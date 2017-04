Vem var kapten?

Man kan väl skicka in en liten notis från sidan?Gunners lär ha avslutat matchen mot Manchester C ity utan att någon bar kaptensbindeln. Det är intressant och inte tillåtet enligt Premier League s stadgar. Nu verkar det som att PL struntar i det och ger Arsenal en skriftlig varning och en knäpp på näsan "Tänk till nästa gång..".Gunners utnämnande av kaptener de senaste åren har varit en resa av kontroverser och frågetecken. Värst var nog William Gallas, som jag fortfarande inte förstår. Alla kaptener som Wenger utnämnt har inom något år eller två lämnat klubben. De senaste åren har det varit bänknötare som haft kaptensbindeln med en vice-kapten som ordinarie. Hur konstigt är inte det? Thomas Vermaelen, Mikel Arteta och så i år Per Mertesacker . den sistnämnde kanske var påtänkt som startspelare, men gick ju sönder hyfsat direkt och hamnade långt ned i systemet med Laurent Koscielny och Petr Cech som stand-ins.Mot Manchester City var cech skadad och när Koscielny gick av och ersattes av Gabriel, så fanns det helt plötsligt ingen kapten på planen och ingen verkar ha vetat vem som tog bindeln heller .. om någon gjorde det. Wenger säger "I don't know. I need to check", men troligtvis så glömdes det bort i hastigheten och kaptensbindeln hängde på Koscielnys krok när han gick in i duschen.Ett nytt tecken på att alla hästar inte är hemma hos Wenger? I alla fall kan säkert några arga demoner tycka det.Nu är inte jag en sådan demon utan en trevlig kille från Linköping som tycker att flingor och mjölk är gott och som står bakom mit Gunners i vått och torrt. Sådetså.