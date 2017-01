Southampton – Arsenal

Under lördagskvällen rör sig Arsène Wengers manskap till sydligare breddgrader för FA Cup-fotboll. Och som så ofta förr – så känns det i alla fall – är det Southampton som står för motståndet när det vankas inhemsk cupfotboll. I dag: Fjärde omgången.

Efter 2-1-vinsten på Deepdale i mötet med Preston North End i inledningen av januari så lottades Arsenal att möta Southampton i den fjärde omgången av den ärorika FA Cupen. Och det känns väl inte helt oväntat – så sent som i höstas mötte vi ”Saints” i Ligacupen. Den gången blev det en hemmaförlust med 0-2, efter att den intressante Jordy Clasie och den engelska vänsterbacken Ryan Bertrand petat in varsitt mål. Nu vann vi visserligen höstens Premier League -möte med 2-1 efter ett straffavgörande i matchens sista skälvande sekunder, men genomgående har Arsenal fått prestera sitt yttersta för att kunna ta med sig några poäng/avancera.fredags-presskonferensen pratade Wenger – bland annat – om Granit Xhaka , Danny Welbeck och om skadeläget:”Efter att ha sett situationen igen tycker jag att utvisningen var något hård. Tacklingen var inte farlig, utan snarare klumpig. Man måste acceptera att spelare kan bli utvisade för liknande saker nu för tiden, och i stället får han lära sig av sina misstag”, säger han och tillägger:”Jag kommer att rekommendera honom att stå upp i stället för att slänga sig. Det är en teknik som man ofta lär sig vid en ung ålder, och även om man kan förbättra sitt tacklande så är det att föredra att inte göra det alls”.Danny Welbeck, som är tillbaka efter två svåra knäskador, väntas starta i kvällens möte på St Mary’s.: ”Han ser skarp ut efter att ha jobbat hårt för att komma tillbaka i form. Han är fortfarande inte tillbaka 100 %, men det viktigaste är att han inte ser rädd ut – det är ofta en svårighet för spelare som kommer tillbaka från långa skadeuppehåll”.Welbeck kan bli ett nyttigt tillskott när säsongen nu går in i ett avgörande och definierande skede, menar Wenger, och tillägger:”(Olivier) Giroud har inte spelat alltför många matcher, (Theo) Walcott är tillbaka efter några lugna veckor och sen har vi Lucas (Perez) som är långt ifrån att vara sliten”.Med fem segrar på de senaste sex matcherna parkerar London-klubben på andra plats i Premier League-tabellen. I förra omgången, i det omdiskuterade hemmamötet med Sean Dyches Burnley , tog Arsenal till slut tre poäng efter att Alexis Sanchez avgjort från elva meter i den 97:e spelminuten.Granit Xhaka är avstängd. Mohamed Elneny är iväg på landslagssamling med sitt Egypten, som i dagarna kvalificerade sig för slutspel i det Afrikanska mästerskapet. Santi Cazorla är fortsatt borta efter häloperationen han genomgick under december månad.Theo Walcott, Per Mertesacker och Mathieu Debuchy är alla tre, efter månader av skadebekymmer, tillbaka. Wenger berättade att det är ett starkt Arsenal som reser ner till Southampton. Troligtvis kryddas ett erfaret lag med en eller två intressanta ynglingar.Det är svårt att sia om hur vår fransman väljer att ställa upp sitt lag. Eller får Steve Bould möjligen chansen att sätta sin prägel på uppställningen i Wengers avstängningsfrånvaro? Troligtvis det förstnämnda alternativet.Får David Ospina chansen i stället för Petr Cech ? Det är inte otänkbart att Gabriel får speltid i det centrala försvaret. Likaså kan Kieran Gibbs komma in till vänster. Är Walcott redo för spel? Annars finns Alex Oxlade-Chamberlain och Alex Iwobi att tillgå på högerflanken. Likaså kan Sanchez vilas, till förmån för Welbeck – och i så fall får Olivier Giroud spela som ensam anfallare. Eller får Perez chansen?Med stor sannolikhet får Jeff Reine-Adelaide och Ainsley Maitland-Niles lite speltid i andra halvlek. Claude Puel s Southampton spelade så sent som i onsdags en ligacup-semifinal på Anfield. I 1-0-vinsten blev Shane Long stor matchhjälte. Resultatet innebär att laget kvalificerade sig för Ligacup-final, där de ställs mot Manchester U nited på Wembley i slutet av februari. Kan Arsenal ta vara på det faktum att vissa i hemmalaget springer runt med tunga, slitna kroppar må tro?Efter fyra raka förluster i ligaspelet tog man en mycket viktig trepoängare under förra omgången i 3-0-segern mot Leicester . I stora drag har laget vunnit de flesta matcher man har förväntats vinna, men laget har å andra sidan kammat noll i de flesta matcherna mot lag på den övre halvan. Efter 22 omgångar parkerar Puels manskap på plats elva i tabellen.Det finns ett flertal frågetecken inför matchen mot Arsenal. Enligt Physioroom är Jay Rodriguez , James Ward-Prowse, Virgil van Dijk Charlie Austin , Alex McCarthy, Matt Targett , Jake Hesketh och Jeremy Pied antingen osäkra eller helt otillgängliga för spel. Även Sofiane Boufal, som skadade sig under Marockos förberedelser inför årets Afrikanska mästerskap, ser ut att missa dagens batalj.Möjligt att Pierre-Emile Höjbjerg och Shane Long är två nya namn som går in i startelvan i kväll.