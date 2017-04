En resa med många vinnare

Återigen blev det rekordmånga som åkte på årets medlemsresa. Nyheten för i år var att man kunde välja mellan att se en match eller två.

Nästan hälften valde paketet med två matcher.

Här kommer en liten redogörelse vad som hände på resan, på rum 720 och vad klubbens plan är.

Väskan packad och magen laddad en vecka med pasta.Väl ute på Arlanda så mötte jag upp Becker, Jimmytvilling och Micke Finnsson vid incheckningen. Sen kom även den berömda PRO-ligan bestående av Stänkarn, Nenne och Håkan W som i år hade en ny medlem med sig, Mats Engzell.Jag, Skatan och Becker hamnade på Olearys för det var det enda stället som serverade Guinness. Måste ha varit Sveriges dyraste Guinness, 99 kr.PRO-ligan mutade sig in på SAS-loungen i väntan på öppning av gaten.När sedan planet var i luften så hann man inte ens beställa kaffe innan vi gick ner för landning. Där är KLM snabbare med serveringsvagnen.På Kastrup så var strupen bra torr så det blev att bege sig mot närmaste bar vid gaten.Där satt redan Jimmytvilling och Micke F med varsin kall för 49 danska. Efter en i varje ben så blev det boarding och fler resenärer som Guliganen, Robstar, Öisarn, Svenne och Coresporitis och väntade på serveringsvagnen. När väl planet lyft så var flygvärdinnorna snabbare än sina kollegor som tog oss från Stockholm till Kastrup.Väl vid landning så hade det slumpat sig så pass att de två flygvärdinnorna och några av oss hade gemensamma vänner. Tänk om resan hade varit någon timme längre....Efter en kvickare taxiresa för ett happy hourpris så stegade vi in 14 man på hotellet. I barens att det redan ett 50-tal och väntade på oss. Sämre välkomnande kan man få.Efter ett snabbt välkomsttal på en ostadig pall i baren, så hade alla hälsats välkomna och nästan alla fick fria tyglar till morgonsamlingen som bokades till 9:30.Jag fick ett tips om en nyöppnad pub Wolf vid Jewellery Quarter så jag begav mig dit. En öl senare så stod helt plötsligt Öisarn, Pelle, Catrin, AstonMatte, Guliganen, Svenne och Skatan och någon mer tror jag på samma pub.Efter några öl där begav vi oss vidare mot hotellet med några vätskepauser.Runt ett på natten när man klev in på hotellet så var det tänkt att man skulle ta höger efter svängdörren där hissen är placerad, men hör man välbekanta röster rakt fram så går man rakt fram.Väl framme i hotellbaren så satt det lite folk som anlänt sent och vissa som kanske inte ens rört sig ur fläcken från välkomnandet.Så jag avslutade dagen med en kall Stella i hotellbaren.Kommer ner till frukost och ser givetvis PRO-ligan sitta och äta efterrätt. Själv gick jag in på vita bönor, korv, fläsk och äggröra. Till det försökte jag få ner en kopp kaffe som smakade allt annat än kaffe. Efter tips från PRO så skulle man ta kaffe från automaten längre ner. Gick dit och knappade fram en kopp. Visst såg det ut som kaffe, och smakade bra mycket bättre än tidigare kopp, men kaffe var jag tveksam till att det skulle kallas i Sverige. Sen kom herrarna från rum 720 ner och de hade av lukten redan provat en liten whiskey efter tandborstningen.Sen blev klockan 9:30 och nu var alla resenärer samlade utom Skallagrim med dam. Vad de gjorde får man fråga dem om. Christian "Systembolaget" Samuelsson har i alla fall en teori då hans rum hade tunna väggar.När alla fått sina biljetter fick man årets gåva och det var en Beppemössa. När det gäller Beppemössan så visade det sig att folk från olika delar av Sverige viker mösskanten på olika sätt. Min vinnare i vikning av mösskant var Judos.Efter det så öppnade baren på rum 720 och några begav sig dit innan nästa samling.När folk hade bestämt sig hur det skulle ta sig till Villa Park så startade PRO-ligan sin årliga Villamarsch. Även detta år så hade de lockat med sig folk som var nykomlingar på resan. Vi var ett tjugotal som tog rygg på