"We have a BFG" även fortsättningsvis

"It was an option we decided to take"Wenger uttalade sig om Per Mertesacker s kontrakt. Den tyske mittbacken och kaptenen i laget har varit skadad hela hösten och sett hur en annan skäggbeklädd tysk tagit en övertygande roll som mittback bredvid Koscielny. Hans roll i laget var ifrågasatt och det diskuterades att han skulle lånas ut, men så kom beskedet att han fick en kontraktsförlängning och det verkar som att Wenger vill ha BigFuckingGerman kvar i laget som en pappa till de yngre. 104 landskamper och ett VM-Guld är saker som talar för en fantastisk karriär och trots att han är på nedgång och inte blir snabbare så väljer Wenger att förlänga med honom.Jag gillar "Merte" mycket då han är en fantastisk tillgång för moral, känsla och det verkar vara en riktigt bra och kul kille. En kul tysk? Jo, och solen går upp i morgon också.