Wenger om Özil

Sluta upp att vara dumma mot varandra.Så tycker Wenger och är hjärtligt trött på all kritik som världen helt plötsligt riktar mot Mesut Özil. Den tyske strategen har varit blek de senaste veckorna och framför allt mot ManCity, då han förintades centralt. Wenger tycker att tysken inte gjorde sin bästa match mot the Blues, men säger också att han inte har någon form av frisedel när det gäller att jobba på matcherna“He has to do his job like everybody else and usually he does it well.His main strength is of course when we have the ball and he suffers more when we don’t have it. At City, he suffered more than others because we didn’t have enough of the ball. Unfortunately, if you want to have the ball, you have to win it back."Wenger menar att Özil jobbar mer än vad folk ser och tror, men att hans kroppsspråk ibland ger en fel bild."We are a team who win the ball back high up the pitch very well, which means he and Alexis do their part of the job very well. We had a deficit in winning the ball back in the middle of the pitch at Manchester C ity. When you do not win the ball back immediately, you suffer after because you have to win it back a little bit deeper. That’s certainly what people highlighted in our game."Fransmannen menar också att han normalt sett inte lyssnar eller hör på kritiken efter matcherna, men den här gången kände han att Özil fick utstå lite väl mycket felaktig kritik och då tog han "bladet från munnen.“We have to respond. Mesut Ozil is an important player, a big player, and the big players always respond to criticism on the pitch,"WBA härnäst.