Stänkarn som skötte stegräkningen. Första stopp och vätskepaus var på klassiska Clements där röklukten låg lite under det normala man brukar ha när vi tittar in. Dock så var uteplatsen uppgraderad med fyra nya stolar och en discolampa. Vad de nya resenärerna tyckte om Clements vet jag inte med de flesta gillade discolampan.Väl på Clements fick vi höra att puben riskeras att rivas då man vill bygga studentbostäder på platsen.Efter en i varje ben så gick truppen vidare och nu var siktet Holte pub vid parkeringen. Vi hade abonnerat övervåningen klockan tolv och klockan tolv stegade vi in. Vi hälsades välkomna av Colin vars handslag var stabilt. Eloge till honom som tog oss alla i hand och hälsade oss välkomna.Där uppe skulle det ske en överraskning som några listade ut då de minuter tidigare träffat överraskningen.När nästan alla var på plats så började överraskningen, en lång och trevlig person, att prata. Själv missade jag inledningen då jag letade efter Skallagrim som gått lite fel.Mannen som pratade var klubbens vd Keith Wyness som berättade om klubbens framtidsplaner och att man håller på att bygga tre lag, ett som tar oss upp, ett som ska få oss hänga kvar och ett som ska etablera oss lite högre upp i tabellen. Han önskade även att Kodija skulle titta upp lite oftare och se om han hade någon att passa till i stället för att ovasett läge gå på avslut. Keith lovade oss även tre poäng och det löftet höll han.Summa summarum så trodde jag inte han skulle vara så frispråkig, men det har han även varit på de möten som jag besökt tidigare.När Keith pratat klart så blev det Viktors tur att lotta ut en träningsoverall. Overallen vanns av Systembolaget och många ville att han skulle prova den. Jackan gick bra och vi alla undrar hur det gick med byxorna.Efter detta så serverades lunchen som ingick i resan. Tyvärr så missade personalen att man skulle få välja rätt. Nu fick de som var hungrigast och först i kön kyckling, potatis och sönderkokta haricoverts och morötter. Vi andra fick pasta och köttbullar i tomatsås och givetvis sönderkokta haricoverts och morötter.Efter maten valde några att gå ner till Aston Tavern, vissa valde shopen och andra gick in för att se uppvärmningen och vissa stannade kvar på puben. Inne på läktaren gick ryktet att vi var med i matchprogrammet och det stämde. Vi fick lite PR om oss på ca 2/3 av en sida.När väl matchen började så var det ett bra drag och vi hamnade högt upp på Holte Upper.Matchen var väl ingen höjdarmatch i mitt tycke, vi ledde från start till mål och de tre poängen var lika klara som Keith lovade.Någon undrade vad vi hade för spelidén och det svaret undrar alla vad det är.Efter matchen så samlades vi alla vid trappan och tog den klassiska lagbilden. Efter det valde några gå till hotellet. Själv tog jag och några till en segeröl innan dörrvakten Colin snabbt fixade fram ett par taxis till oss. Björn J och Gurra stannade kvar ett tag till och ryktet gick att någon i grön jacka spillde ut en öl på en resenär från Melbournes rygg.Väl på hotellet blev det en i hotellbaren innan klädbyte och mat väntade på Handmade Burger vid kanalen. Efter det gick vi till ett ställe där det skulle vara liveband. Band som spelade var det, men musik vet jag inte om man vågar kalla det. När ölen var uppdrucken så gick vi vidare ner till Shakespeare bakom Copthorne. Den puben har nästan blivit lika besökt av mig som Clements för PRO-ligan. När gonggongen ringde var det dags att dricka upp och gå vidare.Kvällen avslutades som vanligt med en Stella i hotellbaren, medans vissa andra fortsatte segerfesten på rum 720.Denna dag var det lite svårare att få ner både de vita bönorna och kaffet. Blev hänvisad att prova yoghurten och den var bra sur eller så var det min mun som hade ett PH-värde som inte var bra. Givetvis så satt PRO-ligan redan vid bordet. Inte en dag äldre…Efter frukost så var det dags.Man sa adjö till många som valde den korta resan och nu