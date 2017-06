Redaktionen summerar säsongen

En lååång säsong har egentligen enbart en icke-viktig Champions League final kvar att beta av och det känns på något sätt väldigt skönt. För Arsenal version 16/17 har varit ett maraton där man brutit benen runt jul för att sedan hitta ett Pistoriusben och kutat till sig ett tröstpris. Mentala och fysiska kollapser avlöste varandra under senvintern och i supporterleden har det bråkats om exakt allting. Biljettpriserna är så höga att det är billigare att hyra flygplan med textremsa efter för att k

Hade jag fått frågan någon timma efter FA:cupvinsten i lördags hade jag nog svarat mer positivt men min känsla är ändå att säsongen är ett misslyckande. Vi spenderade mer pengar än någonsin i förra sommarens transferfönster men fick inte ut något av det. Att vi missar CL-spel nästa säsong kan jag leva med. Vi har spelat i turneringen 20 år i rad så någon gång kommer man ju missa den. Nej tre saker gör denna säsong till ett nästintill fiasko.1: 18p efter ligavinnaren är otroligt dåligt, speciellt efter pengarna vi investerade i somras.2: 2-10 mot Bayern i CL var inget annat än pinsamt. Det skadade bilden av vår klubb väldigt mycket. Inget annat storlag i Europa åker på liknande storförluster om och om igen. Vi förlorar så stort sen så vinner vi mot Chelsea i finalen och slår ut Man C på vägen dit. Vårt lags oförmåga att hålla en jämn nivå är oerhört frustrerande.3: Att vi slutar lägre i tabellen än Spurs, behöver inte skriva mer om det... Detta tycker jag gör säsongen till ett misslyckande även fast jag gläds åt FA-cupvinsten givetvis.Det låter väl som en summering som skulle vara relevant för att beskriva Arsenal s senaste 4-5 år, utöver Champions League-missen då.Skämt å sido. Det började bra, en bra höst, en viktig match där vi spelade brallorna av Chelsea och vann med 3-0 gjorde att man började tro igen. Men icke.. förhoppningarna krossades (som vanligt) när vintern kom till England.Man avslutar säsongen bra (som vanligt) och vinner också FA-Cupen som får ses som någon sorts "räddning" från en säsong som annars hade beskrivits som katastrof. Jag är väl halvnöjd med säsongen överlag. Den har dessvärre fått mitt annars så eldiga Arsenalintresse att kylas ned ordentligt..Känslan är att säsongen har varit ett bortkastat år för klubben. Inte för att Arsenal har blivit så mycket sämre än tidigare säsonger, men konkurrenterna gjorde mer – på ett bättre sätt – för att förbättra sig. En femteplats i ligan är underkänt; ett uttåg ur en Champions League-åttondel mot Bayern Munchen går att acceptera i sig, men sättet (2-10) är under all kritik. Men sen tar vi FA-cuptiteln – och får på så sätt bli ett plåster på såren.Svårt att inte bli imponerad av hur Chelsea efter förlusten mot oss i höstas hittar formen och sen dominerar i ligaspelet. Visst var det en fördel för dem att inte spela i Europa men trots det så var det imponerande. Annars tycker jag att säsongen var ganska avslagen, kanske pga hur Chelsea till slut sprang hem ligan. Man C var ojämna, Man U kryssade sig igenom PL och Liverpool var upp och ner. Spurs var det laget som bortsett från Chelsea imponerade stort på mig även om det smärtar att säga. Dock var detta ännu en säsong där de engelska lagen CL återigen misslyckades. Och för vår del så kommer jag förstås glädjas åt klubbens 13e FA-cuptriumf.Det är väl lite så som jag beskrev den ovan, för arsenals del alltså.