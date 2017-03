2017-03-18 16:00

Wigan - Aston Villa



Inför Wigan - Aston Villa

Ett skadeskjutet villa åker idag till Wigan för att se om den goda formen håller i sig.



2017-03-18 12:58:03

Aston Villa har ryckt upp sig ordentligt och har plockat många poäng de senaste matcherna. Vissa börjar till och med förnimma ett ljus där långt framme i tunneln. Vi behöver jättetur med övriga resultat under våren, samt göra en infernaliskt stark avslutning, men klaffar de båda så lever chansen att knipa en kvalplats även om det förståss är högst osannolikt.Skadeläget börjar som sagt bli oroande med nya skador inför varje match, vi får he hur Steve Bruce ställer upp i eftermiddag, men jag antar att vår mest pålitlige spelare ”the scottish cafu” Alan Hutton kniper en startplats i backlinjen tillsammans med chester, vidare är det mer oklart. Mittfält/forwards kan också ha olika konstilationer dock troligt att Connor H och ”The green mile” (ja han firade st. Patrics igår) tar platser centralt, Kodjia given vid speldugligt skick. Wigan borta är aldrig lätt men jag hoppas på tre pinnar.Tips 0-1.Ett skadeskjutet villa åker idag till Wigan för att se om den goda formen håller i sig.The Championship är de fallna storheternas griftegård. Mycket av den engelska fotbollshistoriens stormakter har passerat och aldrig återvänt. År 2016 påbörjade Villa en vandring i samma fotspår med hopp om att klara det som få klarat och återfinna sin plats i den engelska toppfotbollen. Men när säsong snart ska skrivas in i historieböckerna finns få ljusa rubriker.1987 vann Aston Villa mot Huddersfield Town med 1-0 borta på Leeds Road efter mål av inhoppande David Hunt. När Villa 30 år senare spelar sin första match borta mot Yorkshire-borna sedan dess är det på John Smith´s Stadium bataljen äger rum. Det kan bli en riktig bärs… eehh.. pärs. Numera behöver dock inte spelarna byta om på puben...Med endast två poäng på de senaste åtta matcherna sammanlagt mellan de båda lagen rubricerades drabbningen som ett krismöte. Två klubbar som inför säsongen ansågs aspirera på de åtråvärda direktplatserna till Premier League, men som efter otaliga underprestationer endast fått agera åskådare till Brighton och Newcastle, som börjat vinna sig utom räckhåll för resten av The Championship.I slutet av matchen mellan Newcastle och Aston Villa skadade sig vår senaste stjärnvärvning Scott Hogan och det såg riktigt illa ut. Det befarades att säsongen var i fara, men rapporter säger att det troligtvis inte var riktigt så illa.Ännu en tung förlust. Efter att ha varit oslagbara inledningsvis på hemmaplan har Aston Villa nu två förluster på rad och pressen på Steve Bruce ökar. Han var inte helt nöjd efter matchen, av förklarliga skäl.Det är visserligen inte The Old Farm eller Second City Derby när David Brown och John Deere kommer på besök till Villa Park i eftermiddag men ändå en väldigt viktig match för Ipswich Town och Aston Villa i jakten på högre placeringar i tabellen. Vem av de gamla kompisarna Mick eller Steve ska gå vinnande ur kampen?Den 12 oktober 2016 blev Steve Bruce anställd som ny manager för Aston Villa. Han gick sju matcher och 1,5 månad obesegrad innan Leeds satte stopp för framgångarna. Efter det? Inte mycket att hurra för. Sen årsskiftet har Aston Villa spelat fyra matcher. Resultat? Tre förluster och en oavgjord. Vad är det egentligen för fel på Aston Villa?Kort sammanställning