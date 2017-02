2017-02-20 20:55

Sutton United - Arsenal

0-2



Sutton United - Arsenal 0-2 (0-1)

Arsenal åker hem till London med en 2-0-vinst mot Sutton i bagaget. Segern var egentligen aldrig hotad – men Sutton United ska ha en eloge för sin insats. Nu väntar Lincoln i FA-cupens kvartsfinal.

Sutton

Worner

Beckswith - Collins - Downer - Amankwaah

Bailey - Eastmond - Gomis - Biamou

Deacon - May



Arsenal

Ospina

Gabriel - Mustafi - Holding - Monreal

Elneny - Xhaka

Iwobi - Reine-Adelaide - Lucas

Walcott



Första halvlek

Den välkände domaren Michael Oliver blåste i gång måndagens tillställning på Gander Green Lane i Sutton. Drygt 5000 människor hade tagit sig hit för att se sitt Sutton ta sig an en av engelsk fotbolls absolut största klubbar – i vad som sägs vara Suttons största match i deras 118 år långa historia.



Det skulle dröja till den 15:e spelminuten innan den första farliga chansen dök upp. Och det var bortalaget, Arsenal, som skulle få den. Efter fint kombinationsspel



Men så kom då ledningsmålet, och som så ofta förr var det Lucas Pérez som stod för det.



I den första halvlekens sista skälvande minuter höll



Andra halvlek

Tio minuter in i den andra halvleken utökade Theo Walcott till 2-0, ett mål som tog engelsmannen upp på totalt 100 mål i Arsenaltröjan. Stort! Assisterad av



Det ska sägas: Sutton United hade flera chanser till reducering, men marginalerna var inte på det Paul Doswell-ledda lagets sida. Närmast var den tidigare Arsenal-ynglingen Roarie Deacon, vars långskott tog i målramen.



I den 69:e minuten drog inbytte Alex Oxlade-Chamberlin iväg på en soloräd. Han utnyttjade sin snabbhet och tog sig förbi diverse försvarare, men den avgörande, sista passen var slarvig och mynnade ut i en inspark för hemmalaget.



Det var Arsène Wengers manskap som avslutade starkast och mycket tack vare en pigg Oxlade-Chamberlain. 23-åringen sprang, passade och sköt – men slutprodukten saknades.



Direkt efter att Michael Oliver blåste av måndagens match vällde fotbollsentusiaster in på gräsmattan för att föreviga detta historiska ögonblick.



Summering

Arsenal gör sitt jobb och vinner matchen med 2-0. Det hade mycket väl kunna ha dragit iväg. I samma veva gör hemmalaget en mycket stark insats och levererar stundtals fint spel. Nu väntar Lincoln när FA-cupen går in i nästa skede – och mycket talar för att vi ännu en gång är med när den anrika FA-cupen ska avgöras.



Spelarbetyg (1=Usel 2=Underkänd 3=Godkänd 4=Bra 5=Mycket bra 6=Världsklass)



Ospina 2,5 – Håller visserligen nollan, men behöver inte göra något märkvärdigt för att stoppa anfallen från Sutton. Slarvar i passningsspelet och missbedömer både en och två höjdbollar. Mot ett bättre lag straffar detta sig, David.

Gabriel 3 – Varken mer, varken mindre. Gör sitt jobb och håller nollan. Inte lika offensivt bidragande som

Mustafi 3 – Styr backlinjen på ett bra sätt. Frågan är om Mustafi är kapabel till detta mot större lag med bättre spelare?

Holding 3 – Fortsätter att imponera när han får chansen. Sätts in på alltför stora prov och reder ut de svårigheter han ställs inför. Har större förtroende för Rob än hans backkollegor

Monreal 3 – Tröttsamt att upprepa, men: Nacho är inte samma fotbollsspelare som under förra säsongen. Har problem när motståndarna är någorlunda snabba och tekniska. Står däremot för ett fint inspel som Walcott stöter in till 2-0.