skulle resa hem. Vi andra skulle även vi starta en resa, nämligen "Spårvagnsrundan" och samlingen var kl 12 i lobbyn.Vissa visste inte var startplatsen var så Öisarn, Skatan, Coreporotisi, Tobbe, Twillight, Robstar, Sani, Pelle, Guliganen, Judo, Prepared, Pappa Östling, Steven, Hotellägarn, Svenne och Systembolaget startade med en kall i hotellbaren. Sen blev det en öl på vardera ställe. Old Contemptibles, Old Royal, The Crown, Square Peg, Scruffy Murphys, Brittan, The Lost&Found, Jamies, The Post Office Vaults, Brewdog. Av dessa tror jag minst hälften har lutande golv. Det kändes iallafall så efter ett tag.Det roliga med denna tur var att det blev lite avstigningar och påstigningar av folk längs vägen. Vissa tappra tog alla pubar.Till sist så avslutades turen där den började dvs med en Stella i hotellbaren, några andra fortsatte uppe på rum 720. Vissa andra klev vidare ut i natten och det visade sig att det inte är så svårt att göra sig av med pund i ett annat rum.Dagen då vi skulle se lite mer av landet. Med en gemensam samling för de som anmält sig till Öisarna bryggeribesök. I väntan på bussen så tog många av oss dagens första öl i hotellbaren. När sedan bussen kom och vi alla satt fastspända, det är lag påbälte i England, så rullade vi ut från Broad Street. På resan fick vi se allt från Legs 11:s skylt, tegelhus, rondeller och den mäktiga Edgbaston Stadium där man spelar cricket inför 25000. Efter ca 20 minuter sågs första fåret. På bussturen körde även Öisarn ett roligtölquiz. Efter ca en timmes resa så svängde vi in på gården där bryggeriet Purity håller hus.Där möttes vi av guiden Alex, vars favoritlag var Southampton . Det första Alex gjorde var att bjuda alla på en öl och sedan berättade han bryggeriets historia, hur ölen fått sina namn mm innan han tog med oss på en rundvandring. Han berättade hur processen gick till och vi fick både lukta och smaka på diverse tillbehör när man brygger öl.Efter guidningen så frågade Alex om någon var törstig och sugen på en öl. Helt plötsligt blev det kö till baren igen och Alex fick hjälp så att alla fick sin öl innan bussen skulle åka tillbaka. Alex visade oss även till presentshopen och bjöd även på mer dricka till de som ville ha.När jag ställde frågan om han visste alla svenskar som spelat i Southampton så svarade han snabbt att det var 5 st och sedan rabblade han upp Micke Svensson, Jesus, Anders Svensson, Andreas Jacobsson och Mikael Nilsson. När jag skämtsamt sa Jesus, fick jag svaret att det var Alexander Östlund. En sak som han tycket var roligt var att man hade Jesus på högerbacken och Mördarn som mittback.Mer om bryggeriet finns att läsa på https://puritybrewing.com/Efter bussresan tillbaka till hotellet så fick alla veta svaren på quizen och att Coresptoritis vann quizen och ett ölglas. Kul att han tidigare köpt ett liknade glas i shoppen. Väl tillbaka på hotellet, fick alla fem minuter på sig att byta om inför stundande middag.Även detta år så hade resegruppen valt Rodizio vid Mailbox. Likt tidigare år så saknades bean till köttet och man fick nöja sig med HP-sås om man ville ha sås.Efter att alla ätit klart så fortsatte folk ut i natten. Jag, Robstar, Twillight, Tobbe, Albin, Minette, Sani, Bosse, Pelle. Jocke, Hotellägarn, Judo, Prepared, Coreposoris, Skatan och någon till hamnade på Craven Arms runt hörnet. Även denna pub kör med lutande golv. Så efter man varit på muggen går det fort tillbaka till baren. Efter det så såg jag bara sängen framför mig och stegen var knappt lätta på vägen hem. Dock så gick jag fel och vi hamnade åter på Brewdog. Efter en Jack Hammer (7,2 %), (bra val, nej) så blev stegen lite segare till hotellet. Väl innanför hotellets svängdörr så gick man åter rakt fram och jag landade i hotellbaren med en Stella. Men för vissa fortsatte kvällen/natten på rum 720.