Silly Season: Lacazette på gång

Nu jäklar bubblar det i alla hålrum och källor kring London Colney. M25 slingrar utanför dörren och tidningarna slåss om att tala om "I saw him there", "I saw him and he is undergoing a medical", "I saw him before you". Men som den röda nejlikan sadeThey seek him here, they seek him thereThose Frenchies seek him everywhereIs he in heaven or is he in hell?That demned elusive PimpernelAlexandre Lacazette sägs ha checkat in på London Colney för att genomgå läkarundersökning och för att fotas med tröja, boll och intervjuas. Det blir Gunners dyraste nyförvärv genom tidarena. En prislapp på en halv miljard och Wenger gör ungefär vad han sade att han skulle göra. In mked ett par stora värvningar innan seriestarten och samtidigt har ingen stjärnspelare lämnat. Med Lacazette kommer en härlig striking-force. Killen har nätat 20 mål i Ligue 1 - fem år i rad ocxh är en explosive spelare som trycker dit bollen utan att tveka. En Jean-Pierre Papin med större kraft.Skall vi tror på detta då eller är det bara ett rykte? Nej, jag tror nog att det stämmer att framsmannen är på London Colney och bekantar sig med klubben. Imorgon kommer han att visas upp och Arsenal fansen jublar..