2017-04-01 16:00

Aston Villa - Norwich



Nytt kramkalas att vänta?

Birdie nam nam

Medan många Villas sitter och laddar på The Clements så är jag och sonen hemma och vill gärna se fågelslakt.

Finns det en strimma hopp? Har Cindy börjat sjunga ännu?

Ja strimman finns och Cindy har bara värmt upp än så länge. Ska lågan finnas kvar så krävs 3 poäng i morgondagens match på Villa Park.

Vad kommer då att krävas? De gamla vanliga klychorna. Tight bakåt och sätta chanserna framåt. Nu när vi kommer tillbaka från ett landslagsuppehåll så är det svårare att sia om laget. Vilka har gått sönder? Vilka vilas? Vilka kommer tillbaka?

Enligt Sky så är det troligt att Jedinak vilas och att Baker kommer tillbaka. Med andra ord kan M.Richards och Elphick lugnt sitta på bänken. Till sin hjälp i mitten kommer han att få Chester och kanterna kommer troligen att flankeras av Hutton och den inte alltid så polerade Taylor.

Mittfältet hade jag kunnat sia om, OM jag hade varit med på resan och när klockan har tickat lite till, men inte nu. Hoppas bara att den gode Bruce vet vad han gör.

Framåt hoppas jag att Kodija och Hogan får speltid tillsammans. Det kan vara skillnaden mellan sista halmstrået och total godnatt.



Tipset i morgon är



2-0 och Hogan gör båda



PS. En kul sak med Skys skvaller kring Villa är att Gabby är tillbaka i träning men han är inte matchfit ännu... När var karln det senast?





R.ROOSTER

2017-03-31 22:51:43

