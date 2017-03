2017-03-18 13:30

WBA - Arsenal

3-1



En Alexis-min vi börjar bli alltför vana vid.

West Bromwich - Arsenal 3-1 (1-1)

Det Arsenal vi har fått lära känna under säsongen gjorde återigen en plattmatch. Varken fart, fläkt eller defensiv stabilitet syntes till och laget kändes återigen psykiskt svagt.

WBA-Arsenal Ben Foster

Craig Dawson

Gareth McAuley

Jonny Evans

Allan Nyom

Jake Livermore

Darren Fletcher

Chris Brunt

Nacer Chadli

James McClean

Salomon Rondon



Avbytare

Sam Field

Jonathan Leko

Boaz Myhill

Jonas Olsson

Hal Robson-Kanu

Marc Wilson

Claudio Yacob

Petr Cech

Hector Bellerin

Shkodran Mustafi

Laurent Koscielny

Nacho Monreal

Granit Xhaka

Aaron Ramsey

Theo Walcott

Alex Oxlade-Chamberlain

Danny Welbeck

Alexis Sanchez



Avbytare

Francis Coquelin

Mohamed Elneny

Gabriel Paulista

Olivier Giroud

Alex Iwobi

Per Mertesacker

David Ospina



2017-03-18 16:55:00

Det som överraskade under första halvleken var att West Bromwich inte satte upp någon som helst press på Arsenal s backlinje. Något som Londonlaget tidigare haft stora problem med att spela sig ur. I stället lät WBA Arsenal transportera in bollen på egen planhalva för att sedan ställa upp sitt sedvanliga handbollsanfall utan att riktigt komma till några chanser. När sedan West Bromwich gjorde 1-0 på en hörna genom Craig Dawson sjönk de ännu längre ner mot eget straffområde. Sen är det naturligtvis väldigt dåligt försvarsspel av Arsenal på hörnan som resulterade i 1-0 där Arsenalspelare gör ordentliga markeringsmissar.Repliken från Arsenal kom dock snabbt. Ett inlägg från Granit Xhaka nådde Alexis Sanchez på bortre stolpen. Chilenaren tog ner bollen på ett skickligt sätt och vände bort Craig Dawson innan han smällde in bollen ribba in. Ett fint mål av Arsenals klart bästa spelare.Resten av halvleken fortlöpte som den började. Arsenal spelade runt bollen utan att komma fram till några chanser, WBA hade några farliga kontringar utan att riktigt komma till skott, och domare Neil Swarbrick gömde det gula kortet längst ned i bröstfickan. I 37:e minuten fick Petr Cech bytas ut efter att han sträckt sig vid en passning, David Ospina ersatte i mål.I 43:e minuten hade Neil Swarbrick inget annat val än att plocka fram ett kort ur fickan efter en brutal dobbtackling med sträckt ben på Alexis Sanchez. En tackling som flera domare säkert kunna tänka sig att dela ut det röda kortet för. Granit Xhaka har exempelvis blivit utvisad för snällare tacklingar. Alexis Sanchez blev dessutom liggande och fick under andra halvleken bytas ut med en misstänkt skada.Inget av lagen gjorde några ändringar till den andra halvleken och den inleddes med samma matchbild som den första. I 54:e minuten valde Tony Pulis att plocka ut Salomón Rondon och sätta in Wales EM-stjärna Hal Robson-Kanu . Ett byte som kändes lite märkligt då Rondon stångades bra mot Koscielny och Mustafi. Men det visade sig vara ett lyckodrag. Redan efter två minuter kunde Robson-Kanu peta in ledningsmålet för WBA efter ett minst sagt svagt ingripande av David Ospina. Colombianen kom ut helt fel och kunde inte stöta bort bollen längre än Robson Kanu. Skottet gick sedan mellan benen på en offsidestående WBA-spelare, men eftersom spelaren stod längst ned av alla påverkade han inte spelet alls. Nacho Monreal ropade dock på domaren som en stucken gris och tyckte att det är katastrof att målet inte dömdes bort. Men det var 2-1 till West Bromwich och det var ett korrekt mål.Arsenals bästa chans vid underläge 2-1 var när Danny