De närmaste två säsongerna kan komma att bli de viktigaste i Villas historia - här är anledningarna

The Championship är de fallna storheternas griftegård. Mycket av den engelska fotbollshistoriens stormakter har passerat och aldrig återvänt. År 2016 påbörjade Villa en vandring i samma fotspår med hopp om att klara det som få klarat och återfinna sin plats i den engelska toppfotbollen. Men när säsong snart ska skrivas in i historieböckerna finns få ljusa rubriker.

Randy Lerner köpte Villa för 77 miljoner pund 2006 för att, år 2016, sälja klubben för endast 52 miljoner

Tony Xia har spenderat stora pengar under säsongen

1. Premier Leagues nya TV-avtal.

Ett Villa fan med hopp om framtiden

2. Fallskärmspengarna

3. Financial Fair Play

Manchester Citys kontroversiella ägare Sheikh Mansour

Nedflyttade klubbars mörka statistik i The Championship

Jermain Defoe var en av Alexandre Gaydamaks prestigevärvningarna

Sedan Martin O'Neill 2009/10 lämnat över tränarkostymen hade klubben famlat efter en ny identitet men aldrig riktigt hittat tillbaka. Sju år senare, efter en tid av finansiell vanskötsel och svaga beslutsfattningar från klubbens höghattar, var krisen ett faktum. Aston Villa hade 2015/16 förlorat kampen mot nedflyttningsstrecket och fått lämna Premier League för fösta gången, efter att ha varit en av få klubbar som överlevt sedan dess inträde år 1992.Villa hade den tionde högsta inkomsten för 2015 i Premier League, vilket gjorde klubbens bristande sportsliga resultat än mer förbryllande för många. Men sanningen var en annan. Aston Villa led av avsaknaden av organisk tillväxt under Lerner, dvs tillväxt som klubben åstadkommer av egen kraft. Istället var man helt beroende av Lerners investeringar och hade inte kunnat redovisa någon årsvinst under amerikanens regim. Inkomsten var därför tagen helt ur sitt sammanhang. Klubben gick med en förlust på 28 miljoner pund år 2015 och en sammanlagd förlust på 250 miljoner pund över Lerners nio år som ägare.Det var ett misslyckande som renderade en tid av utsiktslösa dagar. Tungsinta Villa supportrar levde i ovisshet om sin stora kärleks framtid och röster om att klubben var till salu hade nått ut till hemmastaden Ashtons gator.Den 14:e juni klockan 15.25 stod det klart. Aston Villa hade sålts för 52 miljoner pund, 25 miljoner mindre än det Lerner betalat för klubben 2006. Den nya ägaren gick under namnet Dr Tony Xia, en 39 årig kinesisk businessman och ägare av Recon Group. Med djupa fickor och ett oblygt sinne tog han hela Birmingham med storm. Xia betalade ytterligare 24 miljoner i syfte att frigöra klubben från sin övertrassering och redogjorde för en plan som ämnade att lyfta klubben tillbaka upp i Premier League inom de kommande två åren. Ambitionen var att göra Aston Villa till en av de sex bästa lagen i England inom fem år och en av de tre största klubbarna i Europa åren därpå.Men med lite mer än två tredjedelar av Villas första säsong avklarad står klubben på 45 poäng vilket placerar dem på en blygsam 15:e plats med kvalplatserna utom räckhåll.Xias första tid i Villa har innehållit det mesta förutom framgångar på planen. Under sommarfönstret spenderade man hela 51 miljoner pund på spelarvärvningar, dubbelt så mycket som Real Madrid och tre miljoner mindre än franska mästaren PSG. Tillsammans med Newcastle(54 miljoner) lyfte man The Championship mot nytt transferrekord och överskuggade ligor som Ligue 1. Men 21 miljoner av dem 51 miljonerna som spenderades i somras har redan lämnat klubben. Ross Mccormack(12 milj), Pierlugi Gollini (4 miljoner) och Aaron Tshibola (5 miljoner) är samtliga utlånade.Dr Xias första val på tränarposten, Roberto Di Matteo, fick lämna efter endast 124 dagar och in kom Steve Bruce i hans