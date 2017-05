2017-05-07 13:00

Matchen mot Blackburn var inget som går till historieböckerna. Hoppas att vi kan avsluta med flaggan i topp mot Brighton.

Aston Villa - Brighton Hove & Albion

På söndag är det dags för säsongens sista match på Villa Park och det är redan Premier League-klara Brighton Hove & Albion som kommer på besök. Tänk om det varit vi som suttit i den sitsen…







RDM fick fria händer av Herr Doktor under sommaren och botaniserade fritt bland transfermarknadens diamanter. De flesta visade sig vara mer kol än bling och de många sena poängtappen fick den nyblivne Villaägaren att ge den gode Roberto foten.



In i manegen på cirkus Villa steg en före detta clown för att domptera spelartrupp och supportrar. Det visade sig att han gjorde Villa till ett svårslaget lag även om själva spelet lämnade mycket i övrigt att önska. Doktorn tittade i spåkulan och Xiade om att lite nya artister skulle lyfta Cirkus Långscott så Herr Bintje fick plocka till sig vad han ville i den gottebutik som benämns januarifönstret.



”Mannen vars namn endast Pata Negra kan stava till” försvann till Afrikanska mästerskapen och januari blev en månad som inte gjorde Janus rättvisa. Vinterinköpen levererade inte heller efter sina prislappar och även om det vanns en del matcher mot slutet, varav man självklart minns derbyvinsten bäst, så känns det ibland som en falsk gryning låter solen stiga över Aston.



Själva matchen har endast akademisk betydelse för de båda lagen och ligan i övrigt även om en



På skadelistan för Villa står Gabby Agbonlahor, Andre Green, Audrey Hepburn,