Welbeck nådde högst på en hörna men inte kunde komma högt nog för att få ner bollen. Nicken gick i ribban och 2-1 stod sig trots att West Bromwich fick flera kontringsmöjligheter där Ospina agerade passivt och Mustafi korkat.I 75:e minuten avgjordes så matchen slutgiltigt. Ett mål som var en spegling av 1-0-målet. En hörna med mycket folk på första stolpen som hindrade Arsenalmålvakten från att komma ut, markeringarna i försvaret var obefintliga och Craig Dawson kunde enkelt nicka in sitt andra mål för matchen.Efter målet gick luften ur Arsenal totalt och laget lyckades inte komma till någon vettig reduceringschans trots att Giroud och Iwobi byttes in vid olika tillfällen under andra halvleken. Flera dåliga passningar och inlägg utan adress genomsyrade istället sista femton minuterna.Matchen mot West Bromwich var en total dominans i bollinnehav från Arsenals sida men laget var egentligen inte särskilt nära att få med sig några poäng. Visst, domare Neil Swarbrick gör en horribel första halvlek och de uteblivna frisparkarna och varningarna går hand i hand med den anti-fotboll som Tony Pulis och West Bromwich står för. Men att säga att domaren kostade Arsenal den här matchen är naturligtvis felaktigt. Det vi ser är återigen ett tamt, okreativt och värdelöst försvarande Arsenal.Att Petr Cech blir skadad i just den match som passar reservmålvakten David Ospina sämst känns ganska representativt för Arsenals säsong. Mot vissa andra motstånd i Premier League hade det inte varit någon större skillnad mellan Petr Cech och David Ospina då Petr Cech stått för en del darriga insatser på senare år. Men i en match som den här hade Arsenal verkligen kunnat ha fördel av Petr Cechs längd och stabilitet i luftrummet.Arsenal är för närvarande det enda lag i ligan som förlorat fyra matcher av sina fem senaste. Jag orkar inte ens leta efter statistik på när Arsenal var i så dålig form senast. Jag tror att det var ett X antal år sedan.Tåget om Champions League -platserna börjar gå. Chelsea kör, Tottenham sitter bekvämt i första klass medan Manchesterklubbarna får sina biljetter kontrollerade. Arsenal har inte ens hittat till perrongen.Skott: 12-11Skott på mål: 8-2Bollinnehav i procent: 23-77Gula kort: James McCleanMål West Bromwich: Craig Dawson (12) (75) och Hal Robson-Kanu (55)Mål Arsenal: Alexis Sanchez (15)Det Arsenal vi har fått lära känna under säsongen gjorde återigen en plattmatch. Varken fart, fläkt eller defensiv stabilitet syntes till och laget kändes återigen psykiskt svagt.Arsenal står inför en svår utmaning i en match som är oerhört viktig för de åtråvärda Champions League-platserna. Motståndarna West Bromwich Albion är en av ligans mest positiva överraskningar i år.Semifinalerna lottades igår kväll och lotten föll, för Arsenals del, på Manchester City.Efter en riktigt risig första halvlek repade sig Arsenal till andra, skruvade upp tempot och kunde vinna komfortabelt.Inte mycket positivt kring Arsenal den senaste tiden, djupare formsvacka var längesedan vi såg. Senaste vinsten kom i FA-cup mötet mot Sutton och låt oss hoppas vinstraden kan fortsätta åtminstone i denna turnering.Sir Chips Keswick har via klubbens hemsida gått ut och kommenterat Wengers kontraktssituation.Arsenal blev återigen krossade av Bayern och slutresultatet skrevs till totalt 10-2 i tyskarnas favör.Arsenal ska försöka vända ett hopplöst läge hemma mot Bayern.Wenger står fast vid att petningen mot Liverpool bara handlade om taktik.Efter en riktigt dålig första halvlek, kunde Arsenal inte rädda upp det i andra. Återigen förlorar man mot ett topp sex-lag och den här gången med 3-1.