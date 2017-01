Özil och Giroud pratar kontrakt

I dagarna som gått har både Mesut Özil och Olivier Giroud gått ut i media och lättat på locket om sina tankar kring pågående kontraktsförhandlingar.

Både Özil och Girouds kontrakt går ut efter nästa säsong, 2018, och har nu alltså kommenterat sina tankar om de pågående förhandlingarna. Båda verkar glada hos Arsenal och i London, vilket är postivt, och framförallt Giroud lät väldigt säker på att en deal skulle kunna nås inom kort. Den franska anfallen/sexsymbolen berättade för fransk TV i helgen att en signatur inte var långt borta:"We’re on the verge of reaching an agreement for an extension”Han fortsatte:“It’s also a sign of confidence and I want to continue my adventure here in this Arsenal family, and I feel very good here."Özil pratade nyligen med tyska sportmagasinet Kicker, och medan han som sagt också påpekade att han trivdes bra i klubben, kunde vi inte få ett lika definift besked som från Giroud ifrån Özil, som menade att det hänger mycket på en annan kontraktssituation i klubben: Wengers. På frågan om de utdragna förhandlingarna berodde på pengar, svarade vår insektsögda tysk:"Many have said that’s the reason. To be completely honest: in my career, it’s never been about money. It is about fun, about trust. The club knows that I am here because of Arsène Wenger above all else, he brought me here and I relish his faith. The club also knows, that I want to know what the manager is going to do…"Det verkar alltså som att vi kommer få ett besked från Giroud innan Özil, och att vi kommer behöva ytterligare ett från Wenger inemellan, innan vi vet vad klubbens dyraste värvning genom tiderna kommer göra med sin framtid. Detta betyder ju dock inte att Özil garanterat lämnar om Wenger gör det, utan det kan kanske räcka med just ett besked, och att han får reda på vem som kommer ta över efter Arsene. Hursomhelst, trots goda nyheter med Giroud har vi en riktig nagelbitare framför oss när det kommer till kontrakt, och vad Alexis tänker har vi än så länge inte en aning om..