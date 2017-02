2017-02-11 13:30

Alexis vann matchen åt Arsenal med sina två mål, men skulle ett av dem verkligen ha godkänts?

Sammanfattning: Arsenal - Hull City (Plus Handsregeln)

Sammanfattningsvis: Arsenal vann matchen med 2-0 (viktigt!) efter två mål ifrån Alexis. Arsenal hittade i matchen tillbaka till ett okej spel och flera spelare höjde sig jämfört med några av de senaste matcherna. Jag upplever att Arsenal kontrollerade matchen bra och kunde trots Hulls väldigt låga tajta försvarsspel komma till många "nästan chanser" när några fina djupledspassningar nästan når fram och några skott precis täcks undan av försvarare. Hull kom loss några gånger på kanterna och slog främst inledningsvis några farliga inlägg som kunde resulterat i mål för bortalaget men spelmässigt var man inte på någon nämnvärt hög offensiv nivå. En spelare som verkligen imponerade positivt på mig var Alex Oxlade-Chamberlain som fick den offensiva rollen i de två defensivt sittande positionerna. Oxlade sprang mängder och var oftare på rätt sida bollen än inte. Ett underbart ögonblick i matchen var när Hull spelare i runt 60-70e minuten skulle slå ett inlägg utanför straffområdet men Oxlade som drar på en 100%-ig löpning hinner dit genom att kasta sig och täcka bollen samtidigt som han nästan fortsätter upp på läkarens kortsida av bara farten. Offervilja!



Men, målen gjordes som sagt av Alexis och det första var av det kontroversiella slaget eftersom bollen tydligt tog på Alexis hand och sedan in i mål. Debatten har varit stor kring målet, många för och många emot, men vad säger egentligen regeln som domarna ska rätta sig efter.



Här är ett utdrag ur "Spelregler för fotboll" vilket är Svenska fotbollsförbundets översättning av FIFAs regler.

Hands innebär att en spelare avsiktligt tar kontakt med bollen med

sin hand eller arm. Domaren ska ta hänsyn till följande:

• handens rörelse mot bollen (inte bollens rörelse mot handen)

• avståndet mellan motspelaren och bollen (oväntad boll)

• handens position innebär inte nödvändigtvis att det är ett

regelbrott

• att vidröra bollen med ett föremål som hålls i handen (kläder,

benskydd, etc.) räknas som ett regelbrott

• att träffa bollen med ett föremål som kastats (sko, benskydd, etc.)

räknas som ett regelbrott



Källa:

Spelregler för fotboll 2016

Svenska FotbollsFörlaget AB



Från första punkten kan vi konstatera att domaren ska ta hänsyn till om handen rör sig mot bollen eller om bollen rör sig mot handen vilket i fallet med Alexis blir att bollen träffar handen snarare än att Alexis för handen mot bollen. Eller som Barry Glendenning sa i Football weekly podcasten, "T-rex it", att armarna på Alexis i det givna ögonblicket är slappa och oanvändbara som på en T-rex. Andra punkten känns given, det är knappt något avstånd alls från det att bollen träffar målvakt och studsar upp tillbaka mot Alexis. I just denna situationen är det just dem två reglerna som är relevanta och jag tycker det blir solkart att målet ska godkännas. Sedan kan det ifrågasättas om det inte borde finnas ett konsekvenstillägg i handsregeln, att om konsekvensen blir orimlig bör domaren ändå dömma bort mål som går in på grund av hands eller motsvarande om en försvare får bollen på handen när denne täcker skott och bollen uppenbarligen annars gått på mål så ska det alltid vara straff. Frågan är dock om ett sådant tillägg hade tillfört något eller om det bara gjort en svår och subjektiv regel ännu svårare för domare att bedömma.



Jag upplever att domarna i



