Preston-Arsenal 1-2 (1-0)

Segern satt långt inne, men i slutskedet av bortamötet med Preston såg Olivier Giroud till att Arsenal kvalificerar sig för nästa runda av FA-cupen. Nu väntar en vecka av träning och förberedelser innan Premier League är tillbaka och jakten på toppskiktet kan börja.

Det ska sägas: Att åka till ett lag i de lägre divisionerna i de inhemska cuperna är ingen lätt uppgift. Särskilt inte när klubbens supportrar förväntar sig att storstjärnor ska vilas och yngre förmågor ges chansen att visa upp sig. Under lördagen åkte Arsenal till Preston för första gången sedan 1999 för spel i FA-cupens tredje omgång.Arsenal förväntades ta tag i taktpinnen på Deepdale i Preston. Men det var långt ifrån vad som hände.Hemmalaget rivstartade, mycket tack vare ett kompakt och kreativt mittfält. Till hemmasupportrarnas stora lycka gav det resultat. I den 7:e spelminuten sköt anfallsesset Callum Robinson in 1-0-målet – men det skulle bara vara början på en kavalkad av målchanser. Kvarten senare borde Preston utökat sin ledning, men en slarvig passning gjorde att Jordan Hugill inte hann, i vad som såg ut som ett givet mål, nå fram till bollen.Och det skulle fortsätta på det inslagna spåret: Om det var Arsenal som inte var skärpta eller om Simon Graysons manskap förberett sig på bästa sätt låter jag vara osagt. Men troligtvis var det en dos av båda delarna. Med fem minuter kvar av den första halvleken tryckte Preston in bollen i nät, men domaren valde att blåsa frispark för Ospina.Där och då kunde matchen redan vara avgjord och det var en efterlängtad pausvila – för ett av lagen i alla fall.Jag vet inte vad Arséne Wenger och Steve Bould må ha sagt i halvtid, men det gav resultat. Innan den första minuten var färdigspelad hade Aaron Ramsey , på pass från Alex Iwobi , kvitterat tillställningen. Aningen orättvist? Javisst. Men 1-1 stod det på resultattavlan. Om den första halvleken var Prestons, så var den andra halvleken Arsenals.I den 72:a spelminuten var Shkodran Mustafi ytterst nära att sätta dit ledningsmålet, men en storspelande Maxwell i hemmakassen såg till att 1-1-resultatet var intakt. Med kvarten kvar att spela var det bortalagets tur att få sitt mål bortdömt. Olivier Giroud var inte nöjd med det domslutet, men han skulle få sista ordet på Deepdale.För i matchens sista skälvande minuter kunde fransmannen – ännu en gång – trycka in det avgörande målet. En stor eloge till Lucas Perez som assisterade Giroud på bästa tänkbara sätt.Mötet mellan Preston och Arsenal var en tillställning med två helt skilda halvlekar. Efter den första halvleken kunde det likaväl ha stått 3-0 till Preston – och i den andra hade Arsenal det mesta av spelet. Det hela slutar med att bortalaget reser hem till London med vetskapen att laget gjort det som förväntades och kvalificerade sig för FA-cupens fjärde omgång.MaxwellVermilj - Clarke - Huntington - CunninghamGallagher - Pearson - JohnsonMcGeady - Hugill - RobinsonOspinaMaitland-Niles - Gabriel - Mustafi - MonrealRamsey - XhakaOxlade-Chamberlain - Iwobi - LucasGiroudSpelade för kort för att betygsättas, men otroligt kul att engelsmannen är tillbaka. Kan bli ett viktigt tillskott när Premier League - och Champions League -säsongen går in i ett vitalt skede.Spelade för kort för att betygsättas.Spelade för kort för att betygsättas.Det är inte första gången som Olivier Giroud räddar sitt Arsenal i matchens slutskede. Han fortsätter att visa varför han ska få speltid. Han har nu gjort fyra mål och två assist på de senaste fyra matcherna. Vore intressant att se honom tillsammans med Alexis Sanchez i ett tvåmanna-anfall.Ännu en gång står Arsenal för en svag start. Hur hade laget förberett sig för bortamatchen mot Preston? Det såg ut att saknas motivation och en egentlig tanke på hur ett kollektivt försvarsspel går till. Visserligen en nykomponerad backlinje, men som det såg ut i första halvlek är inte acceptabelt. Varför inte dra det fungerande halvtidssnacket inför matchen i stället?Nästa vecka är Premier League tillbaka! Då väntar en resa till Wales och Liberty Stadium. Swansea, som för närvarande parkerar på plats 19 i tabellen, står för motståndet. Under de senaste åren har det krävts att vi spelar på topp för att kunna åka hem till London med tre poäng. Om det ens ska finnas en realistisk chans att gå ikapp ett suveränt Chelsea är tre poäng ett måste.