Wenger: "Rapporter om Sanchez i bråk på träning är falska"

Wenger står fast vid att petningen mot Liverpool bara handlade om taktik.

Efter den något förvirrande petningen i helgen av Arsenal s bästa mål- och assistläggare hittills denna säsongen har engelska media igår och idag börjat publicera "läckt" information från klubben. Enligt relativt pålitliga tidningar som BBC, The Guardian och The Telegraph berodde petningen på Sanchez påstådda allt sämre attityd, som ska ha kulminerat med att han lämnat ett träningspass och efteråt konfronterats av lagkamrater och hamnat i bråk med en "senior" spelare.På presskonferensen inför det något hopplösa returmötet mot Bayern imorgon sade Wenger att dessa rapporter bara vara påhittade:"Yes, completely false. But I understand that you have to fill the newspapers and we respect that. When you don’t win games it’s not always down to real stories and we have to accept that." och fortsatte:"I explained after the game at Liverpool that I decided to go for a more direct option in the game. That’s what happened. That was the unique reason for my decision. All the rest, his attitude - he’s a committed player and sometimes has excessive behaviours but you have that many times in the history of every squad."På frågan om Chilenaren borde hantera sin frustration bättre ute på planen svarade managern:"It’s about the team performance, not individuals. It’s a team sport and the most important thing is that we focus on our collective. Our game is built on collective expression. That is the most important thing, that we focus on what’s important and not the individual. Alexis played in all the games and when we didn’t perform away from home, we lost as well. We lost at City, United and Chelsea , and that’s what I think is the most important thing, to focus and produce as a team."Det är svårt att få en vettig bild av vad som exakt försiggår i dagsläget, men att allt inte är frid och fröjd på London Colney verkar i alla fall vara klart, men något annat hade väl inte varit att vänta då laget förlorat fyra av sina sex senaste matcher. I andra, icke-Alexis relaterade nyheter verkar Mesut Özil's sjukdom hålla honom borta från returen mot Bayern, men han bör vara tillbaka till helgens match mot Lincoln City i Fa Cupen.