Ännu en matchdag. Upp tidigt och in i duschen för att se pigg ut nere vid frukosten. Som vanligt satt PRO-ligan och nästan var klara innan man fått i sig de första bönorna.Efter frukost så besökte man rum 720 och givetvis var baren öppen. Efter ett snabbmöte så bestämdes en promenad ner till Bullring. Innan Bullring så skulle Robstar besöka en whiskybutik och några följde med. Efter att Robstar köpt en dyr flaska, så blev alla torra i halsen och vi smet snabbt in på Wellington och spårvagnsturen var åter i gång.Efter ett kort stopp på Trocadero så fortsatte några turen medans jag själv gick en sväng på stan. Kan rekommendera ett besök på biblioteket som var maffigt och ute på altanen några våningar upp kunde man se i stort sett hela stan. Vid 14-tiden så var det dags för lunch på ASK Italia. Google-Sani beställde in vitlöksbröd och fick i sort sett en vitlöksbrödpizza som förrätt. Maten var i mitt tycke snäppet bättre än vad den var på Jamies.Efter en kortare vila på rummet så var det dags att åka ut mot Villa Park. Jag, Skatan och Öisarn tog omvägen förbi Barton Arms och det var tur att man visste att man var på torra land för annars hade man blivit sjösjuk, för så mycket lutade golvet.På Barton Arms satt redan Judo. Hotellägarn och Prepared. Efter en kall, så blev det en bulle ner till Aston Tavern där vi mötte upp nästan alla andra. Vissa valde att prova deras baguette som man själv fick fylla med diverse olika pålägg och såser. Den som nobbade mackan först var Guliganen och Skatan då de något besök tidigare provat deras delikatess till smörgås. Även Steve Trueman kom dit och han undrade vad några åt i folieförpackningen.Två öl senare så gick vi upp mot Villa Park.När vi kom in på läktaren så hade vi i stort sett samma platser som mot Norwich . Denna match var klart sämre än lördagens och trots ledning och en man mer så blev vi tillbakapressade. Värst var nog hörnan vi fick med minuter kvar. Villa placerade fem spelare på egen planhalva. Som tur var så slogs hörnan till en Villagubbe som kunde hålla i bollen ett par sekunder. Ett par minuter senare blåste domaren av och vi hade återigen tagit tre poäng. Jag tror det var den sämsta hemmamatch jag sett Villa spela på 20 år.När matchen var slut så var man lite frusen och vad passar bäst då? Jo en segeröl inne på Holte Suite. När vi kom fram till dörren så sa vi till dörrvärden att vi var från Sverige.Vi fick snabbt svaret Mellberg och dörren öppnades för oss. Väl inne på Holte Suite så var det ganska öde denna tisdagskväll. Vi beslöt oss för att dricka ur och bege oss till hotellet då många skulle upp i gryningen.Vid entrén stod samma dörrvärd och vi frågade om taxi och han slussade direkt ut oss till två lediga bilar. Där kan man snacka om service. Väl framme på hotellet så väntade givetvis några andra i hotellbaren på oss. Så det blev en Stella och lite avrundning innan man tog en extra öl och fortsatte upp till rum 720.Väckarklockan ringde i gryningen och det var bara stövla in i duschen för att vakna till liv.Nere vid frukost satt givetvis PRO-ligan med sina koppar te eller kaffe. Finns det någon som är före dem till frukost?Efter utcheckning och ett adjö till folket i receptionen så gick vi den lilla biten till New Street och tåget som skulle ta oss till flygplatsen.Väl på flygplatsen så kom då köerna. Vi stod nästan en timme i kö för säkerhetskontrollen, men sedan fick vi vår belöning dvs en sista öl och vilket stopp det var i ordningen vet jag inte.Robstar hittade samma whiskey i Taxfreen som han köpt inne i butiken i Birmimgham. Gissa om han jublade när han såg prislappen.Vissa flög hem och Prepared fortsatte till Nordkorea....Tack för en rolig resa.1. Besöket av vd Keith Wyness som bland annat berättade vad man jobbade med. Han höll vad han lovade dvs en seger. Det märks att klubben jobbat med den kritik man tidigare fått från supportrar.2. Vad har hänt med England!!! Man kan betala med kort på många pubar och andra ställen.3. Bryggeribesöket. En rolig utflykt med en bra guidning och god öl. Tack Öisaran för jobbet.