ställe. Under Januarifönstret öppnade den nya ägaren åter upp plånboken och in köptes 7 nya spelare däribland Scott Hogan som kostade klubben hela 8,93 miljoner pund(!). Fram till idag har Aston Villa värvat för cirka 63 miljoner pund och sålt för cirka 34 miljoner pund enligt transfermarkt.com. Man har dessutom Europas tjugonde dyraste lönelista med en summa upp emot 110 miljoner pund och spenderar för närvarande 73 % av sina totala inkomster på löner enligt uppgifter från UEFA.Aston Villa ser inte ut att kunna ta steget upp till Premier League redan denna säsongen vilket kan ge stora konsekvenser. Som ett resultat av detta har en oro, över att klubbens förflutna håller på att återupprepa sig, börjat tränga sig in innanför väggarna på Villa Park. Nedan följer fyra av anledningarna till att de närmaste två åren kan komma att bli de viktigaste i klubbens historia.Inför nuvarande säsongen tecknade Premier League ett nytt tv avtal med BT-sports och Sky-sports samt ett internationellt tv avtal som sammanlagt värderades till 10 miljarder pund. Det är en 60 % ökning sedan uppstarts året 1992-93. Som ett resultat av detta kommer Premier League ha tjänat 1,7 miljarder pund när nuvarande säsong ska summeras, vilket är mer än La Liga, Serie A och Bundesliga sammanlagt. Samtliga 20 klubbar som idag räknas till Premier League kommer i och med detta vara bland de 40 rikaste klubbarna i världen.Som en tröst för fjolårssäsongens sistaplats i Premier League fick Aston Villa 66 miljoner pund. En summa som idag har utökats till ett värde på runt 100 miljoner pund. Detta betyder att under tre års tid kommer alla Premier League klubbar vara garanterade en summa på minst 100 miljoner pund. Ett lag som lyckas vara kvar i Premier League hela avtalet ut kommer att ha tjänat minst 300 miljoner pund enbart från de nya tv-avtalet och kommer med största sannolikhet vara bland de 30 rikaste klubbarna i Europa. Det är siffror som kommer rita om den europeiska fotbollskartan för evigt och placera Premier League och den engelska fotbollen ljusår framför sina konkurrenter. Redan kan man se tecken på hur framtiden kommer se ut med klubbar som börjat spendera mer pengar. Med det nya avtalets inträdde nästa säsong i åtanke, har flera lag redan nu börjat uppgradera eller bygga om sina arenor (Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Stoke City). Förutom att faciliteterna för varje klubb kommer uppgraderas, så kommer de engelska klubbarna kunna styra spelarmarknaden. Med Financial Fair Plays regler om en ekonomisk balans mellan klubbars inkomster och utgifter så kommer de garanterade intäkterna från de nya Tv-avtalet ge Premier League klubbar en stor fördel gentemot exempelvis La Liga där varje klubb måste förhandla om sina egna Tv-avtal. Klubbar som Burnley och Watford kommer kunna erbjuda lukrativa kontrakt som tillåter dem att behålla sina toppspelare och den förbättrade ekonomin kommer även möjliggöra det för mindre klubbar att kunna konkurrera med större klubbar ute i Europa om bättre spelare och på så sätt öka konkurrensen i Premier League. Detta är en utveckling man inte vill gå miste om.Fallskärmspengar är ett system som hjälper lag att hantera minskningen av inkomster som en nedflyttning från Premier League innebär. Tidigare fick klubbarna ta del av 65 miljoner pund av tv avtalet uppdelat på fyra år. Men med det nya avtalets inträde ändrades betalningarna till 87 miljoner pund uppdelat på tre år.Säsong 1, 2016-17, Villa får 40 miljoner pund samt 3 miljoner pund Championship/Football League TV avtalSäsong 2, 2017-18 Villa får 33 miljoner pund samt 3 miljoner pund Championship/Football League TV avtalSäsong 3, 2018-19 Villa får 14 miljoner pund samt 3 miljoner pund Championship/Football League