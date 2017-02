Sutton United - Arsenal FC

På måndagskvällen avslutas den femte omgången av FA-cupen med att Arsenal åker till Borough Sports Ground för ett möte med Sutton United – som för närvarande parkerar på plats 17 i femtedivisionen (!).





Det är med andra ord en aningen uppfriskande att världsfotbollen – och allt vad det innebär – skakas om då och då. Jag menar: Många kommer säkert ihåg när Sheffield United gick till semifinal för ett par säsonger sedan, eller när Bradford tog med sig en 4-2-seger hem från Stamford Bridge året efter.



Den anrika FA-cupen må ha tappat i prestige för de allra största – men turneringen bjuder fortfarande på minnesvärda ögonblick och minst sagt oväntade framgångssagor.



Och sen har vi Sutton United.

Det Paul Doswell-ledda Sutton har, efter många om och men, tagit sig vidare – efter vinster mot Dartford, Cheltentown Town, AFC Wimbledon och Leeds – till den femte omgången av FA-cupen. Laget parkerar först på 17:e plats i sin division och förväntades inte göra något större avtryck på årets upplaga, men nu står man här – i åttondelsfinal mot mesta mästarna Arsenal.



Arsenal

För Arsenal har den senaste månaden varit en enda lång motgång. I inledningen av februari föll vi först i hemmamötet med Watford och ett par dagar senare hade vi inte mycket att säga till om i förlustmatchen på Stamford Bridge. I veckan brakade vi totalt igenom – efter ett 1-1-läge i halvtid – och föll med hela 1-5 i bortamatchen mot de tyska giganterna Bayern München.



Så nu står vi här, som så ofta förr, med FA-cupen som enda möjliga chans på en titel.



Både Mesut Özil och Alexis Sanchez förväntas vilas i kvällens match. Danny Welbeck spelade för U23-laget under gårdagen för att hans kropp inte skulle utsättas för konstgräset på Borough Sports Ground. Laurent Koscielny, Lucas Perez, Aaron Ramsey och Santi Cazorla ser alla ut att missa bataljen med diverse skadebekymmer.



Arsène Wenger: FA-cupen är ett av våra stora mål att gå långt i. Det är viktigt att vi studsar tillbaka efter den tuffa förlusten i München. Sutton har förberett sig för den här matchen under lång tid, så det går inte att jämföra det Sutton som har förlorat mängder med matcher under den senaste tiden med matchen mot Arsenal.



Wenger: De farligaste bitarna i kväll blir deras plan, deras entusiasm och om vi inte är mentalt redo och motiverade att möta ett så pass lågt rankat lag – men det kommer absolut inte att hända.



Potentiell startelva:

Ospina

Bellerin - Gabriel - Holding - Gibbs

Elneny - Maitland-Niles

Walcott - Reine-Adelaide - Iwobi

Giroud



Petr Cech och Nacho Monreal spelade inte mot Bayern München och kan mycket väl vara tillbaka i kvällens startelva. Granit Xhaka kom precis tillbaka från en fyra matcher lång avstängning och kan likväl starta. Det är med andra ord svårt att sia hur Wenger väljer att formera sitt lag.



Potentiell startelva Sutton United:

Worne

Amankwaah - Downer - Collins - Spence

Biamou - Eastmond - Bailey - May

Deacon - Gomis



Matchen

Arsène Wengers manskap förväntas – och bör – ta tag i taktpinnen i kvällens tillställning. Jag har svårt att se att den individuella kvalitén inte ska ta ut sig rätt, och det resultera i ett stort spelövertag och flera mål. Vid vinst väntar Lincoln, även dem långt ner i seriesystemet, på Emirates Stadium. Vi har fått ett bra läge att gå långt och ge Wenger ett värdigt avsked.



Sutton – Arsenal

Måndag 20/2 20:45

2017-02-20

