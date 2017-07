Silly Season: Chris Willock klar för Benfica

Han står så fint och flinar på Benficas hemsida. Chris Willock lämnar Arsenal för portugisiska Benfica och Arsenal tappar en talang, som klubben i viss mån tappat tron på.För några år sedan gjorde vi här på sidan en analys av vilka talanger som skulle kuna utvecklas till något alldeles ypperligt. Den spelare som vi trodde hade största potentialen var en jng vindsnabb dribbler på kanten vid namn Chris Willock. Han kom med det mesta. Vilja, snabbhet, målfarlighet, bra skott och en fantastisk teknik. Redan som 15åring så var han ett superlöfte och lotsades snabbt genom Gunners ungdomsled.Wenger lyfte fram honom i matchprogrammet Februari 2015, då Wilock just skrivit på ett kontrakt och sade "Chris is a very gifted player with natural strength and natural talent,” “He has what you do not find very easily.“Overall I would be very comfortable to play him now but of course there is a lot of competition for places because there are players like Walcott, Alexis and Welbeck in front of him at the moment."Men hans stora talang fick inte helt fotfäste och samtidigt som han fick se sin tid i A-trupp, och på seniorträningar minska, så kom andra spelare i fatt honom. 19 år gammal så hade han bara sett Gunners dress två gånger och istället för att skriva på ett nytt kontrakt, bli utlånad till obskyra klubbar och kanske få någon bänkplats i Gunners, s¨valde han att krita på ett femårsavtal med Benfica. Det är en rakare väg mot toppen för honom och kanske kan han verkligen slå igenom nu.Vi tappar en stor talang med potential, men jag undrar om han hade slagit igenom hos oss ändå. Wenger har haft det svårt att lyfta fram dessa aviga yttrarna och det verkar som vi har ett gäng på gång framåt med liknande spelstil. Reiss Nelson lyftes exempelvis av Wenger senast.Tack Chris Willock och lycka till i Portugal.