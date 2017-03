Wenger om Ljungberg: "Vi fick honom att lova att komma tillbaka"

Klubben klämde Ljungberg på ett löfte om comeback innan han lämnar för tränarjobb i Tyskland.

Som ni kunnat läsa här på sidan lämnade för några dagar sedan Fredrik Ljungberg Arsenal s U-15 för att bli assistent åt Andries Jonker som i sin tur lämnar sitt jobb som ansvarig för akademin för att bli manager i Wolfsburg. Nu berättar Wenger för officiella hemsidan om klubbytet:“We gave him permission to go [to Wolfsburg], but with a promise that he will come back if there’s a possibility to come back here. Overall, I think it’s part of his education to become a coach, to have this kind of experience. Hopefully, we can use that later at Arsenal.Bossen berättade också hur nöjd han var med Ljungbergs tränaregenskaper såhär långt:"Freddie has done extremely well with the under-15s here. I was in touch with him constantly during his experience there."I Wolfsburg blir han alltså assistent åt Jonker, i klubben med ligans tredje högsta budget. Tur för Ljungberg att han redan härdats i den deppiga staden Seattle för enligt vad man kan läsa runt om på internet kan Wolfsburg vara Europas överlägset tråkigaste stad. Men givetvis ett lycka till för Freddie, tätt följt av ett ses igen!