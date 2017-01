Henri Lansbury klar!

Mittfältaren köps in från Nottingham Forest.

Idag blev det äntligen klart att Villa förstärket upp sitt mittfält genom köpet av Henri Lansbury från Nottingham Forest. Vår svagaste lagdel får äntligen lite kvalitet in i laget. Vår förre manager valde att bygga laget framifrån och struntade i mittfältet (om man bortser från Mile Jedinak och Aaron Tshibola som visade sig vara direkt dåliga). Det visade sig vara ett mindre lyckat drag då laget blev väldigt framtugnt.



26-åringen uppges ha kostat någonstans mellan 3 och 4 miljoner pund och ska få en lön på nätta £40,000 i veckan. Att det tog sådan tid att få honom klar hade att gör med att Forest var mitt uppe i en process om att bli uppköpta.



Lansbury föddes i Enfield och började spela för Norwich Citys som 8-åring. Han lämnade för Arsenal 1999. Han gjorde sin debut för Arsene Wenger som 17-åring i en League Cup match mot Sheffield United i 2007, då han ersatte Theo Walcott.



Jag vet inte om han hinner bli spelklar tills matchen i morgon, men hoppas det. Välkommen till klubben!

0 KOMMENTARER 99 VISNINGAR 0 KOMMENTARER99 VISNINGAR MATS

2017-01-20 16:26:27

ANNONS:

Fler artiklar om Aston Villa

Aston Villa

2017-01-20 16:26:27

Aston Villa

2017-01-15 12:13:00

Aston Villa

2017-01-15 00:15:00

Aston Villa

2017-01-14 13:31:51

Aston Villa

2016-12-29 18:08:43

Aston Villa

2016-12-25 19:49:04

Aston Villa

2016-12-12 21:42:00

Aston Villa

2016-12-03 23:21:00

Aston Villa

2016-12-02 23:32:22

Aston Villa

2016-12-01 14:00:00

ANNONS:

Mittfältaren köps in från Nottingham Forest.”It´s a long way to Tipperary…” Jotack, och det känns som om Aston Villas väg till Premier League är ännu längre att döma av det vi såg från Molineux Ground.Tack 1967 års mul-och klövsjukeutbrott och Lars-Gunnar Björklunds oplanerade besök på White Hart Lane för att jag sitter framför TV:n varje lördag klockan 16.00 med en kall öl och noggrant ifyllda tipslappar med hopp om påfyllning på kontot. Den uteblivna rävjakten resulterade i ett möte på Molineux Ground där Hugh Curran knoppade in segermålet för Woverhampton Wanderers mot Björn Hellbergs älskade Sunderland…Brian Clough var manager i Leeds i 44 dagar under fotbollsäsongen 1974-1975. Idag har Leeds möjlighet att plocka 3 poäng mot ett svårspelat Aston Villa och gå upp till 44 poäng. Men det ska göra ont om man försöker göra mål på Villa, därav att Hutton tillhör en av favoritspelarna i Villa.Julskinkan mot Sushin. Det som alltid har funnits mot det allra nyaste på julen står på menyn.Farsan hade kånkat hem en färg-TV till fotbolls-VM 1974 och tack vare det så är undertecknad en Villa-fan i vått och torrt… Imorgon rattar vi in sändningen på TV och hoppas på nya poäng!Steve Bruce skulle fortsätta sin smekmånad och Villa skulle fortsätta smyga upp i tabellen. Det var i all fall tanken. Dock blev verkligheten en annan och det är en lång väg kvar innan Villa har kontakt med Premier League och biljetten upp igen.Två historiska lag med europeiska mått mätt möts på Ellen Road. Leeds som gamla Mäss cupvinnare, 1968 & 1971 (Uefa Euroleague) och Aston Villa som Europacupmästare 1982 (Champions League. I Leeds spelar två svenskar, Torino lånet Pontus Jansson och nyförvärvet från Kalmar FF Marcus Antonsson. Pontus Jansson har gjort ett sådant avtryck i Leeds så han har fått en egen sång och blivit publikfavorit med sitt tuffa regelrätta spel på kort tid.Ross McCormack kom som en frälsare och en av Championships mest pålitliga målskyttar. Men hittills har det gått tungt. Endast 2 mål på 13 framträdande och det har spekulerats i att han är på väg bort. Steve Bruce har nu uttalat sig om framtiden.