Bjarnason närmar sig Villa

Kanske presenteras idag.





Bjarnason är 28 år och spelar på mittfältet. Han är landslagsman för Island och han har spelat för Basel i Champions League i år. Tidigare har han bland annat spelat för Viking i Norge, Standard Liège, Pescara och Sampdoria. 57 landskamper för Island har det blivit där han gjort 8 mål, bland annat ett minnesvärt mål mot Portugal i EM 2016.



Han är offensivt lagt och har visat en härlig inställning och kämpaglöd de få matcher jag har sett honom i aktion. Hoppas denn transfer går igenom. Detta är precis vad vi behöver. Trodde Jedinak skulle kunna bidra med lite av samma vara (kämpaglöd och ledarskap), men så har tyvärr inte alls blivit fallet.



2017-01-25 08:05:00

Kanske presenteras idag.Mittfältaren köps in från Nottingham Forest.”It´s a long way to Tipperary…” Jotack, och det känns som om Aston Villas väg till Premier League är ännu längre att döma av det vi såg från Molineux Ground.Tack 1967 års mul-och klövsjukeutbrott och Lars-Gunnar Björklunds oplanerade besök på White Hart Lane för att jag sitter framför TV:n varje lördag klockan 16.00 med en kall öl och noggrant ifyllda tipslappar med hopp om påfyllning på kontot. Den uteblivna rävjakten resulterade i ett möte på Molineux Ground där Hugh Curran knoppade in segermålet för Woverhampton Wanderers mot Björn Hellbergs älskade Sunderland…Brian Clough var manager i Leeds i 44 dagar under fotbollsäsongen 1974-1975. Idag har Leeds möjlighet att plocka 3 poäng mot ett svårspelat Aston Villa och gå upp till 44 poäng. Men det ska göra ont om man försöker göra mål på Villa, därav att Hutton tillhör en av favoritspelarna i Villa.Julskinkan mot Sushin. Det som alltid har funnits mot det allra nyaste på julen står på menyn.Farsan hade kånkat hem en färg-TV till fotbolls-VM 1974 och tack vare det så är undertecknad en Villa-fan i vått och torrt… Imorgon rattar vi in sändningen på TV och hoppas på nya poäng!Steve Bruce skulle fortsätta sin smekmånad och Villa skulle fortsätta smyga upp i tabellen. Det var i all fall tanken. Dock blev verkligheten en annan och det är en lång väg kvar innan Villa har kontakt med Premier League och biljetten upp igen.