Elneny 2 (Ut: 46’) – Gör inget större avtryck på matchen. Slarvar i passningsspelet och skotten går allt som oftast långt över. Bör kunna vara mer dominant i en match som denna.

Xhaka 4 – Elnenys parhäst Granit Xhaka stod däremot för en bra match. Vinner mycket boll, är säker med bollen vid fötterna och assisterar Lucas Perez till det inledande målet. Borde testa vänsterfoten lite oftare!

Iwobi 3,5 (Ut: 74’) – Är pigg och kommer till en hel del farligheter. Har fortsatt svårt i beslutsfattandet i den sista tredjedelen. Bör ha gjort minst ett mål i måndagens match.

Reine-Adelaide 4 (Ut: 74’) – Likt Holding fortsätter Reine-Adelaide att imponera på mig. Det är tydligt att fransmannen besitter en stor dos talang – men frågan är: Har han det som krävs för att slå igenom på allvar.

Lucas 3,5 – Det har under de senaste dagarna skrivits att nyförvärvet Lucas Perez tröttnat på den nuvarande situationen. Trots att han levererar mål och assist i var och varenda match så återfinns han på bänken i

Walcott 3,5 – (Läs: Matchens lirare)



Oxlade Chamberlain (In: 46’) – Piggt inhopp av ”Oxen”. Fortsätt så!

Maitland-Niles (In: 74’) – Spelade för kort för att betygsättas.

Sanchez (In: 74’) – Spelade för kort för att betygsättas.



Matchens lirare – Theo Walcott

100! 100 mål för Theo Walcott i Arsenaltröjan! I matchen mot Sutton låg han både bakom det första målet och satte sedan det andra på egen hand.



Matchens utropstecken – Wayne Shaw

I mitten av den andra halvleken började Suttons andramålvakt Wayne Shaw äta paj på hemmalagets bänk. Bilderna på den bastanta engelsmannen blev en stor snackis. Men så kom då informationen om att det hela var planerat av klubbens sponsor ”Sun Bets”. FA valde då att anmäla 45-åringen till spelkommissionen. Dagen efter kom uppgifter om att klubben och Shaw tillsammans beslutat att avsluta målvaktens kontrakt.



