10 kilo lättare?

Bruce sågar McCormack

Aston Villas manager Mr Steve Bruce säger att han inte kommer att ta ut Ross McCormack tills dess att spelarens "inställning till träningar förbättras". McCormack var inte uttagen i matchtruppen mot Preston senast, vilket ledde till en hel del spekulationer om att han var på väg tillbaks till Fulham eller om han helt enkelt var skadad. Nu vet vi varför det hände. Han har inte bemödat sig att dyka upp på träningarna alltså, vilket i sin tur verkar ha gett upphov till något som närmast kan likna chipstuttar.



McCormack, som köptes in för £12m från Fulham på sommaren, har kopplats ihop med ett lån tillbaks till Craven Cottage men Bruce förnekar all kännedom om en sådan affär.



Efter fiaskot mot Preston så talade Bruce med pressen och sade då om McCormacks frånvo:



"Enligt min mening är han inte i tillräckligt bra form för att spela och han kommer inte att spela om han inte ändrar sin inställning till träning och slutar att missa träningar. Om det förbättras då jag kommer att ompröva min inställning, men om han fortsätter att missa träningar, som han har gjort, kommer han fortfarande vara utanför truppen. Det har varit för mycket avsaknad av disciplin här i Aston Villa. Inte på 20 år som manager har jag någonsin fått ta till sådana metoder, men jag känner att jag måste göra ett ställningstagande eftersom jag inte vill se det ske under min ledning. McCormack har beslutat laget plockar sig självt. Hur kan jag ta ut honom när han inte kommer till träningarna. Hans underlåtenhet att dyka upp för träningarn har hänt mer än en gång. Alla kan ha en ursäkt men när det händer mer än en gång kan jag inte acceptera det.”



Mycket märkligt hela denna historia. McCormack som kostade mycket pengar har inte alls levererat och ser ut att gått upp tio kilo sedan han kom til klubben. Hur kan tränarna låta detta ske. Helt obegripligt. Han kanske blev inspirerad av vår käre klubblegend Gabby Agbonlahor, som tyckte det var passade att röka och festa i stället för att hjälpa klubben under sin svåraste situation på länge. Det är bra att Bruce sätter ner foten, och frågan är om inte McCormack har gjort sitt i Villa. Fast det trodde man ju i och för sig också om Gabby, men han verkar ha minst nio liv.

Ridå



MATS

2017-01-22 11:13:15