TV avtalMed de 3 miljonerna som varje klubb får från The Championships tv avtal, samt de 40 miljonerna från fallskärmsbetalningen kommer klubben tjäna 43 miljoner pund från tv-avtal denna säsongen. Det är 40 miljoner mer än övriga lag i The Championship. Det betyder att man endast gått miste om runt 57 miljoner av de 100 miljonerna från de nya tv avtalet, om man lyckats ta sig upp redan efter en säsong.Men om man misslyckas att nå Premier League under fallskärmsbetalningarna effektivisering(3 år) riskerar man att gå miste om runt 204 miljoner pund(!).Financial Fair play är ämnad för att förhindra klubbar från att försätta sig själv i ekonomiska svårigheter genom ohållbara spenderingar. Alla klubbar ska kunna redovisa en ekonomisk balans över tre bedömningsår.Sedan i juni 2015 lyder riktlinjerna för klubbars spenderande enligt följer:Klubbar kan spendera upp till runt 3,83 miljoner pund mer än vad man tjänar för varje bedömningsperiod (3 år). Men man kan överskrida gränsen till en viss summa, om det är helt och hållet täckt av en direkt betalning från klubbens ägare eller relaterade grupper. Detta förebygger ohållbara skulder.Gränserna är:- 23 miljoner pund för perioderna 2015/16, 2016/17 och 2017/18.Alla kostnader för investeringar i faciliteter, arenor, ungdomsverksamheter och tjejfotboll är exkluderade i plus/minus/0 beräkningen.De rikaste ägarna inom fotbollen har länge försökt hitta en väg förbi reglerna genom att använda sina egna företag som sponsorer för klubbarnas matchställ samt arenor.Det är med anledning av detta som Xia har presenterat ett förslag om att byta namn på Villa Park till Lotus Villa Park. Manchester City skrev, 2011, ett 400 miljoner punds avtal med Ethiad som står i direkt koppling till regeringen i Abu Dhabi som i sin tur har en direkt koppling till Citys ägare. Om Villas ägare planerar ett liknande tillvägagångssätt är riktlinjerna enligt nedan:- om en klubbs ägare tillgår klubben pengar genom ett sponsoravtal som han har direkta kopplingar till, kommer Uefa att undersöka detta närmare och, om möjligt, applicera de ”Breakeven” kalkyleringar som är nödvändiga för sponsoravtalets avkastning i enlighet med marknadsvärdena.De senast uppdaterade riktlinjerna gör även gällande att enskilda investerare som, ensamma eller tillsammans med andra i kopplingar till samma, representerar mer än 30 % av klubbens totala intäkter automatiskt anses vara en relaterad grupp.Kort sagt kan man förklarade med att man som klubb får spendera 3,83 miljoner mer än vad man tjänar och att med sponsorer kan man, via Uefa, få ett godkännande till att spendera mer.Detta är anledningen till Newcastle och Aston Villas spenderande under första säsongen i The Championship. Tack vare fallskärmspengarna får man, framförallt detta året, stor inkomst fördel gentemot övriga lag i The Championship.Problemet för Villa blir om man inte lyckas ta sig upp inom de närmaste två åren och får klara sig utan fallskärmspengarna. Detta kommer leda till att man tvingas förlita sig till egna inkomster. Inköp av spelare måste stå i paritet med försäljningar av spelare, löner och övriga kostnader för att försäkra sig om attt man inte går minus. Med Financial Fiar Plays regler om maximala förluster på 30 miljoner pund per bedömningsperiod och med de avsevärda skillnaderna i tv avtal i The Championship kan det bli svårt för Villa att utifrån enbart sådana inkomster kunna hamna ”Breakeven” med för med de löner man förfogar över för närvarande. Xia kommer få sälja en del av sina bästa spelare och samtidigt bli tvungen att skapa intäkter på annat håll för att kunna behålla en del av dem för att kunna fortsätta konkurrera om uppflyttning. En sådan åtgärd skulle kunna vara att Xia inkorporerar sina