respect that fans are entitled to their different individual opinions but we will always run this great football club with its best long-term interests at heart."Arsène has a contract until the end of the season. Any decisions will be made by us mutually and communicated at the right time in the right way.”Ett så kallat icke-statement skulle man med andra ord kunna säga, men att klubben känner sig tvungna att gå ut med ett sådant här meddelande visar att protesterna och missnöjet kring ledningen, och kanske framförallt Wenger, inte har gått obemärkta förbi.