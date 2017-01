2017-01-31 20:45

Brentford - Aston Villa



Får Bruce jubla eller sätter han kebaben i halsen?

Ett nytt Villa ska försöka starta jakten uppåt.

Bruce nya lagbygge ska börja sin snabba vandring uppåt. Kommer fönstrets förvärv att göra skillnad?





Brentford kommer från ett cupnederlag mot



Någon som däremot inte alls har legat på latsidan under denna månad är vår egen doktor samt kebabätande tränare.

Sam Johnstone har kommit in mellan stolparna.



I försvaret har



På mittfältet har Henri Lansbury inhämtats senast från



Framåt har (tack och lov) Kodjia återkommit från Afrikanska Mästerskapet, medan Ross ”Bullen” McCormack har satts i den kallare delen av frysen där ärtorna som inte säljer så bra hamnar. Aeyw är ryktenas man men han är inte aktuell för matchen då han är semifinalklar i AF.



Är vi då nöjda med fönstret so far? Mittfältet har fått sig en rejäl uppfräschning och där har vi under de sista åren inte fungerat tillfredsställande så det känns bra. Det som hittills är obegripligt är taktiken som vi har bland forwards.

Kodjia och Aeyw till Afrika. En innestängd skotte som inte är tränad. En junior vars pappa förhalar förlängning gör skotten sällskap bland ärtorna. Bakom ärtorna har vi Kozaken som nu skulle behöva hela familjen Romanov för att tina upp. Då dyker en gammal skyttekung upp i radarn och får spela nästan hela tiden. Vår egen



Hur laget kommer att se ut är nästintill omöjligt att gissa sig till. Därför kommer jag att avstå från att slå vad om jag har rätt i min profetia.

Jag gissar dock på följande lag.



Johnstone

Hutton, Baker, Chester och Elisabet Höglund

Bjarnason, Hourihane, Lansbury tror jag samtliga kommer att få chansen. Hur/var? Vet ej. Men med kommer dom att vara. Övriga två chansar jag på Green och Jedinak. Hoppas i alla fall att det betalar av sig för Green att han varit bra de senaste matcherna.

På topp kommer tyvärr Kodija vara ensam.



Tips?

1-1



Brentford borta är alltid svårt.



2017-01-30 20:27:51

