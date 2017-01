Southampton - Arsenal 0-5 (0-3)

Arsenal är vidare till FA-cupens femte omgång efter gårdagens 5-0-seger på St Mary’s i mötet med Claude Puels Southampton. Stor matchhjälte blev Theo Walcott – som i och med gårdagens hattrick nu är uppe i 99 i antalet i Gunners-tröjan.

En bortamatch mot Southampton innebär allt som oftast en hård kamp om poängen. Så sent som förra säsongen åkte Arsène Wengers manskap tillbaka hem till London, efter att ha blivit överkörda av ett suveränt och kontringsstarkt ”Saints”. Den gången skrevs slutresultatet till 4-0 till hemmalaget. Visserligen var resultatet anmärkningsvärt i sig, men genomgående har bortamatchen på den engelska sydkusten varit en återkommande plump i ett annars så fläckfritt protokoll.Inför gårdagens match hade Arsenal inte vunnit här sedan 2003 – det ska nämnas att Southampton nu harvat runt i the Championship såväl som i League One under vissa perioder – och i ärlighetens namn vågade jag inte hoppas på några större mirakel.Men vad som komma skulle förvånade mig.Deras startuppställningen inte minst.LewisMartina - Gardos - Stephens - McQueenHöjbjerg - Clasie - ReedSims - Long - IsgroveOspinaBellerin - Mustafi - Holding - GibbsOxlade-Chamberlain - Maitland-NilesWalcott - Reine-Adelaide - PerezWelbeckTill ljudet av domare Kevin Friends visselpipa sparkade hemmalaget i gång gårdagens tillställning. Men det skulle vara Steve Bould s manskap, i Arsène Wengers avstängningsfrånvaro, som tog tag i taktpinnen. Efter en knapp kvart hittade Ainsley Mailand-Niles passning Lucas Perez som i sin tur fick iväg en genomskärare till Danny Welbeck. Engelsmannen, som gjorde sin första start sedan förra våren, gjorde inget misstag och 0-1 var ett faktum. Sju minuter senare var det Oxlade-Chamberlains tur att assistera Welbeck – som med sitt 2-0-mål påminde oss om det sparkapital som finns i klubbens sjukstuga.På ett inlägg på en hörna var Shkodran Mustafi någon decimeter ifrån att punktera kvällens match, men hemmalaget hade marginalerna på sin sida. Men London-lagets tredje och Walcotts första skulle komma innan Friend hade hunnit blåsa för halvtid. Efter ett snyggt förarbete från Perez kunde Welbeck servera sin landslagskollega, Walcott, som påpassligt petade in 3-0. Southampton hade en eller två småintressanta chanser, men David Ospina hade inte större problem att stänga igen.Inledningen av den andra halvleken präglades av det vi hade sett under de första 45 minuterna: Ett Arsenal som dominerade och ett Southampton som då och då avslutade från långt håll. Det kan tyckas aningen märkligt att Arsenal, i en 3-0-ledning i FA-cupen, väljer att byta in Alexis Sanchez . Men där och då skulle det visa sig vara ett smart drag. På ett finurligt inspel assisterade han först till Walcotts andra för kvällen och med sju minuter kvar av ordinarie speltid serverade han en instörtande Theo, som fullbordade sitt hattrick – hans femte i Arsenal-tröjan.Det ska sägas: Det var ett skadedrabbat och roterande Southampton – som så sent som i onsdags stod för en bragdinsats i 1-0-vinsten mot Liverpool på Anfield – som stod för motståndet i gårdagens match. Detta poängterades både en och två gånger av Viasat-studion i allmänhet och Erik Niva i synnerhet. Men oavsett startuppställningar är det starkt att Arsenal, med flertal nykomponerande lagdelar, åker till St Mary’s och vinner med fem måls marginal.(1=Usel 2=Underkänd 3=Godkänd 4=Bra 5=Mycket bra 6=Världsklass)Ställdes inte på prov alltför många gånger under matchen, men håller tätt när chanserna väl kommer. Stod för en akrobatisk tv-räddning under andra halvlek som håller absoluta toppklass. Kanske lite väl bra för att vara andramålvakt?Är en del av en backlinje som håller nollan, men Hector gör i ärlighetens namn inget större avtryck på matchen. Brukar vara mer involverad i det offensiva.Tysken fortsätter att imponera på mig. Styr sin backlinje på bästa tänkbara sätt i Koscielnys frånvaro. Mycket nära att hamna i målprotokollet för andra matchen i följd.Efter mardrömsmatchen mot Liverpool i säsongsupptakten så har nyförvärvet, Rob Holding , stått för flera stabila insatser. Det bådar gott för framtiden. Visade prov på bra spelförståelse och bryter flera uppspel från Southampton.Likt försvarskollegan till höger så hade Gibbs svårt att sätta sin prägel på matchen. Gör det okej i både offensiven och i defensiven. Slarvar något i passningsspelet. Trots en förhållandevis svag säsong ifrån Nacho Monreal s sida, så är Gibbs fortsatt långt ifrån en ordinarie startelva, tyvärr.Majestätisk! Läs: ”Matchens lirare”Blir bättre och bättre. Var inblandad i mycket av det offensiva spelet och slog passningen som ledde fram till 1-0-målet. Stark i kroppen och vital på det defensiva mittfältet.Kan tyckas snålt att ”bara” ge Walcott en femma, trots att han mäktade med ett hattrick. Walcott gör en mycket bra match och är klinisk i avslutsmomenten. Men för en sexa bör han vara än mer involverad i spelet.Bra passningsfot. Kreativ. Smart. Men väger – fullt förståeligt – lätt i närkampsspelet. En spelare för framtiden. Tippar att han får sitt stora genombrott nästa säsong. In i gymmet, Jeff!En poängspelare som underskattas i fotbollskretsar. När han väl får chansen så återfinns han, mer eller mindre, alltid i mål- eller assist-protokollet. Serverade till Welbecks första och bidrar mycket på offensiv planhalva.Läs: ”Matchens utropstecken”Två assist på dryga 25 minuter. Helt ok.. På en annan nivå!Kom inte riktigt in i matchen och hade svårt att sätta sin prägel på tillställningen.Milan 12’, Bayern München 14’ och Southampton 17’, så lyder Oxlade-Chamberlains tre bästa matcher i Arsenal-tröjan. Likt i mötet med Milan och Bayern fick han förtroende att starta på det centrala mittfältet, i en position Wenger har sagt är hans framtida roll. Och som han tog den! Det var länge sedan jag såg en mittfältare så pass dominant, passningssäker och genombrottskraftig. ÄNTLIGEN!Två mål och en assist i den första starten på 265 dagar. Smarta löpningar, kliniska avslut och ett otroligt driv i steget. Om Danny förblir skadefri under hösten kan han bli en joker för Arsenal, nu när matcherna i Premier League Champions League och FA-cupen duggar tätt.På tisdag stundar ett hemmamöte med Watford – och där finns inget annat än tre poäng.Och på lördag väntar Chelsea på Stamford Bridge, där utgången blir säsongsdefinierande för Premier Leagues toppskikt.