Överlag så tycker jag att det har varit en jämn säsong, utöver Chelsea som varit för bra (sannerligen med god hjälp av att slippa europaspel) så tycker jag inte den har varit så charmig.Sunderland åkte ut, och det var väl egentligen på tiden. För min del så är det skönt att den är slut och jag hoppas Arsenal visar att man menar allvar inför nästa säsong i det kommande transferfönstret.Finns flera punkter som definierar säsongen 2016/17: Först och främst Antonio Contes sätt att lyfta ett Chelsea på dekis till att bli ligasegrare. Det var även säsongen när Zlatan Ibrahimovic – till slut – anslöt till den engelska fotbollen för att motbevisa den lilla klick av brittiska journalister som genomgående varit relativt kritiska mot svensken. Och ur Arsenal-perspektiv blir den väl ihågkommen för interna stridigheter och den fullständiga kapitulationen under tidig vår.För mig är det Olivier Giroud s mål. Det är bara ett så otroligt vackert fotbollsmål.Kan tänka mig att de flesta kommer säga Giruods skorpion. Den är läcker! Men jag måste lyfta ett varningens finger för Özils mål mot Ludogorets!Själv är jag svag för mål med betydelse snarare än tekniska/akrobatiska nummer. Det ska sägas: Olivier Girouds skorpionklack var något utöver det vanliga, men det räcker inte för att ta sig in på topp 3-listan. Aaron Ramsey s avgörande mål mot Chelsea i FA-cupfinalen tar förstaplatsen. Assisten från Giroud och Ramseys avslut är fina i sig, men att det görs i matchens slutskede, mot Chelsea, inför en lyrisk Arsenal-kurva är svårslaget.– Mesut Özils soloprestation borta mot Ludogoretz på tilläggstid fick mig att hoppa i tv-soffan. Man låg under med 0-2 men lyckades, efter många om och men, fullborda en sanslös vändning i och med tyskens 3-2-mål.– Theo Walcotts 2-0-mål mot Chelsea i säsongens inledning kändes, där och då, väldigt signifikativt. Arsenal spelade ut en motståndare man tidigare haft stora problem med. Då trodde jag på en ligatiteln. Alexis Sanchez . Han är överlägsen i dagens upplaga av Arsenal både i spelet och poängproduktionen. Jag hoppas innerligt att vi kan lyckas övertyga honom att skriva på ett nytt kontrakt.- Olivier Giroud. Han är många fans hackkyckling nr 1. Jag tycker inte han är tillräckligt bra för att starta varje match i Arsenal men oj vilka viktiga mål han gjorde den gångna säsongen. Och oftast som inhoppare. En perfekt roll för honom enligt mig. Rob Holding . Han ska egentligen inte vara med på listan pga för få spelade matcher. Han hade en tung PL-debut tillsammans med Chambers men efter det spelade han bra de få chanser som han fick. Sen har han i slutet kommit in och spelat fantastiskt bra. Han får plats på listan då han är framtiden och vi måste ha något positivt att se fram emot. Också väldigt roligt att se att duktiga engelska spelare inte måste kosta 40 milj pund utan att det fortfarande går att hitta guldkorn för en billigare peng.Alexis, Koscielny och Monreal.Alexis behöver man inte skriva så mycket om utan att förstå att han burit laget på sina axlar hela säsongen. Koscielny står för stabilitet i försvaret.Nummer tre hade jag faktiskt väldigt svårt att välja någon. Jag skulle gärna vilja skriva Xhaka med tanke på hans avslutning men resterande säsong har varit för dålig. Jag tror däremot han kommer bli väldigt viktigt nästa säsong! Så istället blev det Monreal som väldigt sällan gör en dålig match, var han än spelar.– Alexis Sanchez – 24 mål och 10 assist i ligaspelet är sensationellt bra; att han utgick från vänsterflanken under stora delar av säsongen gör det ännu mer imponerande. Alex Oxlade-Chamberlain . Äntligen fick han sitt stora genombrott! Funkar perfekt i en lägre stående roll som han fick i och med formationsbytet sista två månaderna.– Olivier Giroud. Nej, fransmannen är inte tillräckligt bra för att vara ett förstaalternativ i Arsenal. Ja, det finns begränsningar i hans spel som gör att han aldrig kommer att vinna en skytteliga i PL. Men som inhoppare har han gjort det ofantligt bra. Alla turneringar inräknade, enligt WhoScored, har han mäktat med 26 mål, varav 12 mål på 11 starter i ligan.Botten tre om jag inte väljer spelare så blir det helt klart Wengers kontraktssituation, den sköttes väldigt dåligt av klubben. Sen även hur kontraktssituationen har skötts med Özil och Sanchez är under all kritik. Få klubbar tillåter sina spelare att hamna i liknande positioner som vi gör. Detta är inte heller första gången det händer. Liknade situationer fanns med RVP och Walcott också. Det är för dåligt Arsenal!Om vi pratar spelare så får jag ändå lov och skriva Walcott, Bellerin och till viss del Gibbs (trots mindre speltid).Walcott har en jäkla förmåga att göra mål, när han får allt serverat. Dessvärre så är han totalt oförmögen att skapa lägen själv och till och med slå en två meters pass ibland. Bellerin var väldigt, väldigt svag efter sin skada. Och Gibbs ja, han har väl aldrig slått ett inlägg rätt eller kunnat dribbla om sin gubbe?