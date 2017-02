2017-02-11 16:00

Steve Bruce tittar uppåt i tabellen...

Inför Aston Villa-Ipswich Town

Det är visserligen inte The Old Farm eller Second City Derby när David Brown och John Deere kommer på besök till Villa Park i eftermiddag men ändå en väldigt viktig match för Ipswich Town och Aston Villa i jakten på högre placeringar i tabellen. Vem av de gamla kompisarna Mick eller Steve ska gå vinnande ur kampen?





Idag tränas Town av den ibland lättskrämde Mick McCarthy och har tillbringat ett antal år nu utanför fotbollens finrum. En aktuell championship-tabell ger vid handen ett Ipswich som flåsar Villa i nacken med endast ett par placeringars skillnad. Captain Fantastic har bekanta namn som

Efter ett januarifönster utan motstycke har Steve Bruce hela sju nya spelare till sitt förfogande, varav flera som var jagade av ett stort antal klubbar. Trots konkurrensen valde de



Hursomhelst så har inte de nya spelarna gett omedelbar effekt för varken spel eller poäng och nu gäller det att få alla nya komponenter att bli kompatibla med de redan befintliga byggstenarna i Bruce lagbygge. Det här med att spela ihop ett lag två gånger per år börjar bli tröttsamt nu… Ingen seger på de sex senaste matcherna skrämmer ingen även om jag tyckte mig se välkomna ljusglimtar senast trots den nesliga slutminutsförlusten mot Forest.



Villa har



Det verkar som om 3-5-2 kan bli formationen som ska spelas in och det är bara att hoppas att Doktorns januarimedicineringar kan få pateienten att tillfriskna och kanske till och med bli utskriven från championshipavdelningen. Så här hoppas jag att våra lejon formeras idag:



Sam Johnstone



James Bree Neil Taylor

Henri Lansbury

Conor Hourihane

Andre Green







Tim Robinson blåser igång matchen klockan 16.00 i eftermiddag utan överinseende av Sky Sports kameror. Det blir till att leta radiosändningar och Facebooklänkar för att följa matchen.

