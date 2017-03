2017-03-07 20:45

Huddersfield - Aston Villa



Den förre Huddersfield-managern Steve Bruce tittar ut mot en ny seger för Villa?

Inför Huddersfield Town-Aston Villa

1987 vann Aston Villa mot Huddersfield Town med 1-0 borta på Leeds Road efter mål av inhoppande David Hunt. När Villa 30 år senare spelar sin första match borta mot Yorkshire-borna sedan dess är det på John Smith´s Stadium bataljen äger rum. Det kan bli en riktig bärs… eehh.. pärs. Numera behöver dock inte spelarna byta om på puben...





De nya spelarna bekantade sig med Villa-fostrade Jonathan Hogg och den övriga truppen och i skrivande stund parkerar Huddersfield på tredje plats i ligan. Inte trodde man väl för några år sedan att Villa skulle vara underdog i detta möte...



Det är inget namnkunnigt lag som Kloppkompisen Wagner har till sitt förfogande. Förutom tidigare nämnde Hogg så är det väl bara Dean Whithead, Sean Scanell och den till Aston Villa ständigt ryktade Nakhi Wells som får undertecknad att nicka igenkännande. Men det är just ett lag som Wagner skapat och det är det som imponerar mest i min bok. Tämligen bra ränta på de i sammanhanget satsade spottstyvrarna skulle man kunna säga.



Aston Villa å sin sida har för första gången på sju år lyckats med konststycket att vinna tre matcher i rad. I tur och ordning har Derby County,



Möjligen kan sviten av vunna matcher vara något av en pyrrhusseger då sjukstugan dignar av icke disponibla lirare. Ritchie DeLaet, Gary Gardner, Jack Grealish,



Dessutom har



?Det kommer att bli en tuff match i Rod Smallwoods hemstad och vi får hoppas att Daidalos varnar våra spelare att inte bli högmodiga likt sonen. Ett försiktigt tips säger 1-1 och delad pott, McBrain säger en knapp förlust och hjärtat vädrar som vanligt seger…

2017-03-06 19:34:47

1987 vann Aston Villa mot Huddersfield Town med 1-0 borta på Leeds Road efter mål av inhoppande David Hunt. När Villa 30 år senare spelar sin första match borta mot Yorkshire-borna sedan dess är det på John Smith´s Stadium bataljen äger rum. Det kan bli en riktig bärs… eehh.. pärs. Numera behöver dock inte spelarna byta om på puben...