– Februari– Mars– Wengers kontraktssituation.I grund och botten är jag besviken att Wenger får ett nytt kontrakt. Jag hade gärna sett en ny manager nu. Dock så gillar jag Wenger även om han gör mig tokig ibland och om man ska försöka se positivt på det hela så tror jag att klubben verkligen inser nu att vi måste satsa ordentligt. Och kan den revanschlustan som finns i Wenger och klubben faktiskt bli positiv? Jag vet inte men jag hoppas det. Dock så är jag orolig att vi ska tappa ännu mera i ligan gentemot våra konkurrenter.Jag vet inte än om jag är besviken eller är ok med beslutet. Wenger är en legend men jag sa redan efter FA-cup vinsten 2014 att han borde tackat för sig, på topp.Detta är ytterligare ett bevis på att klubben inte längre heter Arsenal Fc utan Arsene FC. Wenger styr med järnhand och kommer att få förlängt kontrakt hur länge han vill och hur dåligt det än skulle gå.Tycker den definitiva kontraktsförlängningen överskuggar hela processen i sig. Hur kan en seriös fotbollsklubb låta Wengers utdragande kontraktssituation få förpesta för miljoner runt om i världen – och tusentals på plats i London? Om det är så att man nu ville ha kvar Wenger oavsett vad – en förlängning efter en femteplats i ligan bekräftar det påståendet – varför inte berätta det för klubbens supportrar? Varför finns det ingen öppenhet och en dialog mellan tränare, Ivan Gazidis, Stan Kroenke och fansen? Den respekt vissa påtalar att man måste visa gentemot klubb måste enligt mig vara ömsesidig. Dialogen och snacket om en nysatsning kan inte bara komma i tider av förlängningar av säsongskort...Men i och med att Wenger nu faktiskt kommer vara kvar nästa säsong tror jag att det är bäst att man ställer sig bakom laget och vår tränare, snarare än fortsatta protester. Men det beror också mycket på vad som händer i sommar.Alexis och Özil får vi inte tappa, så enkelt är det bara! Sen behöver truppen spetsas till ännu mera, och då av världsklasspelare. Två eller kanske tre spelare in och trimma truppen på överflödiga spelare. Det viktigaste dock till nästa säsong är att börja vinna mot våra toppkonkurrenter. Vårt facit i de matcherna är dör dåligt och måste bli bättre. Jag kräver inte att vi ska vinna ligan för PL är svår att vinna. Jag kräver dock att vi ska vara betydligt närmre att vinna och inte vara bortspelade någon gång under våren.Vi behöver framförallt förlänga med Alexis och Özil och sedan få in två stora namn. Skulle vi lyckas lösa Mbappé skulle vi visa att vi menar allvar och att en satsning faktiskt görs.Samtidigt behöver truppen rensas på bredden, rejält. Mer topp och mindre bredd, tack!Det är lätt att direkt gå in på värvningar – eller uteblivna värvningar i Arsenals fall. Först och främst är det av största vikt att förlänga med nyckelspelare som faktiskt redan finns i klubben. Klubben bör få Sanchez, Özil och Oxlade-Chamberlain att skriva nya kontrakt, inte bara för deras fotbollskunnande men i form av ett "statement". En anfallare av högsta rang måste hämtas in, likt en central mittfältare som kan göra ett jobb som en frisk Cazorla kan göra.En utrensning av dödkött vore väl inte helt fel? Jag menar: Vad gör Debuchy, Jenkinson, Sanogo fortfarande i klubben? Coquelin, hans Arsenalhjärta till trots, är inte tillräckligt bra. Lucas Perez, som verkar vilja vända hem till Spanien, var ett mediokert försök att få in extra anfallskraft.