Nästa match

Lördagen den 4 mars är Arsenal tillbaka i spel igen. Då väntar ett bortamöte med Liverpool innan vi, tre dagar senare, välkomnar Bayern München till London och Emirates Stadium för den andra åttondelsfinalen i Champions League. WornerBeckswith - Collins - Downer - AmankwaahBailey - Eastmond - Gomis - BiamouDeacon - MayOspinaGabriel - Mustafi - Holding - MonrealElneny - XhakaIwobi - Reine-Adelaide - LucasWalcottDen välkände domaren Michael Oliver blåste i gång måndagens tillställning på Gander Green Lane i Sutton. Drygt 5000 människor hade tagit sig hit för att se sitt Sutton ta sig an en av engelsk fotbolls absolut största klubbar – i vad som sägs vara Suttons största match i deras 118 år långa historia.Det skulle dröja till den 15:e spelminuten innan den första farliga chansen dök upp. Och det var bortalaget, Arsenal, som skulle få den. Efter fint kombinationsspel Jeff Reine-Adelaide och Alex Iwobi emellan så kom fransmannen till avslut. Sutton United-målvakten Ross Worner lyckades parera och såg det efterföljande skottet flyga högt över.Men så kom då ledningsmålet, och som så ofta förr var det Lucas Pérez som stod för det. Granit Xhaka stod för en viktig bollvinst och serverade Lucas. Visserligen störde en framstörtande Theo Walcott målvakten Worner, men skottet såg allt annat än otagbart ut. Minuten senare var tidigare nämnda Walcott ytterst nära att utöka till 0-2 men skottet gick precis över ribban.I den första halvlekens sista skälvande minuter höll David Ospina på att ställa till det rejält när han passade en Sutton-spelare vars skott gick utanför colombianens högra stolpe, men alltjämnt 0-1 i halvtid.Tio minuter in i den andra halvleken utökade Theo Walcott till 2-0, ett mål som tog engelsmannen upp på totalt 100 mål i Arsenaltröjan. Stort! Assisterad av Nacho Monreal Det ska sägas: Sutton United hade flera chanser till reducering, men marginalerna var inte på det Paul Doswell-ledda lagets sida. Närmast var den tidigare Arsenal-ynglingen Roarie Deacon, vars långskott tog i målramen.I den 69:e minuten drog inbytte Alex Oxlade-Chamberlin iväg på en soloräd. Han utnyttjade sin snabbhet och tog sig förbi diverse försvarare, men den avgörande, sista passen var slarvig och mynnade ut i en inspark för hemmalaget.Det var Arsène Wengers manskap som avslutade starkast och mycket tack vare en pigg Oxlade-Chamberlain. 23-åringen sprang, passade och sköt – men slutprodukten saknades.Direkt efter att Michael Oliver blåste av måndagens match vällde fotbollsentusiaster in på gräsmattan för att föreviga detta historiska ögonblick.Arsenal gör sitt jobb och vinner matchen med 2-0. Det hade mycket väl kunna ha dragit iväg. I samma veva gör hemmalaget en mycket stark insats och levererar stundtals fint spel. Nu väntar Lincoln när FA-cupen går in i nästa skede – och mycket talar för att vi ännu en gång är med när den anrika FA-cupen ska avgöras.(1=Usel 2=Underkänd 3=Godkänd 4=Bra 5=Mycket bra 6=Världsklass)Håller visserligen nollan, men behöver inte göra något märkvärdigt för att stoppa anfallen från Sutton. Slarvar i passningsspelet och missbedömer både en och två höjdbollar. Mot ett bättre lag straffar detta sig, David.Varken mer, varken mindre. Gör sitt jobb och håller nollan. Inte lika offensivt bidragande som Hector Bellerin brukar vara.Styr backlinjen på ett bra sätt. Frågan är om Mustafi är kapabel till detta mot större lag med bättre spelare?Fortsätter att imponera när han får chansen. Sätts in på alltför stora prov och reder ut de svårigheter han ställs inför. Har större förtroende för Rob än hans backkollegor Per Mertesacker och Gabriel.Tröttsamt att upprepa, men: Nacho är inte samma fotbollsspelare som under förra säsongen. Har problem när motståndarna är någorlunda snabba och tekniska. Står däremot för ett fint inspel som Walcott stöter in till 2-0.Gör inget större avtryck på matchen. Slarvar i passningsspelet och skotten går allt som oftast långt över. Bör kunna vara mer dominant i en match som denna.Elnenys parhäst Granit Xhaka stod däremot för en bra match. Vinner mycket boll, är säker med bollen vid fötterna och assisterar Lucas Perez till det inledande målet. Borde testa vänsterfoten lite oftare!Är pigg och kommer till en hel del farligheter. Har fortsatt svårt i beslutsfattandet i den sista tredjedelen. Bör ha gjort minst ett mål i måndagens match.Likt Holding fortsätter Reine-Adelaide att imponera på mig. Det är tydligt att fransmannen besitter en stor dos talang – men frågan är: Har han det som krävs för att slå igenom på allvar.Det har under de senaste dagarna skrivits att nyförvärvet Lucas Perez tröttnat på den nuvarande situationen. Trots att han levererar mål och assist i var och varenda match så återfinns han på bänken i Premier League - och Champions League -matcher. Förtjänar kanske en startplats mot Liverpool (Läs: Matchens lirare)Piggt inhopp av ”Oxen”. Fortsätt så!Spelade för kort för att betygsättas.Spelade för kort för att betygsättas.100! 100 mål för Theo Walcott i Arsenaltröjan! I matchen mot Sutton låg han både bakom det första målet och satte sedan det andra på egen hand.I mitten av den andra halvleken började Suttons andramålvakt Wayne Shaw äta paj på hemmalagets bänk. Bilderna på den bastanta engelsmannen blev en stor snackis. Men så kom då informationen om att det hela var planerat av klubbens sponsor ”Sun Bets”. FA valde då att anmäla 45-åringen till spelkommissionen. Dagen efter kom uppgifter om att klubben och Shaw tillsammans beslutat att avsluta målvaktens kontrakt.Lördagen den 4 mars är Arsenal tillbaka i spel igen. Då väntar ett bortamöte med Liverpool innan vi, tre dagar senare, välkomnar Bayern München till London och Emirates Stadium för den andra åttondelsfinalen i Champions League.