företag ännu mer i klubben genom exempelvis namnbyte av arenan, som tidigare nämnt, för att på så sätt lösa ut mer pengar.Men frågan är om supportrar är villiga att urholka sin klubbs historia och göra Villa Park till en kommersiell plattform för att tjäna pengar?Hur som helst lär det bli svårt för Villa att efter tre år av misslyckade försök till uppflyttning hålla jämna steg med Premier League lagen. Med ett försprång på 213 miljoner pund kommer Premier League lagen kunna ha betydligt högre lönecheckar samt mer utrymme för dyra spelarköp så länge Financial Fair Play är verksam.4.Människor har i alla tider förhållit sig olika till statistik och så även i fotbollen. Vissa väljer att arbeta helt utifrån dem genom att bygga ett lag baserat på siffror (Moneyball) medan andra inte ägnar dem någon tid överhuvudtaget. Men när statistik tar skepnad i form av trender kan den bli svår att bortse ifrån. The Telegraph presenterade för en tid sedan en studie som tog fokus på nedflyttade lags chanser att återvända till Premier League. För en Villa supporter var det en mörk läsning.Av de lag som blir nedflyttade från Premier League lyckas endast 23,5 % av dem att nå uppflyttning året därefter. Siffran stiger andra året till 65,9 % men det är efter andra året som svalget tornar. Statistiken säger att ju längre ett lag stannar i The Championship ju svårare blir det att ta sig ur den. Efter tre år är sannolikheten att man tar sig till Premier League likställd med risken att bli nedflyttad till the Football League och League One. Några sådana exempel är Leeds United, Wigan Athlletic och Wolverhampton Wanderers som samtliga varit oförmögna att hindra fallet från landets finare fotbollsloger till engelsk fotbolls källarkorridorer.Avslutningsvis kan man konstatera att de nya avtalen i Premier League försätter sina nedflyttade lag i ett vågspel. Klubbarna blir tvungna att ta stora ekonomiska risker i hopp om att få ta del av Premier Leagues guldgruva. Risker som kan försätta en klubb i en framtid av finansiellt balanserande. En klubb som Portsmouth är ett exempel på hur stora spenderingar kan leda till fördärv. Portsmouth såldes 2006 till den fransk-israeliska affärsmannen Alexandre Gaydamak. Gaydamak tillstod tränare Harry Redknapp med pengar som bidrog till prestigevärvningar och en av Premier Leagues dyraste lönelistor. Klubben var helt beroende av sin nya ägares investeringar och började stapla minusresultat i årsredovisningarna. År 2008 drog Gaydamak in alla sina investeringar med anledning av en plötslig börskrasch. Portsmouth stod som slutsegrare i FA cupen samma år ovetandes om vilka effekter Gaydamaks upphävda investeringar skulle få. Året därpå hade Harry Redknapp lämnat för uppdraget som ny tränare för Tottenham Hotspurs. Orsaken var att Portsmouth inte hade några pengar. Redknapps avsked utlöste en rad händelser som skulle leda till klubbens fall genom seriesystemet. Portsmouth blev tvungna att sälja sina bästa spelare för att minska kostnaderna, Gaydamak sålde klubben till nya ägare och fyra år senare spelade Pompy sin fotboll i The Football League.Dr Xia har redan gjort klart att sommarfönstret kommer bli lugnare än tidigare transferfönster. Det betyder att Villa, till stor del, får förlita sig till att de spenderade pengarna leder till sportslig utdelning under nästa säsong.Steve Bruce har 10 matcher kvar av den nuvarande kampanjen att lära känna sina nya spelare på. Ett spelsystem samt en tydlig identitet behöver befästas och spelare som saknar framtid i klubben och bara lyfter lönepengar måste bort inför nästa säsong. För i takt med att Villa springer ut på fotbollsplanen för premiärmatch 2016/17 är det inte bara en Premier League plats man spelar för, det är klubbens framtid.