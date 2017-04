2017-04-08 16:00

Burton Albion - Aston Villa



"He scores when he wants"

Inför Burton Albion-Aston Villa

Från en bryggare till en annan, från Purity till The Brewers från Burton. Det är bara att hop(p)as att Villa kan gå ale in mot Burton Albion och att segerraden inte tar stop(p) på pyttelilla Pirelli Stadium. Att det bara är seger som gäller är inget att humla om…







Burton Albion bildades så sent som 1950 och har nuvarande managern



Ett allt större åskådarintresse gjorde att man var tvungen att lämna sin ursprungliga arena Lloyds Foundry Ground för Eton Park och sedan 2005 spelar man sina hemmakamper på Pirelli Stadium med plats för knappa 7 000 fotbollfans, en arena som är den 94:e i storleksordningen i England. 1580 lyckliga Villafans styr kosan de knappa sex milen mot Burton-on-Trent med bortaplåt i näven idag för att ”outsing” bryggarna.



Burtons form för dagen är tämligen respektabel med 3 vinster och tre förluster på de 10 senaste matcherna. På hemmaplan ser man ganska starka ut och förlusten mot



Aston Villas form är lysande och det var underbart att få uppleva två nya vinster live på Villa Park i trevligt sällskap på medlemsresan. I teorin lever fortfarande hoppet om kvalplats men hjärnan påminner ständigt om att en mer praktisk syn på det hela dämpar dessa förhoppningar. Samtidigt så har inte en enda ton från någon kurvig dam hörts ännu…



Audrey Hepburn och Gabby Agbonlahor har börjat träna efter sina skador men lär knappast vara i matchform till idag men i övrigt, förutom spelarna på långvården, så finns de flesta tillgängliga för Steve Bruce. Hemmamötet slutade 2-1 till Villa efter mål av



2017-04-08 10:31:51