Sutton United-Arsenal Ross Worner

Simon Downer

Dean Beckwith

Jamie Collins

Kevin Amankwaah

Nicky Bailey

Adam May

Craig Eastmond

Bedsente Gomis

Roarie Deacon

Maxime Biamou



Avbytare

Daniel Fitchett

Bradley Hudson-Odoi

Louis John

Jeffrey Monakana

Wayne Shaw

Daniel Spence

Matthew Tubbs

David Ospina

Gabriel Paulista

Shkodran Mustafi

Rob Holding

Nacho Monreal

Mohamed Elneny

Granit Xhaka

Jeff Reine-Adelaide

Theo Walcott

Lucas Perez

Alex Iwobi



Avbytare

Mathieu Debuchy

Kieran Gibbs

Ainsley Maitland-Niles

Damian Martinez

Per Mertesacker

Alex Oxlade-Chamberlain

Alexis Sanchez



0 KOMMENTARER 169 VISNINGAR 0 KOMMENTARER169 VISNINGAR JOEL ÅBERG

På Twitter: joelaberg

2017-02-22 22:26:32

ANNONS:

Fler artiklar om Arsenal

Arsenal

2017-02-22 22:26:32

Arsenal

2017-02-21 10:09:49

Arsenal

2017-02-20 14:15:00

Arsenal

2017-02-20 11:20:00

Arsenal

2017-02-16 21:36:47

Arsenal

2017-02-14 20:15:49

Arsenal

2017-02-14 11:23:31

Arsenal

2017-02-10 08:00:00

Arsenal

2017-02-04 17:55:00

Arsenal

2017-02-03 16:00:00

ANNONS:

Arsenal åker hem till London med en 2-0-vinst mot Sutton i bagaget. Segern var egentligen aldrig hotad – men Sutton United ska ha en eloge för sin insats. Nu väntar Lincoln i FA-cupens kvartsfinal.Rapporter från visserligen inte jättepålitliga källor säger att anfallaren har tröttnat på den lilla speltid han fått hittills under säsongen. UPPDATERING 15:20: En journalist från brittiska independent säger att han via sms med agenten fått reda på att denne inte har pratat med calicomercato (https://twitter.com/eaamalyon/status/833666838567514113)På måndagskvällen avslutas den femte omgången av FA-cupen med att Arsenal åker till Borough Sports Ground för ett möte med Sutton United – som för närvarande parkerar på plats 17 i femtedivisionen (!).Återigen är Arsenal borta ut leken efter en besvikelse till förstamatch. Bayern var bättre på alla positioner.Nu är det äntligen dags för den största turneringen och de största matcherna. Det är tid för Arsenal att vinna tillbaka fansen och det gör man genom att först och främst slå ut Bayern München.På grund av miss på redaktionen så kunde inte personen som åttagit sig att skriva rapporten (undertecknad) skriva matchrapport i tid, ber om ursäkt för detta.'It's not over... we can't think that' – Arsene WengerDet var en nattsvart lördag för Arsenal som förlorade klart mot serieledaren. Gunners har nu tolv poäng upp till Chelsea och får, som vanligt vid den här tiden, börja rikta in sig på striden om Champions League-platserna.Champions League-truppen för slutspelet är nu registrerad!